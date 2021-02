Les astronautes de SpaceX Crew-1 battent le record spatial américain de 47 ans

Quatre astronautes vivant à bord du Station spatiale internationale (ISS) a battu un record de 47 ans après avoir passé le plus de temps dans l’espace par un équipage lancé depuis le sol américain.

Les astronautes, collectivement connus sous le nom de Crew-1 – Michael Hopkins, Shannon Walker et Victor Glover de la NASA et Soichi Noguchi de l’Agence spatiale japonaise (JAXA) – ont également été le premier équipage de mission complet à être transporté en orbite par une société privée. (Une plus petite mission de démonstration à l’ISS, avec seulement deux astronautes qui sont restés dans l’espace pendant un court moment, a précédé Crew-1 de plusieurs mois.) Crew-1 est arrivé à bord d’une capsule SpaceX Crew Dragon lancée en orbite par un SpaceX Falcon 9 fusée, du Kennedy Space Center en Floride le 15 novembre, site sœur de 45Secondes.fr 45secondes.fr précédemment signalé .

Dimanche 7 février, les astronautes de l’équipage 1 ont pris leur place dans les livres d’histoire après avoir passé leur 85e jour à bord de l’ISS, selon la NASA .

Le précédent record de 84 jours avait été établi en 1974 par l’équipage du Skylab 4, la dernière mission à bord de la première station spatiale de la NASA Skylab . Depuis lors, d’autres astronautes de durée record ont tous participé à des missions lancées depuis d’autres pays. Le Crew-1 de SpaceX est la première mission habitée à être lancée depuis les États-Unis depuis le retrait de la navette spatiale en 2011, selon la NASA.

La NASA s’est rendue sur Twitter pour célébrer cet exploit, qui coïncidait avec le Super Bowl LV à Tampa, en Floride.

Les astronautes de l’équipage 1 prolongeront presque certainement leur record alors qu’ils terminent leur séjour de six mois sur l’ISS. La prochaine mission SpaceX avec équipage devrait être lancée en avril lorsque Crew-2 se mettra en orbite pour remplacer ses prédécesseurs, selon 45secondes.fr .

