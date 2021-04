Les astronautes déplacent la capsule SpaceX vers le nouveau port d’amarrage pour la première fois afin de se préparer aux arrivées de l’équipage de la station spatiale

Les astronautes SpaceX Crew-1 de la NASA ont achevé le premier déplacement du port de l’équipage commercial à la Station spatiale internationale le lundi 5 avril, alors qu’ils déplaçaient le Vaisseau spatial Crew Dragon en prévision de l’arrivée du prochain équipage.

Le déménagement a été effectué par les astronautes de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, ainsi que par l’astronaute Soichi Noguchi de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA). L’équipage a désamarré le Crew Dragon, surnommé Resilience, du port avant du module Harmony de la station spatiale à 6h30 HAE (10h30 GMT) et reconnecté au port orienté vers l’espace du module à 7h08 HAE (1108 GMT). .

Les astronautes ont déplacé Resilience vers un autre port de la station spatiale pour faire de la place pour un vaisseau spatial Crew Dragon arrivant plus tard ce mois-ci, nommé Endeavour, qui accostera au port avant d’Harmony. L’arrivée Mission SpaceX Crew-2 comprend les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur, l’astronaute de la JAXA Akihiko Hoshide et l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Thomas Pesquet. L’équipage doit se lancer sur la station spatiale le 22 avril à partir du complexe de lancement 39A du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride.

Le SpaceX Crew Dragon Resilience vu lors d’une manœuvre de relocalisation menée le 5 avril 2021. (Crédit d’image: NASA TV)

« Nous sommes très enthousiastes à propos de [moving Resilience] et nous tenons à vous féliciter au nom de toute l’équipe d’Expedition 64 ainsi que du Équipe de dragon d’équipage 1 . Félicitations au programme d’équipage commercial depuis 10 ans. Quel incroyable 10 ans cela a été « , a déclaré Hopkins lors d’un appel avec Steve Stich, responsable du programme d’équipage commercial de la NASA, de la station spatiale vendredi (2 avril). » Pour penser à où vous avez commencé et où nous en sommes maintenant – et maintenant nous nous préparons à sortir ce véhicule pour un petit tour. … Nous sommes tous très heureux d’en faire partie. «

Le 19 mars, l’astronaute de la NASA Kate Rubins , avec deux cosmonautes russes Sergey Ryzhikov et Sergey Kud-Sverchkov, a déplacé le Soyouz MS-17 vaisseau spatial depuis le port face à la Terre du module Rassvet de la station jusqu’au port Poisk face à l’espace. Cependant, contrairement à la manœuvre de relocalisation de Soyouz, qui nécessitait un vol manuel, le Crew Dragon fonctionne de manière autonome.

« C’est plutôt cool et c’est une vue assez incroyable de se séparer de votre véhicule qui est votre maison depuis des mois et de pouvoir le regarder à 60 mètres. [about 200 feet]», A déclaré Rubins lors de l’appel de la station spatiale, qui La NASA a partagé sur YouTube Vendredi (2 avril).

Des astronautes de l’équipage 1 vus lors du déplacement de leur SpaceX Crew Dragon le 5 avril 2021. (Crédit d’image: NASA TV)

En préparation du déménagement de lundi, Hopkins a déclaré qu’il passerait son dimanche de Pâques à s’assurer qu’il nettoyait tout du vaisseau spatial Crew Dragon – sa version d’une chasse aux œufs de Pâques, depuis qu’il était resté à Resilience ces derniers mois, il dit pendant l’appel.

Le vaisseau spatial a été « en grande partie au repos » depuis que les astronautes de SpaceX Crew-1 sont arrivés au station spatiale le 16 novembre . Par conséquent, l’équipage s’est préparé pour le déménagement en vérifiant que les systèmes de communication de Resilience étaient opérationnels et en effectuant des vérifications d’ajustement de la combinaison, ce qui, selon Hopkins, « s’est très bien passé » pendant l’appel.

Crew-1 devrait revenir sur Terre fin avril ou début mai, laissant le port spatial d’Harmony vacant pour l’arrivée d’un vaisseau spatial Dragon cargo avec des fournitures et le premier ensemble de nouveaux panneaux solaires pour la station spatiale plus tard cet été. Rubins et Glover ont commencé à préparer la station spatiale pour les nouveaux panneaux solaires lors d’un sortie dans l’espace le 28 février , lorsqu’ils ont installé l’un des deux kits de modification nécessaires pour prendre en charge les nouvelles baies. Le vaisseau spatial Dragon cargo devra accoster au port face à l’espace pour permettre l’extraction robotique des nouveaux panneaux solaires du coffre de Dragon à l’aide du Canadarm2, selon une déclaration de la NASA .

Alors que la manœuvre de relocalisation d’aujourd’hui était la première fois qu’un vaisseau spatial Crew Dragon devait être déplacé, ce ne sera probablement pas la dernière, étant donné que la mission Crew-1 est la première des six. missions d’équipage certifiées La NASA et SpaceX ont prévu dans le cadre du programme d’équipage commercial de l’agence, selon le communiqué.

