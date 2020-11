Les astronautes de SpaceX Crew-1 feront leurs premiers pas dans une mission opérationnelle de la NASA

Les astronautes qui doivent se lancer dans la première mission opérationnelle avec équipage de SpaceX pour la NASA sont sur le point d’écrire l’histoire – à la fois en tant qu’équipage de quatre personnes et en tant qu’individus.

Les astronautes de la NASA Michael Hopkins, Victor Glover et Shannon Walker, avec Soichi Noguchi de la JAXA (l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale), décolleront à bord d’un Capsule SpaceX Dragon nommée « Résilience » pour un séjour de six mois sur la Station spatiale internationale. Ils devraient être lancés depuis le complexe 39A du centre spatial Kennedy de la NASA en Floride le dimanche 15 novembre à 19 h 27 HNE (00 h 27 GMT le 16 novembre).

Ils seront le deuxième groupe d’astronautes à voler sur Dragon de SpaceX, mais comme la première mission, Demo-2, était un vol d’essai, Hopkins, Glover, Walker et Noguchi ont été désignés «Crew-1».

Les astronautes de SpaceX Crew-1 Shannon Walker, Soichi Noguchi, Victor Glover et Michael Hopkins lèvent leurs index pour faire un clin d’œil à leur désignation de mission (Crew-1) et à leur devise adoptée, « Tous pour ‘1’, un pour tous. » (Crédit d’image: NASA)

A lire : Sans gravité, le fluide autour du cerveau d'un astronaute se déplace de manière étrange

« Nous appelons toujours ce programme le programme d’équipage de la NASA ici, et donc ces missions sont les missions d’équipage de la NASA. Comme il s’agit de la première mission opérationnelle, il s’agit du Crew-1 », a déclaré Benji Reed, directeur principal des programmes de vols habités. chez SpaceX. « Je le pense [the designation] dit tout. »

La mission Crew-1 permettra d’atteindre l’objectif de la NASA et de ses partenaires commerciaux de retourner les vols réguliers de rotation de l’équipage aux États-Unis depuis la fin du programme de navette spatiale en 2011. En tant que effort commercial – SpaceX, plutôt que la NASA, possède et exploite à la fois le Dragon et sa fusée, la Falcon 9 – la mission Crew-1 marquera plusieurs premières pour l’agence spatiale américaine.

« C’est la première fois que nous nous rendons avec un équipage de quatre à la Station spatiale internationale à bord d’un véhicule commercial », a déclaré l’administrateur de la NASA Jim Bridenstine vendredi 13 novembre. « C’est la première fois que nous partons avec l’un de nos partenaires internationaux, le Japon, et nous sommes très reconnaissants de l’étonnant partenariat que nous avons avec le Japon. »

« Et c’est la première fois que nous allons en tant que véhicule utilitaire avec des humains en orbite sous licence de la FAA [Federal Aviation Administration] », a déclaré Bridenstine. » Il y a beaucoup de premières sur ce vol et beaucoup de découvertes étonnantes qui vont arriver par ces quatre astronautes incroyables au cours des six prochains mois. «

Tout pour 1 …

La fusée SpaceX Falcon 9 qui lancera les astronautes Crew-1 à bord d’une capsule Dragon vers la Station spatiale internationale se dresse sur le Pad 39A du Kennedy Space Center en Floride. (Crédit d’image: SpaceX)

Chacun des astronautes Crew-1 ajoutera ses propres premières à la mission historique.

Hopkins est le premier astronaute à commander un équipage de quatre personnes à bord d’une capsule. Les compléments précédents sur les vaisseaux spatiaux à corps contondant ont été limités à une, deux ou trois personnes. L’un des objectifs de la mission Crew-1 est que les astronautes trouvent la meilleure façon d’opérer dans l’espace confiné du Dragon.

« C’est l’une des parties intéressantes de cette mission particulière », a déclaré Hopkins lors de la conférence de presse de pré-lancement de son équipage. « Nous allons trouver une partie de cela au fur et à mesure parce que nous serons le premier équipage avec nous quatre, un équipage complet. »

Hopkins sera également le premier astronaute de la NASA à servir dans l’US Space Force. Commandé à l’origine dans l’armée de l’air en 1992, le colonel Hopkins devrait être assermenté dans la Force spatiale à bord de la station spatiale.

« La NASA entretient une relation de longue date avec le DoD [Department of Defense] et donc ce sera juste une continuation de cette relation, car nous avons ajouté un nouveau service militaire dans les rangs « , a déclaré Hopkins. » Je me sens très honoré d’avoir cette opportunité, de faire cette transition pendant que je suis sur orbite . «

Pour Glover, qui sera le pilote à bord de Resilience, Crew-1 marquera une première personnelle – sa première fois dans l’espace. Astronaute de la NASA depuis 2013, Glover est le seul membre de l’équipage à ne pas avoir décollé auparavant.

« C’est difficile à mettre en mots, je suis juste excité d’aller dans l’espace », a déclaré Glover. « Et pour faire partie de cet équipage, nous avons un groupe incroyable [and] nous avons un vaisseau spatial incroyable. «

Glover sera également le premier astronaute noir à lancer depuis la fin du programme de la navette et le premier astronaute noir à faire partie d’un équipage d’expédition de longue durée depuis la création de la Station spatiale internationale en novembre 2000. Depuis que les astronautes et les cosmonautes ont pris un résidence continue il y a 20 ans , il y a eu 126 personnes qui ont vécu sur la station, mais aucune d’entre elles n’était noire.

« C’est doux-amer et je ne peux pas vous dire pourquoi cela nous a pris si longtemps », a déclaré Glover. «J’espère y aller et faire mon travail au mieux de mes capacités. J’aimerais revenir et vous en parler plus tard.

… un pour tous

Les astronautes de la NASA Shannon Walker, à gauche, Victor Glover, deuxième à gauche, Michael Hopkins, deuxième à droite, et l’astronaute JAXA Soichi Noguchi, portant des combinaisons spatiales SpaceX, font une pause pour poser pour une photo au Kennedy Space Center de la NASA en Floride. (Crédit d’image: NASA / Joel Kowsky)

En plus d’être le premier astronaute de la NASA à occuper l’un des sièges de spécialiste de mission sur un SpaceX Dragon, Walker est également la première femme à voler sur un vaisseau spatial d’équipage commercial pour l’agence spatiale américaine.

Elle poursuit également une tendance parmi les membres d’équipage de Dragon – des astronautes mariés à d’autres astronautes. Tous les deux Démo-2 Les astronautes, Bob Behnken et Doug Hurley, ont été mariés à d’autres explorateurs de l’espace, les astronautes de la NASA Megan McArthur et Karen Nyberg, respectivement, et McArthur est chargé de voler sur Crew-2.

Walker est marié à Andrew Thomas, un vétéran de quatre vols spatiaux qui a volé pour la dernière fois avec un équipage avec Noguchi en 2005.

« Alors j’avais [heard] toutes les histoires sur Soichi et maintenant j’ai le privilège de voler avec Soichi cette fois. Je suis donc très reconnaissant », a déclaré Walker.

Comme l’a noté Bridenstine, Noguchi est le premier astronaute international à voler sur un vaisseau spatial commercial américain. Le vol de Noguchi sur le Dragon sera également une autre première.

Noguchi sera le premier non-américain et seulement la troisième personne de l’histoire à se lancer depuis la Terre sur trois types d’engins spatiaux différents. Jusqu’à Crew-1, seuls deux astronautes de la NASA avaient accompli l’exploit: Walter « Wally » Schirra, qui a volé sur les missions Mercure, Gemini et Apollo, et John Young, qui s’est lancé sur les missions Gemini, Apollo et la navette spatiale.

Noguchi a d’abord volé en orbite sur la navette spatiale de la NASA, puis a effectué sa première visite à la station spatiale sur un vaisseau spatial russe Soyouz.

« C’est tout un honneur de vivre la même expérience que John Young », a déclaré Noguchi. « Il est assez intéressant qu’au Japon nous ne possédions pas nos propres véhicules spatiaux, mais grâce à la coopération internationale, je serai en mesure de franchir cette étape importante. »

« Bien sûr, il y a beaucoup plus de monde derrière moi, donc ce n’est que le début. »

Vous pouvez regarder le lancement de SpaceX Crew-1 pour la NASA en direct ici sur Space.com dimanche à 15 h 15 HNE (19 h 15 GMT).