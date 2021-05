Les astronomes continuent de trouver de mystérieux anneaux circulaires dans le ciel et ne savent pas comment les expliquer

Anne de Solne Tapis de bain coton 60x80 cm ciel

Déclinée dans plus de 20 teintes différentes, vous ne pourrez que trouver votre bonheur dans la gamme de linge de bain PETALE qui répond toutes vos envies de couleurs.Afin que cette gamme dure dans le temps, Anne de Solne sélectionne uniquement du coton dté de fibres longues. Sa conception soignée et sa finition liteau ton sur ton en fait une gamme de linge de bain raffinée et élégante.En éponge 100% coton peigné, d'un grammage de 900 gr/m, ce tapis de bain vous garantit un toucher doux et réconfortant. Ses dimensions de 60 x 80 cm et sa jolie finition en liteau placé habilleront merveille votre salle de bain.Qui résisterait la douceur de ce tapis ses pieds ? Certainement pas vous ! Alors laissez-vous séduire par ce tapis de bain et pensez tous les autres produits qu'offre la collection : le drap de douche, la serviette de toilette ou encore le gant de toilette.Conseils d'entretien :Le produit est lavable 60 et séchable en machine température modérée - suivez les instructions sur la vignette d'entretien