Les astronautes de la NASA dans l’espace parlent de coronavirus et plus avec le CDC

Bien que les astronautes en orbite soient isolés en toute sécurité sur la Station spatiale internationale, le coronavirus a toujours eu un impact sur les vols spatiaux, selon une conversation entre des astronautes de la NASA et les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Les astronautes de la NASA Kate Rubins et Shannon Walker , tous deux vivant sur la station spatiale, s’est entretenu avec le Dr Inger Damon, directeur de la division des agents pathogènes à haut risque et de la pathologie au CDC, le 10 février.

Comme beaucoup d’entre nous qui s’isolent à la maison, Walker et les autres astronautes qui ont rejoint Rubins sur la station spatiale en novembre 2020 ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour éviter d’attraper le COVID-19. «Nous ne voulions rien apporter à la station spatiale», a-t-elle dit à Damon.

Walker et les trois astronautes de son équipage se sont entraînés à distance lorsque cela était possible, mais n’ont pas pu éviter d’être proches les uns des autres. Lors de la formation pour une mission, l’équipage doit être confiné dans les espaces restreints de l’engin spatial – dans ce cas, Dragon d’équipage de SpaceX vaisseau spatial. Pour rester aussi en sécurité que possible, les astronautes portaient des masques lorsqu’ils devaient être proches les uns des autres et gardaient leurs distances lorsque cela était possible. Pour réduire les chances d’amener le COVID-19 dans l’espace, Walker, ses collègues ont mis en quarantaine avec leurs familles pendant trois semaines avant le lancement.

Rubins était déjà à bord de la station depuis environ un mois avant l’arrivée de l’équipe Crew Dragon, mais a suivi une procédure similaire avant son propre lancement; car même un froid doux est un gros problème dans l’espace, quarantaines sont un rituel de pré-vol de longue date pour les astronautes.

Mais le coronavirus a eu un impact sur le travail des astronautes, a déclaré Rubins, étant donné que les équipes de recherche sur le terrain ont dû passer principalement au travail à distance, comme beaucoup d’entre nous sur Terre. Il y a également eu un certain impact sur les opérations entre le sol et l’espace, a-t-elle déclaré, mais les astronautes sont impressionnés par le bon fonctionnement de tout en dépit d’une pandémie sur le terrain.

«C’était incroyable de voir les équipes de la NASA avoir toujours un calendrier de lancement», a déclaré Rubins. Malgré les conditions de travail changeantes sur Terre, la NASA a pu véhicules cargo envoyé à la station spatiale pour réapprovisionner les astronautes et leur apporter des expériences, a-t-elle déclaré. Le seul hoquet mentionné par les astronautes était un retard dans leur le repas de Thanksgiving .

Walker a déclaré que cela l’avait envoyée sur un projet de cuisine créatif, aboutissant à des gâteaux de crabe déconstruits fabriqués à partir de ce que l’équipage avait à bord. (À en juger par le grand sourire et les pouces vers le haut de Rubins, ils étaient délicieux.)

Un changement que la pandémie a initié pour ceux qui sont à bord de la station spatiale, et ceux qui y sont déjà allés auparavant, est une nouvelle question fréquemment posée: comment gérez-vous l’isolement social? Depuis 20 ans, les astronautes passent du temps sur la station spatiale, isolés de leur famille et de leurs amis pendant des mois, parfois un an, à la fois. Maintenant, beaucoup d’entre nous sur Terre ont une idée de ce que cela ressemble et nous voulons leurs conseils .

« L’important est d’essayer de rester en contact avec ses amis et sa famille », a déclaré Walker. Elle, Rubins et d’autres astronautes de la station spatiale passent des appels téléphoniques à la maison chaque fois qu’ils le peuvent, passent des appels vidéo et considèrent les membres d’équipage comme leur «famille spatiale». Pouvoir passer du temps ensemble est essentiel, a déclaré Walker.

Dans l’ensemble, le COVID-19 semble avoir eu un impact sur l’espace autant que sur la Terre, avec des routines de travail changeantes et des précautions supplémentaires. Il existe également des parallèles entre le travail effectué par le CDC sur Terre et le travail réalisé par Rubins sur la station spatiale. Rubins détient des diplômes en biochimie, microbiologie et immunologie .

Elle a parlé au CDC d’un projet visant à créer une carte microbienne complète de la station spatiale, en prenant 1000 écouvillons dans l’espace. «Tout le monde passe et dit: ‘Kate, est-ce que tu essuies encore?’», A-t-elle plaisanté. L’objectif est de voir quels microbes existent sur la station spatiale et comment ils pourraient changer leur comportement dans l’espace par rapport à la Terre.

«Je pense que c’est incroyablement intéressant de voir à quoi cela ressemble dans un environnement complètement artificiel», a-t-elle déclaré. « Nous n’avons pas de saleté, rien que vous verriez dans le monde naturel. » Il sera éclairant de voir comment les microbes s’adaptent à l’environnement complètement artificiel de la station spatiale, a-t-elle déclaré.

Suivez Kasandra Brabaw sur Twitter @KassieBrabaw. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.