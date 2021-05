Les astronautes de la NASA se prononcent pour le Mois du patrimoine asiatique américain et insulaire du Pacifique

Quatre astronautes de la NASA ont récemment parlé de leur patrimoine culturel pour célébrer le Mois du patrimoine asiatique américain et insulaire du Pacifique, qui se déroule jusqu’en mai.

Apparaissant dans un Vidéo YouTube de la NASA (publié le 21 mai) étaient les astronautes Sunita Williams (une Indienne-Américaine), Jonny Kim (Coréen-Américain), Kjell Lindgren (Asiatique-Américain-Chinois) et Raja Chari (Coréen-Américain).

Chaque astronaute a parlé de l’influence de sa famille et de sa culture sur sa vie et sa carrière, tandis que l’administrateur de la NASA Bill Nelson a mentionné le rôle que le Mois du patrimoine AAPI peut jouer pour «faire progresser les dirigeants grâce à un service axé sur les objectifs», le thème du mois de cette année.

« Il est important de donner aux autres les moyens de servir, en sachant que notre plus grande mission est de faire de la Terre un endroit meilleur et d’assurer un avenir radieux à tout le monde », at-il poursuivi. «Nos astronautes font cela. Sur l’ISS, ils mènent une science révolutionnaire qui est importante pour débloquer des découvertes, et ces découvertes résolvent des problèmes et traitent des maladies ici sur Terre. Ils font également des recherches nécessaires qui finiront par atterrir des astronautes américains sur Mars. «

Les astronautes ont tous parlé de ce qu’ils ont appris de leurs parents et de leurs cultures qui ont aidé dans leur vie et leur carrière.

«Mes parents ont eu la plus grande influence sur moi. Leur héritage et leurs traditions ont fait de moi la personne que je suis aujourd’hui. Mon père, un immigrant indien, et ma mère d’origine slovène, ont contribué à me façonner en tant que personne et en tant qu’exploratrice. », A déclaré Williams dans la vidéo.

De gauche à droite: les astronautes de la NASA Raja Chari, Sunita Williams, Jonny Kim et Kjell Lindgren partagent des histoires de résilience et de leadership pour marquer le mois des insulaires du Pacifique américano-asiatique en 2021. (Crédit d’image: NASA)

Lindgren se souvient avoir regardé Ellison Onizuka – la première personne d’origine asiatique et japonaise à se rendre dans l’espace – se préparant pour sa dernière mission, STS-51, à bord de la navette spatiale Challenger qui a décollé le 28 janvier 1986. Challenger a explosé quelques instants après le décollage. et tué les sept astronautes à bord.

« Bien sûr, j’ai eu le cœur brisé de la perte du Challenger », a déclaré Lindgren. « La boucle est bouclée, je suis très reconnaissante de l’opportunité de me rendre à Hawaï pendant mon vol après le vol [responsibilities], et de partager le message des vols spatiaux habités, atteindre des objectifs et investir dans les communautés. «

Le groupe d’astronautes a tous parlé du programme d’atterrissage sur la lune Artemis dirigé par la NASA, qui vient de recevoir une offre de participation de la Corée du Sud et l’accent croissant mis sur la participation internationale dans l’espace.

« Cela signifie avoir le privilège de fournir une représentation et une voix aux jeunes enfants qui veulent rêver, qui méritent tous les droits de poursuivre ces rêves et qui ont besoin d’avoir des modèles auxquels ils peuvent s’identifier », a déclaré Kim à propos du programme de vols spatiaux habités à NASA.

«Mon héritage a façonné mes expériences vécues et m’a appris la perspective. Et cela m’a montré que la diversité renforce nos liens et permet de puissantes réalisations», a ajouté Chari.

La vidéo n’a pas abordé le sujet de la Chine, cependant, qui a des collaborations limitées avec la NASA malgré sa très active dans les vols spatiaux robotiques et humains. problèmes de sécurité permanents .

Au cours du seul mois dernier, la Chine a attiré la colère lors des audiences du Congrès et du Sénat en raison de atterrir un rover sur Mars (que certains politiciens américains considèrent comme une tentative de prouver la supériorité spatiale avant les missions d’atterrissage sur la lune Artemis dirigées par les États-Unis) et de permettre un stade de noyau de fusée de chuter de manière incontrôlable sur Terre, ce qui heureusement n’a fait aucune victime.

« Les nations spatiales doivent minimiser les risques pour les personnes et les biens sur Terre de rentrer des objets spatiaux et maximiser la transparence concernant ces opérations », a déclaré Nelson dit dans un communiqué publié sur le site Web de la NASA concernant la chute de la fusée chinoise. « Il est clair que la Chine ne respecte pas les normes responsables concernant ses débris spatiaux. »

Le Mois du patrimoine asiatique-américain et insulaire du Pacifique a lieu chaque année en mai pour reconnaître les contributions des Asiatiques et des insulaires du Pacifique aux États-Unis, selon le site Web du gouvernement, qui a également un liste de toutes les zones Asie-Pacifique inclus dans la célébration. La commémoration a commencé comme un événement de sept jours en 1979 et a été étendue à un mois en 1990.

