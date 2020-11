Les astronomes détectent des millions de signaux d’une civilisation intelligente: nous

L’Univers semble être un endroit isolé.

Nous savons – nous en sommes la preuve – que des civilisations intelligentes (oui, des civilisations) sont possibles. Trouver des signes d’autres civilisations dans la galaxie de la Voie lactée n’est pas si simple, mais nous avons des outils à notre disposition. Sur la base de nos propres capacités technologiques, nous pouvons extrapoler les signaux que la technologie extraterrestre pourrait émettre et les rechercher.

Ces signes sont appelés technosignatures, et nos efforts dans la recherche de l’intelligence extraterrestre (SETI) tournent autour d’eux, en particulier dans les longueurs d’onde radio.

« L’un des grands avantages de la recherche de technosignatures à des longueurs d’onde radio est que nous sommes sensibles aux signaux émis à des milliers d’années-lumière, et cela ne prend pas autant d’énergie », astronome Jean-Luc Margot de l’Université de Californie à Los Angeles a déclaré à ScienceAlert.

«Par exemple, notre recherche peut détecter le radar planétaire Arecibo à des distances de plus de 400 années-lumière. Et il peut détecter un émetteur qui n’est que 1000 fois plus puissant qu’Arecibo – une amélioration insignifiante pour une civilisation avancée – jusqu’au centre de la galaxie. Le volume de la galaxie qui peut être échantillonné avec une recherche radio de technosignatures est immense. «

Margot et son équipe ont récemment mené une recherche de technosignatures à l’aide du Green Bank Telescope, un puissant radiotélescope en Virginie-Occidentale.

En avril 2018 et 2019, pour un temps d’observation total de quatre heures, ils se sont concentrés sur 31 étoiles semblables au Soleil autour du plan galactique, détectant un total de 26631 913 technosignatures candidates.

Une analyse plus approfondie des données a révélé que chacune de ces technosignatures candidates a été générée ici même sur Terre.

Mais les méthodes utilisées pour traiter ces données sont un pas en avant significatif dans l’identification d’éventuelles technosignatures extraterrestres, en les sortant du bourdonnement et du ping du bruit radio anthropique – ce que nous appelons les interférences radioélectriques, ou RFI. Technologie de navigation, technologie par satellite, téléphones mobiles, fours à micro-ondes, avions, communications; nous baignons constamment notre environnement dans un rayonnement radiofréquence.

« RFI pourrait potentiellement obscurcir un signal extraterrestre », a déclaré Margot. «La RFI rend notre travail plus difficile parce que nous détectons des dizaines de millions de signaux par heure de télescope, et nous devons prendre une décision sur chaque signal: est-il anthropique ou extraterrestre?

« Ce serait beaucoup plus facile si nous ne détections que quelques signaux. Heureusement, nos algorithmes nous permettent de classer automatiquement plus de 99,8% des signaux. »

L’équipe a apporté plusieurs améliorations à leur pipeline de traitement de données, affinant la sensibilité et le taux de détection du signal, ainsi que le filtre utilisé pour classer automatiquement les signaux RFI dans les données, et ainsi les exclure comme technosignatures extraterrestres.

Comme Margot l’a noté, ces filtres ont correctement marqué 26 588 893 (99,84%) des signaux comme RFI anthropiques. Lorsque vous avez affaire à des nombres aussi importants, cela laisse encore beaucoup de données à traiter; dans ce cas, il s’agissait de 43 020 signaux.

La majorité de ces signaux restants se situaient dans la plage des RFI connues et ont été classées en conséquence. Cela a laissé 4539 signaux en tant que candidats à la technosignature extraterrestre les plus prometteurs. Ceux-ci ont dû être soigneusement inspectés visuellement – et chacun d’eux a également été finalement déterminé comme étant d’origine anthropique.

« Si un signal est détecté dans plusieurs directions sur le ciel, nous pouvons être extrêmement confiants qu’il est anthropique », a déclaré Margot. « Un signal extraterrestre provenant d’un émetteur à des distances interstellaires ne serait détecté que dans une seule direction. »

Le résultat n’est pas inattendu. Une recherche plus tôt cette année d’un échantillon stellaire beaucoup plus grand, 10 millions d’étoiles, n’a également révélé aucun signe de technologie extraterrestre. Mais ce n’était pas vraiment le point; ou du moins, pas le seul point.

Tout d’abord, Margot utilise le traitement des données SETI comme outil de formation des étudiants de l’UCLA.

«Nous menons la recherche dans le cadre d’un cours SETI que j’enseigne à l’UCLA chaque année depuis 2016. Ce cours semble être unique aux États-Unis et peut-être dans le monde», a-t-il expliqué.

«Les élèves collectent des téraoctets de données à partir de systèmes planétaires connus ou suspects, rédigent un pipeline de traitement de données en collaboration, recherchent des technosignatures dans les données et publient les résultats. Il est très satisfaisant de voir les élèves acquérir des compétences importantes .. le tout dans le contexte de cette recherche importante. «

Le pipeline raffiné de l’équipe a également révélé certains problèmes avec les tentatives précédentes de traitement des données SETI; plus précisément, tente de quantifier le nombre de civilisations émettrices qu’il pourrait y avoir dans la galaxie de la Voie lactée. Leurs résultats montrent que ces estimations peuvent être trop faibles jusqu’à un facteur 15, en partie parce que les pipelines de traitement de données «ne parviennent pas à détecter certains des signaux qu’ils sont conçus pour détecter», a noté Margot.

«Nous avons mis en place un outil d’analyse d’injection et de récupération de signaux qui nous permet de quantifier l’efficacité des pipelines de traitement de données. Cette efficacité doit être prise en compte lorsque l’on tente de limiter le nombre de civilisations émettrices.

Il existe certaines limites au pipeline de l’équipe. Lorsque deux signaux se croisent, l’algorithme ne capte que celui ayant le rapport signal / bruit le plus élevé; des signaux faibles contre un niveau élevé de bruit de fond peuvent également être manqués. Cela signifie que les régions de densité de signal élevée peuvent entraîner une réduction du taux de récupération du signal.

Surmonter ces limites pourrait être au centre des travaux futurs. Mais c’est un travail qui en vaut la peine. La RFI n’est pas seulement un problème pour SETI mais pour tous les radioastronomes, à tel point que certaines mesures ne peuvent plus être effectuées depuis la Terre. Par conséquent, les scientifiques recherchent un radiotélescope de l’autre côté de la Lune. La Lune agit comme un tampon naturel contre les interférences radio anthropiques.

Et, bien sûr, il y a la possibilité – légère, mais non nulle – que nous puissions détecter quelque chose.

« La recherche peut répondre à l’une des questions scientifiques les plus profondes de notre temps: sommes-nous seuls? » Margot a déclaré à ScienceAlert.

« Toute vie sur Terre est liée à un ancêtre commun, et la découverte d’autres formes de vie va révolutionner notre compréhension des systèmes vivants. Sur un plan plus philosophique, elle transformera notre perception de la place de l’humanité dans le cosmos. »

La recherche a été acceptée dans Le journal astronomique, et est disponible sur arXiv.

Cet article a été initialement publié par ScienceAlerte. Lire l’article original ici.