Les astronautes d’Inspiration4 s’entraînent dur pour leur lancement privé sur une fusée SpaceX

Les astronautes privés de la mission Inspiration4 se lanceront sur une fusée SpaceX et un vaisseau spatial Crew Dragon en septembre 2021. Ils sont: (de gauche à droite) le milliardaire Jared Isaacman (qui a financé le vol); la survivante du cancer Hayley Arcenaux; le géoscientifique Sian Proctor; et l’ingénieur de données Chris Sembroski. (Crédit d’image: Inspiration4 / Twitter

Quatre astronautes privés ont été attachés dans une centrifugeuse, escaladant des montagnes et apprenant à piloter un vaisseau spatial avant leur vol vers l’espace – la toute première mission spatiale avec équipage sans aucun «astronaute professionnel» à bord.

L’équipage se prépare à lancer ce prochain septembre dans le cadre de la Inspiration4 mission à bord d’un SpaceX Dragon d’équipage vaisseau spatial. La mission, affrétée en privé par le milliardaire Jared Isaacman pour soutenir l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude, a recruté trois membres d’équipage en plus d’Isaacman pour le voyage qui fera le tour de la Terre pendant plusieurs jours. L’équipage comprend Isaacman, l’assistant du médecin de Saint-Jude et survivante du cancer des os infantile Hayley Arcenaux, l’ingénieur des données Chris Sembroski et géoscientifique, communicateur scientifique et artiste Sian Proctor .

Et, depuis que l’équipage a été annoncé, ils s’entraînent sans relâche et se préparent à la mission dont ils semblent très enthousiastes. «C’est quelque chose dont vous rêvez de toute votre vie», a déclaré Proctor à 45secondes.fr.

Bien que l’équipage soit composé d’astronautes «non professionnels», ou de personnes volant dans l’espace qui ne sont pas affiliées à la NASA ou à toute autre agence spatiale, cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas besoin de se préparer à fond pour leur mission dans l’espace.

« Si vous regardez la définition d’un astronaute, c’est quelqu’un qui a été sélectionné et qui s’entraîne pour une mission de vol spatial, et c’est exactement ce que nous faisons », a déclaré Proctor.

Formation pour une mission dans l’espace

Pour lancer l’entraînement de leur vol spatial, l’équipage d’Inspiration4 a commencé avec une centrifugeuse. Peu de temps après l’annonce de l’équipage, les astronautes privés se sont attachés, un par un, à la centrifugeuse du National Aerospace Training and Research Center (NASTAR) en Pennsylvanie. Dans cette initiation à la formation, ils ont été tournés en cercles et ont expérimenté les forces G (forces gravitationnelles) qu’ils sont censés ressentir pendant leur voyage réel dans l’espace.

La rotation de la centrifugeuse était « géniale », a déclaré Proctor à 45secondes.fr. « Tout est génial. Je vais juste dire ça. »

Après leur passage dans la centrifugeuse, l’équipage s’est préparé pour la prochaine étape intimidante de leur formation: une randonnée périlleuse. Les quatre astronautes privés ont escaladé le flanc du mont Rainier à Washington jusqu’à un camp de base à des milliers de pieds au-dessus du niveau de la mer. Les voyages de randonnée comme celui-ci sont une tradition et une partie importante de la formation des équipages d’astronautes avant leurs missions.

L’équipage Inspiration4 de SpaceX est prêt à s’entraîner pour sa mission. (Crédit d’image: Hayley Arceneaux / Twitter)

Ces voyages en plein air placent l’équipage dans un environnement qui les oblige à travailler ensemble et à faire face aux défis et aux obstacles inattendus. Bien que le flanc d’une montagne soit différent de l’intérieur d’un vaisseau spatial, un tel voyage peut aider les membres d’équipage à apprendre à se soutenir mutuellement, à communiquer et à traverser ensemble des circonstances difficiles.

« Les astronautes de la NASA ont une histoire de s’engager dans la cohésion et les liens d’équipage » à travers de tels voyages, a déclaré Proctor. «Vous faites quelque chose qui est un peu unique et hors de votre zone de confort, alors vous arrivez au point où vous vous dites: ‘Je ne sais pas si je peux continuer’, mais ensuite vous atteignez profondément et vous bougez en avant, et vous continuez. Et cela fait partie de l’expérience de liaison. «

Temps incroyable avec l’équipe @ inspiration4x sur le mont. Rainier ce week-end. Tous les objectifs sont terminés. Je suis tellement impressionné. Merci @RMIExpeditions et @EViesturs pour cette expérience difficile et enrichissante. pic.twitter.com/nnuEpjhVnc4 mai 2021 En savoir plus

« Ce n’est pas une menace pour la vie. C’est plus juste toute cette idée d’endurance et de survie et de compter les uns sur les autres et de créer des liens grâce à cela », a ajouté Proctor. Proctor a comparé la formation à ses nombreuses expériences d’astronaute analogique, au cours desquelles elle a vécu avec des équipages de chercheurs dans des installations éloignées sur des missions spatiales simulées. Proctor a passé quatre mois dans une mission simulée sur Mars au HAUTE MER (Hawaii Space Exploration Analog and Simulation) installation de recherche sur les pentes du Mauna Loa à Hawaï.

Après avoir bravé les éléments ensemble dans l’État de Washington, l’équipage s’est réuni pour la première fois à SpaceX siège social à Hawthorne, Californie. Là, ils ont commencé la formation plus approfondie pour la mission.

Sian Proctor parcourant le mont Rainier avec le reste de l’équipage Inspiration4. (Crédit d’image: Sian Proctor / Twitter)

Proctor, qui sera le pilote de la mission, a pratiqué et expliqué ce que ce sera de piloter le véhicule Crew Dragon de SpaceX. «La capsule Dragon est autonome», dit-elle. Donc, « idéalement, il va voler et faire la mission et tout ça … et moi en tant que pilote, mon travail est de m’assurer que tout ce qui est censé se produire de manière symbolique le fasse. »

Elle a ajouté qu’elle travaillerait pour piloter l’engin avec Isaacman, qui commandera la mission. «Ensemble, nous travaillons le système», a-t-elle déclaré. « C’est très similaire à piloter un avion où … il est sur le siège gauche en tant que commandant et ensuite je suis sur le siège droit, mais nous sommes tous les deux pilotes. »

Cette formation à SpaceX a continué à tisser les liens de l’équipage. « Il est vraiment important de se soutenir mutuellement », a déclaré Proctor, « et de vraiment comprendre comment nous travaillons en équipe. »

«Je pense que c’est l’une des choses qui, quand les gens pensent à la NASA et aux astronautes, souvent nous les considérons comme des individus, mais en réalité ils forment un équipage. Ils se sont entraînés ensemble pour devenir ce système intégré… vous Comprenez ce qu’est le travail de chacun, mais vous comprenez aussi comment soutenir tout le monde », a-t-elle ajouté.

Maintenant, à environ quatre mois avant que la mission ne décolle en septembre, l’équipe a encore beaucoup de formation devant eux pour s’assurer qu’ils sont tous aussi préparés que possible pour leur voyage autour de la Terre. L’une des formations à venir que Proctor attend avec impatience est également quelque chose que les astronautes de la NASA font avant leurs vols, qui consiste à entraîner des avions à réaction.

Les astronautes de la NASA doivent enregistrer un certain nombre d’heures de vol avec des avions T-38 et, selon Proctor, leur formation est fortement inspirée et calquée sur la formation des astronautes de la NASA. «En tant qu’enfant, j’ai toujours voulu piloter un avion de combat», a-t-elle déclaré, «donc je suis vraiment enthousiasmée par le fait que cela fasse partie de notre formation.

