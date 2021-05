Les astronautes peuvent enfin commencer à nettoyer leurs sous-vêtements spatiaux (avec des microbes)

Nous pouvons probablement tous convenir que partager vos sous-vêtements non lavés avec une autre personne n’est pas idéal. Cependant, pour astronautes à bord de la Station spatiale internationale (ISS), effectuer une sortie dans l’espace nécessite qu’ils partagent non seulement les combinaisons spatiales, mais aussi un vêtement près de la peau qui se porte sous la combinaison spatiale et ressemble à de longs sous-vêtements, connus sous le nom de Liquid Cooling et Vêtement de ventilation (LCVG).

L’accès à un LCVG fraîchement lavé n’est pas une option sur l’ISS, mais des techniciens de l’Agence spatiale européenne (ESA) prennent des mesures pour améliorer les propriétés antimicrobiennes des matériaux LCVG afin de garder ces vêtements partagés propres et frais plus longtemps, représentants de l’ESA dit dans un communiqué .

Dans le cadre d’un nouveau projet de deux ans intitulé Biocidal Advanced Coating Technology for Reducing Microbial Activity (Bacterma), les chercheurs de l’ESA collaborent avec le Vienna Textile Lab – une société de biotechnologie privée en Autriche qui produit des colorants textiles à partir de les bactéries . Les composés générés par ces bactéries peuvent également rendre les fibres textiles plus résistantes à certains types de microbes, selon le communiqué.

Les astronautes de l’ISS gardent leurs mains et leur corps propres avec des solutions de nettoyage sans rinçage et un shampooing sec, mais le lavage des vêtements – y compris les sous-vêtements – nécessiterait trop d’eau et n’est tout simplement pas possible, selon NASA . Il n’y a pas non plus assez de place sur l’ISS pour que les astronautes puissent emporter des vêtements de rechange pour chaque jour de leur mission.

En ce qui concerne les sous-vêtements sales, les astronautes n’ont pas le luxe d’être délicats et peuvent en porter une paire plus d’une fois. L’astronaute américain Don Pettit a écrit qu’il changeait ses sous-vêtements une fois tous les trois ou quatre jours lorsqu’il était sur l’ISS, selon la NASA. Et lorsque l’astronaute japonais Koichi Wakata a testé des sous-vêtements résistants aux bactéries dans l’espace en 2009, il en a porté une paire «pendant environ un mois». le San Francisco Times a rapporté .

« Wakata n’a signalé aucun effet odorant après avoir porté les tissus dans un délai prévu », selon le Times.

L’astronaute David A. Wolf effectue une sortie dans l’espace le 12 octobre 2002. Le long sous-vêtement que Wolf portait sous sa combinaison spatiale a peut-être aussi été porté par un autre astronaute. (Crédit d’image: NASA)

Lorsque les vêtements deviennent trop sales ou malodorants pour qu’un astronaute puisse les porter plus longtemps, ils sont renvoyés à Terre comme une poubelle ou est emballée dans une capsule, qui est ensuite éjectée dans l’espace et brûle dans l’atmosphère terrestre, dit la NASA.

Les LCVG ne sont portés que pendant les sorties dans l’espace, mais les astronautes travaillent plus dur que d’habitude lorsqu’ils portent ce sous-vêtement commun. Un LCVG est très ajusté, couvrant les membres et le torse, et il garde les astronautes au frais pendant l’effort physique extrême de travailler dans le vide de l’espace (une couche pour adulte est portée en dessous, au cas où l’astronaute aurait besoin de se soulager pendant une heure. -longue sortie dans l’espace). La ventilation au gaz éloigne l’air humide des extrémités, tandis que des tubes flexibles cousus dans le vêtement font circuler de l’eau de refroidissement autour du corps et aident à éliminer l’excès de chaleur et à maintenir une température corporelle confortable. selon le National Air and Space Museum .

Les scientifiques de l’ESA étudiaient déjà des matériaux candidats pour la mise à niveau des couches de combinaisons spatiales. Cette nouvelle initiative « est un complément utile, en examinant les petites molécules tuant les bactéries qui pourraient être utiles pour tous les types de textiles de vol spatial – y compris les intérieurs de combinaisons spatiales », Malgorzata, ingénieur en matériaux de l’ESA. Holynska a déclaré dans la déclaration.

Vue au microscope électronique à balayage des textiles de test. (Crédit d’image: Copyright Forum spatial autrichien (Österreichisches Weltraum Forum))

« Cela peut sembler contre-intuitif de se débarrasser des microbes en utilisant les produits des microbes », a déclaré Seda Özdemir-Fritz, scientifique du projet Bacterma au Forum spatial autrichien, dans le communiqué. « Mais toutes sortes d’organismes utilisent des métabolites secondaires pour se protéger des conditions environnementales extrêmes. Le projet les examinera comme une finition textile antimicrobienne innovante. »

Les scientifiques testeront les performances des propriétés antimicrobiennes des nouveaux textiles en les exposant à la sueur, à la poussière lunaire et radiation , pour simuler des conditions qui pourraient accélérer le vieillissement et la détérioration du tissu dans l’espace, a ajouté Holynska.

