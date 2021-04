Les astronautes de SpaceX Crew-2 mèneront plus de 200 expériences scientifiques dans l’espace

CAP CANAVERAL, Floride – Quatre astronautes se dirigent vers la Station spatiale internationale plus tard cette semaine, où ils passeront six mois à bord de l’avant-poste orbital pour mener des recherches pour les scientifiques sur Terre. Au cours de leur séjour de six mois, l’équipage international mènera plus de 200 enquêtes de recherche différentes.

Les astronautes de la NASA Shane Kimbrough et Megan McArthur, ainsi que l’astronaute de l’Agence spatiale européenne (ESA) Thomas Pesquet et l’astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) Akihiko Hoshide, forment le quatuor d’astronautes qui rejoindra l’équipage de l’Expédition 65 déjà à bord de la station spatiale. . Les astronautes se lanceront dans la mission Crew-2 vers le laboratoire en orbite dans un vaisseau spatial SpaceX Crew Dragon ce jeudi 22 avril, et vous pourrez regarder les activités de lancement et de pré-lancement en direct ici sur 45secondes.fr.

Pendant leur séjour, l’équipage travaillera sur des centaines d’expériences, dont de nouvelles recherches médicales. Ces expériences aideront les scientifiques ici sur Terre à combattre les maladies et aideront les agences spatiales du monde entier à mieux comprendre comment l’espace affecte le corps humain afin de mieux préparer les astronautes à de futurs voyages spatiaux de plus longue durée vers la Lune.

En rapport: Rencontrez Crew-2: Les 4 astronautes à destination de l’espace se lancent à bord du Crew Dragon

Parmi les enquêtes de recherche, l’équipage participera à plusieurs expériences de puces tissulaires. Les chercheurs biomédicaux ont créé de petits systèmes de cellules et de minuscules organoïdes qui poussent sur des puces tissulaires et imitent les actions de ces cellules à l’intérieur du corps humain.

L’équipage testera également un nouvel appareil à ultrasons portable conçu pour aider les astronautes lors de missions de longue durée sur la Lune et éventuellement sur Mars.

Les astronautes lancent au sommet d’une fusée SpaceX Falcon 9, marquant le troisième lancement d’équipage pour SpaceX en moins d’un an. La société de vols spatiaux privés est l’un des deux partenaires commerciaux que la NASA a engagés pour lancer ses astronautes dans le cadre de son programme d’équipage commercial – Boeing est l’autre. (Boeing n’a pas encore lancé d’astronautes sur sa capsule d’équipage Starliner; un deuxième vol d’essai Starliner non équipé devrait être lancé à la fin de l’été.)

La fusée Falcon 9 de SpaceX et le vaisseau spatial Crew Dragon sont préparés pour le lancement de la mission Crew-2, sur la rampe de lancement 39A du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride, le 19 avril 2021. (Crédit image: Stéphane Corvaja / ESA)

L’un des principaux objectifs du programme d’équipage commercial est de lancer plus d’astronautes dans la station afin que la NASA puisse faire plus de science. En ayant un quatrième membre d’équipage américain sur la station, la NASA affirme qu’elle est capable de doubler la quantité de science menée dans le laboratoire en orbite.

« Nous ne voulions pas que le temps de l’équipage continue d’être le facteur limitant sur la station [in regards to the amount of research being done] … et c’est ce qui se passait », a déclaré David Brady, chercheur associé au programme de la Station spatiale internationale au Johnson Space Center de la NASA à Houston, lors d’une conférence de presse lundi 19 avril.

« Les chiffres ont montré que nous tirons profit de ce coéquipier supplémentaire », a ajouté Brady.

Avoir cet astronaute supplémentaire présente de nombreux avantages. Kirt Costello, scientifique en chef du programme de la Station spatiale internationale à la NASA Johnson, a déclaré à 45secondes.fr que si certains membres d’équipage étaient occupés à d’autres tâches, disons une sortie dans l’espace de plusieurs heures, le temps passé à faire des recherches ne serait pas perdu, comme il le ferait. être un astronaute supplémentaire à bord pour consacrer du temps à la science.

« Plus de corps équivaut à plus de science », a-t-il déclaré à 45secondes.fr. « Nous sommes très heureux d’avoir les corps supplémentaires en orbite. »

Ces organes supplémentaires sont également parfaits pour tester de nouveaux systèmes sur la station. De récentes missions de réapprovisionnement en cargaison ont livré de nouveaux systèmes environnementaux (comme une nouvelle toilette, un nouveau système de collecte d’urine et un système de récupération de l’eau) à la station et avec une population anormalement élevée sur la station (11 après le lancement de Crew-2), les systèmes sont mis au test.

« Quand vous regardez comment un système fonctionne, avoir ces corps supplémentaires est un plus », a déclaré Costello à 45secondes.fr. « Nous ne pouvons pas maintenir ces chiffres à long terme, mais ils fournissent d’excellentes données à court terme. »

Jetons un coup d’œil à certaines des enquêtes scientifiques que les astronautes de Crew-2 effectueront pendant leur séjour de six mois en orbite.

Copeaux de tissu dans l’espace



L’astronaute de la NASA Kate Rubins travaille sur une enquête sur une puce de tissu à la Station spatiale internationale, en décembre 2020. (Crédit d’image: NASA)

Les puces de tissu contiennent de petits groupes de cellules ou de minuscules organoïdes qui aident les chercheurs à imiter différents types de maladies afin de tester de nouveaux traitements ou de mieux comprendre comment des systèmes corporels spécifiques réagissent aux vols spatiaux.

Les puces peuvent être extrêmement utiles dans le processus de développement de médicaments, a déclaré Lucie Low, chercheuse aux National Institutes of Health, lors d’un briefing scientifique préalable au lancement, lundi 19 avril.

« Les puces à tissu sont des outils vraiment utiles que nous pouvons utiliser pour essayer de comprendre la santé humaine et la maladie », a-t-elle ajouté.

Une enquête sur une puce tissulaire examinera la fonction rénale, en accordant une attention particulière à la formation de calculs rénaux. La formation de ces pierres se produit très rapidement en microgravité et les chercheurs veulent comprendre pourquoi.

Une autre enquête sur la puce portera sur le système immunitaire du corps. Les équipes examineront la fonction pulmonaire et la façon dont le système immunitaire du corps réagit à la microgravité. Selon Low, après l’année écoulée, ce type de recherche est plus important que jamais.

Low a expliqué que certaines des enquêtes sur les puces tissulaires testeront des médicaments et d’autres produits thérapeutiques et que l’environnement spatial permet aux chercheurs de mieux comprendre comment les cellules réagissent à différentes thérapies.

« L’une des choses que les équipes examineront est la façon dont ces médicaments affectent les changements cellulaires très rapides que nous constatons en microgravité », a-t-elle déclaré. « Nous allons [hopefully] être en mesure de comprendre comment ces médicaments agissent et sur une échelle de temps beaucoup plus rapide que ce que nous pourrions sur Terre. «

Observations de la Terre



L’astronaute de l’Agence spatiale européenne Thomas Pesquet prend des photos à travers une fenêtre de la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: ESA / NASA)

Les astronautes Crew-2 vont perpétuer une tradition perpétuée par les astronautes depuis que les humains sont allés dans l’espace pour la première fois: photographier la Terre. La NASA et d’autres agences spatiales du monde entier disposent d’une flotte de satellites qui sont formés pour imager la planète et mesurer son évolution. Mais seule la Station spatiale internationale possède des astronautes capables de tenir des caméras et de photographier la Terre à 400 kilomètres au-dessus de leur tête.

En rapport: Les superbes photos de l’astronaute français Thomas Pesquet depuis l’espace (galerie)

Au cours des deux dernières décennies, il y a eu une présence humaine continue sur la station, et pendant ce temps, les astronautes ont capturé plus de 3,5 millions d’images de la Terre, contribuant à l’un des enregistrements les plus anciens de la façon dont la Terre a changé au fil du temps.

«Ces images sont très importantes, en particulier pour les interventions en cas de catastrophe», a déclaré lundi William Stefanov, scientifique du programme ISS de la NASA pour les observations de la Terre, lors de la conférence de presse de lundi. « C’est l’une des principales cibles de l’équipage. »

Stefanov a expliqué que dans le cas des ouragans et des cyclones, l’équipage peut non seulement photographier la tempête tout au long de son cycle de vie, mais également les zones le long de la trajectoire projetée d’une tempête. Ainsi, les responsables disposeront d’images d’avant la tempête, d’images de la tempête elle-même, puis d’images de la zone après le passage de la tempête afin que les responsables des urgences puissent commencer à évaluer les dommages.

«Nous soutenons la communauté internationale d’intervention en cas de catastrophe pour répondre à ce type d’événements depuis 2012», a-t-il déclaré.

Nouveaux panneaux solaires

Actuellement, la station spatiale est alimentée par huit panneaux solaires qui ont été lancés en décembre 2000, avec une durée de vie prévue de 15 ans. Alors que les baies ont encore beaucoup de vie, les besoins en énergie de la station augmentent grâce aux partenaires commerciaux. Avec des charges utiles plus avancées sur le plan technologique et un nombre croissant d’enquêtes de recherche, la station aura bientôt besoin encore plus d’énergie que ces baies ne peuvent en fournir.

Le nouveau projet d’augmentation de la puissance de l’ISS fournira six réseaux supplémentaires à l’avant-poste orbital. Les baies sont basées sur la technologie de déploiement de panneaux solaires qui a été testée pour la première fois sur la station en 2017 dans le cadre de la mission de réapprovisionnement de fret SpaceX CRS-11.

Chaque nouveau tableau sera lancé à bord d’un SpaceX Dragon, replié dans son coffre. Ils se lanceront par paires et, une fois déployés en orbite, ils mesureront 18 mètres de long sur 6 m de large et produiront au moins 20 kilowatts de puissance.

L’installation de chaque réseau nécessitera deux sorties dans l’espace, pour un total de 12 sorties dans l’espace au cours des deux prochaines années.

CARILLON

Une autre enquête, appelée CHIME (abréviation de «Caractérisation de l’immunodéficience humaine dans les environnements de microgravité microgravité»), examinera de plus près le système immunitaire humain et comment il répond en microgravité.

« L’enquête CHIME pourrait aider à identifier les causes potentielles du dysfonctionnement du système immunitaire et mener à des moyens de le prévenir ou de le contrer, en aidant les voyageurs de l’espace ainsi que ceux dont le système immunitaire est affaibli sur Terre », Shantanu Jain, étudiant à l’Université de New York à Abu Dhabi et enquêteur principal sur le projet CHIME, a déclaré lors de la conférence de presse de lundi.

Le projet, qui est parrainé par les Émirats arabes unis, examinera comment la microgravité affecte la différenciation des monocytes en macrophages, qui sont des cellules spécialisées du système immunitaire. Les résultats pourraient aider les chercheurs à prendre des mesures pour identifier les causes possibles d’une réponse immunitaire affaiblie observée en microgravité, a déclaré Jain.

La NASA et SpaceX visent un lancement depuis le Pad 39A au Kennedy Space Center de la NASA le jeudi 22 avril à 6h11 (10h11 GMT). Si tout se passe comme prévu, l’équipage arriverait à la station spatiale un peu moins de 24 heures plus tard et y resterait six mois avant de revenir sur Terre. Vous pouvez regarder le lancement en direct ici sur 45secondes.fr, gracieuseté de NASA TV.

Suivez Amy Thompson sur Twitter @astrogingersnap. Suivez-nous sur Twitter @Spacedotcom ou Facebook.