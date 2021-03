Les astronautes prennent des mesures de sécurité après une exposition à de l’ammoniac toxique lors d’une sortie dans l’espace

15 mars 2021 10:20:31 IST

Les astronautes de la marche dans l’espace ont dû prendre des précautions de sécurité supplémentaires samedi après avoir peut-être reçu de l’ammoniac toxique sur leurs combinaisons du système de refroidissement externe de la Station spatiale internationale. Victor Glover et Mike Hopkins n’ont eu aucun problème à retirer et à évacuer quelques vieux câbles de démarrage pour éliminer l’ammoniac qui persiste dans les lignes. Mais tant d’ammoniac a jailli du premier tuyau que le contrôle de mission a craint que certains des flocons blancs congelés ne se soient accumulés sur leurs combinaisons. Hopkins a été surpris de la quantité d’ammoniac libérée dans le vide de l’espace. «Oh ouais, regarde ça. Vous avez vu ça? », A-t-il demandé aux contrôleurs de vol.

Même si le flux d’ammoniac a été dirigé loin des astronautes et de la station spatiale, Hopkins a déclaré que des cristaux de glace auraient pu entrer en contact avec son casque. En conséquence, Mission Control a déclaré qu’il allait «être prudent» et nécessiter des inspections.

La première vérification de la combinaison des astronautes n’a rien trouvé de mal. «Ça a l’air propre,» appela Hopkins.

La NASA ne voulait pas que de l’ammoniac pénètre à l’intérieur de la station spatiale et contamine l’atmosphère de la cabine. Les astronautes ont utilisé de longs outils pour ventiler les tuyaux et sont restés à l’écart des buses, afin de réduire le risque de contact avec l’ammoniac.

Une fois les tuyaux d’ammoniac vidés, les astronautes ont déplacé l’un d’eux vers un emplacement plus central près de l’écoutille de la NASA, au cas où cela serait nécessaire à l’extrémité opposée de la station. Les câbles de démarrage d’ammoniac ont été ajoutés il y a des années à la suite d’une fuite du système de refroidissement.

Alors que la sortie dans l’espace de près de sept heures touchait à sa fin, le contrôle de mission a déclaré que les astronautes avaient déjà passé suffisamment de temps au soleil pour éliminer tout résidu d’ammoniac de leurs combinaisons. En effet, une fois que Glover et Hopkins étaient de retour à l’intérieur, leurs coéquipiers ont dit qu’ils ne pouvaient pas sentir d’ammoniac mais portaient toujours des gants lors de la manipulation des combinaisons.

Le travail des tuyaux aurait dû être terminé lors d’une sortie dans l’espace il y a une semaine, mais a été reporté avec d’autres petits travaux lorsque les mises à niveau de puissance ont pris plus de temps que prévu.

Les autres tâches de samedi comprenaient: le remplacement d’une antenne pour les caméras de casque, le réacheminement des câbles Ethernet, le resserrement des connexions sur une plate-forme d’expérimentation européenne et l’installation d’un anneau métallique sur le couvercle thermique de la trappe.

Désireux d’obtenir ces améliorations de la station avant que les astronautes ne rentrent chez eux ce printemps, Mission Control a ordonné la sortie dans l’espace bonus pour Glover et Hopkins, qui a été lancée en novembre dernier sur SpaceX. Ils se sont associés pour des sorties dans l’espace consécutives il y a un mois et demi et étaient heureux d’en créer une autre.

«C’était une bonne journée», a déclaré Glover une fois de retour à l’intérieur.

Bien que la plupart de leurs efforts aient porté leurs fruits, il y a eu quelques problèmes.

La sortie dans l’espace a commencé avec près d’une heure de retard, afin que les hommes puissent replacer les bonnets de communication sous leurs casques pour bien entendre. Quelques heures plus tard, l’œil droit de Glover s’est mis à pleurer. L’irritation passa bientôt, mais affecta plus tard son œil gauche.

Puis, alors que Glover terminait son travail, un boulon s’est détaché et a flotté avec les rondelles, devenant les derniers débris spatiaux.

«Désolé pour ça,» dit Glover. «Non, non, ce n’est pas de votre faute», lui a assuré Mission Control.

C’était la sixième sortie dans l’espace – et, sauf urgence, la dernière – pour cet équipage américano-russe-japonais de sept personnes. Tous sauf un étaient dirigés par la NASA.

