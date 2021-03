Les astronautes de la NASA observent de près le prototype du vaisseau spatial SN11 de SpaceX (photo)

Les astronautes de la NASA viennent de recevoir un tutoriel sur le vaisseau spatial qui pourrait atterrir des gens sur la lune dans quelques années.

Christina Koch et certains de ses collègues de la NASA ont récemment visité les installations de SpaceX au sud du Texas, où la société construit et teste des prototypes pour son système de transport dans l’espace lointain Starship. Les astronautes ont même pris un selfie avec la dernière itération de Starship, SN11, qui pourrait lancer sur un vol d’essai à haute altitude cette semaine .

« Objectifs communs, vision partagée. Les astronautes de la NASA découvrent le vaisseau spatial SpaceX – un élément dans un domaine mondial croissant de systèmes d’exploration spatiale plus profonde avec des vues sur la lune et Mars, » Koch a écrit sur Twitter mardi (23 mars).

Ces mots ont servi de légende pour le selfie, qui montre Koch et ses collègues astronautes Michael Barratt, Matthew Dominick et Reid Wiseman debout devant le SN11 en acier inoxydable (« Serial No. 11 »).

Starship et Super Heavy: Les véhicules de SpaceX colonisant Mars en images

Koch et Dominick sont dans le premier cadre de 18 astronautes que la NASA a sélectionné pour son Programme Artemis , qui vise à établir une présence humaine durable et à long terme sur et autour de la lune d’ici la fin des années 2020.

Starship peut finir par être une grande partie de cet effort. Le système SpaceX est l’un des trois concepts privés que la NASA considère comme le système d’atterrissage humain d’Artemis. Les deux autres idées d’atterrisseur lunaire sont développées par Dynetics et une équipe dirigée par la compagnie de vols spatiaux de Jeff Bezos, Blue Origin.

Système Starship de SpaceX se compose d’un vaisseau spatial de 50 mètres de haut, connu sous le nom de Starship, et d’un propulseur géant de premier étage appelé Super Heavy. Les deux éléments sont conçus pour être entièrement et rapidement réutilisables, et tous deux seront alimentés par le moteur Raptor de nouvelle génération de SpaceX. Le dernier Starship aura six Raptors et le dernier Super Heavy en aura environ 30, a déclaré le fondateur et PDG de SpaceX, Elon Musk.

SN11 ne comporte que trois Raptors. Il n’ira pas jusqu’à l’espace lors de son prochain vol; SpaceX vise une altitude maximale d’environ 10 kilomètres.

Les trois prédécesseurs immédiats de SN11 ont également effectué un tel vol. Tout s’est très bien passé, même si aucun des vaisseaux n’a réussi l’essai de bout en bout. SN8 et SN9 – lancés respectivement en décembre 2020 et février 2021 – sont descendus trop fort sur Terre et se sont écrasés sur le site d’atterrissage. SN10 a atterri avec succès lors de son vol du 3 mars mais n’a pas pu le maintenir ensemble, explosant dans une énorme boule de feu environ huit minutes plus tard .

Ces vols d’essai se poursuivront bien au-delà de SN11. Musk a déclaré que SpaceX vise à mettre en orbite terrestre un prototype de vaisseau spatial cette année, et il envisage que le système soit pleinement opérationnel d’ici 2023 . Il y a déjà une mission Starship qui devrait être lancée cette année-là – «dearMoon», un vol autour de la lune réservé par le milliardaire japonais Yusaku Maezawa.