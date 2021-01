Les astronautes sonnent le nouvel an depuis l’espace avec une balle en apesanteur pour 2021

Les habitants de la Terre ont sonné en 2021 avec des feux d’artifice et des distances sociales au milieu de la pandémie mondiale de coronavirus hier soir. Même les astronautes dans l’espace ont trouvé un moyen de célébrer à leur manière: une balle tombée en apesanteur.

Dans une vidéo de la Station spatiale internationale le soir du Nouvel An (31 décembre), cinq des six astronautes vivant à bord du laboratoire en orbite ont révélé ce que la sonnerie en 2021 ressemblerait dans l’espace. Tout ce dont ils avaient besoin, c’était d’un globe terrestre.

« Nous voulions prendre un moment pour vous souhaiter à tous une très bonne année », a déclaré l’astronaute de la NASA Kate Rubins dans la vidéo publiée par la NASA sur YouTube.

Cinq astronautes de l’Expédition 64 de la Station spatiale internationale célèbrent 2021 en sonnant la nouvelle année avec une balle en apesanteur. Il s’agit (dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du coin supérieur gauche): les astronautes de la NASA Mike Hopkins, Victor Glover, l’astronaute de l’Agence d’exploration aérospatiale japonaise Soichi Noguchi et les astronautes de la NASA Kate Rubins et Shannon Walker. (Crédit d’image: NASA)

« L’une des traditions les plus célèbres de la Saint-Sylvestre consiste à regarder la balle tomber à Times Square à New York », a ajouté l’astronaute de la NASA Victor Glover, faisant référence à la célébration emblématique au cours de laquelle des milliers de fêtards emballent Times Square à New York pour regarder un scintillement balle tomber à minuit pour marquer la nouvelle année.

Cette année, alors que la ville de New York s’efforce de limiter la propagation de la pandémie de coronavirus en cours, les responsables ont bloqué Times Square à la plupart des fêtards.

« Alors que nous sommes nombreux à célébrer la nouvelle année de chez nous, nous avons apporté cette célèbre tradition dans l’espace pour la partager avec vous », a déclaré l’astronaute de la NASA Mike Hopkins dans la vidéo.

« Puisque nous sommes en apesanteur, nous avons une tournure particulière », a ajouté l’astronaute Soichi Noguchi de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale.

Cette torsion? En apesanteur, la balle peut tomber.

« 3, 2, 1, bonne année! » les astronautes ont applaudi dans la vidéo, qu’ils ont préenregistrée avant la nouvelle année.

« Nous espérons que cela vous incitera à célébrer à votre manière », a ajouté l’astronaute de la NASA Shannon Walker juste avant ce décompte final.

Glover, Hopkins, Noguchi, Rubins et Walker font partie de l’équipage de sept personnes de l’Expédition 64 de la Station spatiale internationale, avec les cosmonautes russes Sergey Kud-Sverchkov et Sergey Ryzhikov de Roscosmos pour compléter l’équipe. Rubins, Kud-Sverchkov et Ryzhikov se sont lancés vers la station en octobre sur une fusée russe Soyouz, tandis que le reste de l’équipage s’est lancé vers la station en novembre sur le vaisseau spatial Crew-1 Crew Dragon de SpaceX. Ils ont nommé le navire Resilience en partie pour honorer la bataille de l’humanité contre le coronavirus.

Célébrer les vacances du Nouvel An dans l’espace est un peu plus délicat qu’il n’y paraît, mais c’est un jour de vacances pour l’équipage de la station.

« Les sept membres de l’équipage de l’Expédition 64 à bord de la Station spatiale internationale verront le Nouvel An 16 fois aujourd’hui et prendront congé le premier jour de 2021 », ont déclaré des responsables de la NASA dans un communiqué.

La station spatiale tourne autour de la Terre une fois toutes les 90 minutes environ, faisant 16 tours de la planète chaque jour, d’où le potentiel de 16 célébrations du Nouvel An.

« La station tourne autour de la Terre à 17 500 miles par heure (28 000 kilomètres par heure), ce qui donne à l’équipage la possibilité de voir 16 levers et couchers de soleil chaque jour », ont déclaré des responsables de la NASA. « Les résidents de l’espace ont réglé leurs horloges sur GMT, ou Greenwich Mean Time, et commenceront leur nouvelle année à 12h00 GMT le 1er janvier, soit cinq heures avant l’heure normale de l’Est. »

