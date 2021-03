Les astronautes effectuent une sortie dans l’espace de sept heures pour préparer l’ISS pour ses nouveaux panneaux solaires

01 mars 2021 09:24:28 IST

Les astronautes de la marche dans l’espace se sont aventurés dimanche pour installer des cadres de support pour de nouveaux panneaux solaires à haute efficacité arrivant à la Station spatiale internationale plus tard cette année. Kate Rubins et Victor Glover de la NASA ont assemblé le premier ensemble de supports de montage et d’entretoises, puis les ont boulonnés à côté des ailes solaires les plus anciennes et les plus dégradées de la station. Mais le travail a pris plus de temps que prévu, et ils ont à peine commencé sur le deuxième set avant de l’arrêter. Rubins terminera le travail lors d’une deuxième sortie dans l’espace plus tard cette semaine.

Les marcheurs de l’espace ont dû traîner les centaines de livres de supports de montage et de jambes de force dans des sacs de style polochon de 2,5 mètres. L’équipement était si gros et maladroit qu’il a fallu le démonter comme un meuble, juste pour passer par la trappe.

Certains des emplacements de fixation nécessitaient des tours supplémentaires de la perceuse électrique et n’étaient toujours pas assez serrés, comme indiqué par des lignes noires. Les astronautes ont dû utiliser une clé à cliquet pour faire face aux boulons les plus tenaces, ce qui les a ralentis. À un moment donné, ils avaient deux heures de retard.

«Celui qui a peint un peu cette ligne noire en dehors des lignes», a déclaré Glover à un endroit particulièrement gênant.

«Nous allons travailler sur nos compétences en maternelle ici», a répondu Mission Control, le pressant de passer à autre chose.

Alors que l’astronaute Kate Rubins continue de travailler pour fixer un boulon sur les structures de support du support à la base des panneaux solaires, le @Station spatiale vole 261 milles au-dessus du Venezuela et est sur le point de passer au-dessus du Brésil. pic.twitter.com/zTcPxaplEX – NASA (@NASA) 28 février 2021

Avec plus de personnes et d’expériences volant sur la station spatiale, plus de puissance sera nécessaire pour que tout fonctionne, selon la NASA. Les six nouveaux panneaux solaires – qui seront livrés par paires par SpaceX au cours de l’année à venir – devraient augmenter la capacité électrique de la station jusqu’à 30%.

Rubins et Glover se sont attaqués aux entretoises des deux premiers panneaux solaires, dont le lancement est prévu en juin. Leur sortie dans l’espace a duré sept heures, un peu plus longtemps que prévu.

«J’apprécie vraiment votre travail acharné. Je sais qu’il y avait beaucoup de défis », a dit Mission Control par radio.

Les huit panneaux solaires qui existent actuellement ont entre 12 et 20 ans – la plupart d’entre eux ont dépassé leur durée de vie et se détériorent. Chaque panneau mesure 34 mètres de long sur 12 mètres de large. De bout en bout en comptant le cadre central, chaque paire s’étend sur 73 mètres, plus longue que l’envergure d’un Boeing 777.

Boeing fournit les nouveaux panneaux enroulables, environ la moitié de la taille des anciens mais tout aussi puissants grâce à la dernière technologie de cellules solaires. Ils seront placés à un angle au-dessus des anciens, qui continueront à fonctionner. Un prototype a été testé à la station spatiale en 2017.

Le casque de Rubins comportait une nouvelle caméra haute définition offrant des vues imprenables, en particulier celles montrant la Terre d’un bleu éclatant à 435 kilomètres plus bas. «Assez fantastique», a observé Mission Control.

La sortie dans l’espace de dimanche était la troisième pour le spécialiste des maladies infectieuses Rubins et le pilote de la marine Glover – qui pourraient tous deux voler vers la lune.

Ils font partie des 18 astronautes nouvellement affectés au programme d’atterrissage sur la lune Artemis de la NASA. Les prochains marcheurs de la lune viendront de ce groupe.

La semaine dernière, le vice-président Kamala Harris a lancé un appel de félicitations à Glover, le premier astronaute afro-américain à vivre à plein temps dans la station spatiale. La NASA a publié l’échange vidéo samedi.

« L’histoire que vous faites, nous sommes si fiers de vous », a déclaré Harris. Comme les autres premières, a répondu Glover, ce ne sera pas la dernière. «Nous voulons nous assurer que nous pouvons continuer à faire de nouvelles choses», a-t-il déclaré.

Rubins reviendra vendredi avec l’astronaute japonais Soichi Noguchi pour terminer les travaux de préparation des panneaux solaires et pour ventiler et déplacer les tuyaux de liquide de refroidissement à l’ammoniac.

Glover et Noguchi faisaient partie des quatre astronautes arrivés via SpaceX en novembre. Rubins a été lancé du Kazakhstan en octobre aux côtés de deux Russes. Ils doivent tous revenir sur Terre ce printemps.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂