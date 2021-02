Les astronautes de la marche dans l’espace terminent une mise à niveau de la batterie de la station spatiale depuis des années

Deux astronautes de la NASA ont terminé la deuxième d’une paire de sorties dans l’espace aujourd’hui (1er février), installant une plate-forme scientifique européenne et terminant une longue série de remplacements de batteries à l’extérieur du Station spatiale internationale .

La sortie dans l’espace d’aujourd’hui, qui a commencé à 7 h 56 HNE (12 h 56 GMT), était la 234e sortie dans l’espace, ou activité extravéhiculaire (EVA), à l’appui de l’assemblage, de la maintenance et des mises à niveau de la station spatiale, selon la NASA . La 233e sortie dans l’espace a eu lieu quelques jours auparavant, le 27 janvier.

Cette sortie dans l’espace a été menée par l’astronaute de la NASA Victor Glover et l’astronaute de la NASA Mike Hopkins. Cela a marqué la deuxième sortie dans l’espace de Glover et la quatrième sortie dans l’espace de Hopkin.

«Profiter de la vue», a déclaré Hopkins à propos de la vue de la Terre depuis l’espace pendant la sortie dans l’espace.

L’astronaute de la NASA Victor Glover chevauche le Canadarm2 pour terminer ses travaux lors d’une sortie dans l’espace le 1er février 2021. (Crédit d’image: NASA)

Glover et Hopkins avaient une variété de tâches à accomplir lorsqu’ils sont sortis dans l’espace. Après avoir atteint leurs principaux objectifs – qui comprenaient la configuration d’une batterie et d’une plaque d’adaptation et l’installation de trois caméras distinctes – à peu près quatre heures après ce qui était prévu pour être une sortie dans l’espace de six heures et demie, les astronautes ont pu en terminer quelques-uns. » activités « pour aller de l’avant ».

« Nous sommes sortis un peu tard aujourd’hui, mais nous avons rattrapé tout ce temps », a déclaré Hopkins lors de la sortie dans l’espace.

La paire était assistée par du personnel comprenant l’astronaute de la NASA Kate Rubins et l’astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) Soichi Noguchi à bord de la station spatiale et l’astronaute de la NASA Bob Hines, qui a relayé les prochaines étapes aux marcheurs de l’espace depuis le sol.

Pendant toute la durée de la mission, Glover a utilisé « l’indicatif d’appel » ou surnom de « Ike, Hopkins a utilisé le nom » Hopper « et Hines a utilisé » Farmer « .

Tout d’abord, après avoir quitté le sas de la station spatiale, Glover et Hopkins ont installé la dernière batterie lithium-ion et la plaque d’adaptation sur la structure du port 4 (P4). La plaque adaptatrice a complété le circuit pour le système de batterie. Il s’agissait de la dernière d’une série d’activités EVA à tranche de batterie qui ont débuté en janvier 2017 pour remplacer les anciennes batteries nickel-hydrogène par de nouvelles batteries lithium-ion. Hopkins a installé une pelle, une aide à la manipulation, sur la batterie lithium-ion pour aider à l’installation.

« La dernière plaque d’adaptation installée sur la @Space_Station. La sortie dans l’espace d’aujourd’hui clôturera les travaux de remplacement des batteries pour remplacer les batteries des 8 canaux d’alimentation utilisés pour acheminer l’électricité sur la station. Des améliorations ont été effectuées au cours d’une série de sorties dans l’espace au cours des 4 dernières années, » La NASA a tweeté sur l’accomplissement.

✅ Plaque d’adaptation finale installée sur la @Space_Station. La sortie dans l’espace d’aujourd’hui clôturera les travaux de remplacement des batteries pour remplacer les batteries des 8 canaux d’alimentation utilisés pour acheminer l’électricité sur la station. Des améliorations ont été effectuées au cours d’une série de sorties dans l’espace au cours des 4 dernières années. pic.twitter.com/Gmg7TmPA0s1 février 2021

« 1 heure après la sortie dans l’espace d’aujourd’hui et nous avons la confirmation que la dernière batterie Li-ion installée a une bonne configuration. @AstroVicGlover et @Astro_Illini continuent de travailler sur leurs tâches sur la station, « la NASA confirmé dans un autre tweet .

Les astronautes ont ensuite percé un boulon pour sécuriser l’unité de commutation de courant continu (DCSU), qui aide à acheminer l’alimentation à travers le système de batterie de la station.

Après l’achèvement de cette tâche principale, Hopkins a travaillé pour retirer le H-fixture, un support de fixation de grappin sur la même poutre que la batterie qui était autrefois utilisée pour le traitement au sol des panneaux solaires et qui ne sont plus nécessaires. Hopkins a desserré et enlevé quatre boulons à l’aide d’un outil sur une attache rétractable. Ces appareils sont nécessaires pour les futures mises à niveau de puissance, a noté la commentatrice de la NASA Leah Cheshier lors de la diffusion de l’agence.

Les astronautes de la NASA Victor Glover et Mike Hopkins ont terminé la deuxième d’une série de deux sorties dans l’espace aujourd’hui le 1er février 2021. (Crédit d’image: NASA)

Glover a ensuite commencé à remplacer une caméra de couleur magenta sur la poutre tribord; la roue chromatique de la caméra était cassée. Pour ce faire, Glover a dû conduire le bras robotique de la station, le Canadarm2, dans la zone. Le bras, qui offre une stabilité accrue pendant la manœuvre, a été contrôlé robotiquement par Rubins depuis la station spatiale.

Pour monter sur le bras pour le «monter» sur le site, Glover a dû attacher et configurer un repose-pied articulé et portable qui relierait ses pieds au bras. Avant la manœuvre, Hopkins a fait une vérification rapide du coussin d’absorption du casque (HAP) pour s’assurer que rien ne fuyait à l’intérieur de la combinaison.

Une fois en place sur le bras, et avec l’aide de Rubins à l’intérieur du laboratoire en orbite, Glover a « volé » vers le site de la caméra, avec les teintes bleues de l’océan Atlantique tourbillonnant en dessous. Glover a remplacé avec succès la caméra cassée sur la poutre tribord, la première des trois caméras à être installée pendant la sortie dans l’espace. Pour ce faire, Glover a utilisé un outil de poignée de pistolet (PGT), que les astronautes utilisent pour retirer et installer des boulons pendant les sorties dans l’espace.

Ensuite, alors que l’équipage passait en orbite nocturne, Hopkins et Glover se sont déplacés pour travailler sur deux autres systèmes de caméras sur la station spatiale. Le couple a travaillé pour installer une nouvelle caméra HD sur le module de laboratoire US Destiny, puis Hopkins a travaillé pour remplacer des pièces du système de caméra sur le système de télémanipulation sur le bras robotique japonais.

Glover s’est ensuite déplacé pour quitter le repose-pied du Canadarm2, en disant en plaisantant: «Je volerais avec ‘Air Rubins’ à tout moment», comme l’astronaute Rubins a commandé le bras pendant qu’il le chevauchait.

À ce stade, à peu près quatre heures après le début de la sortie dans l’espace, les astronautes avaient terminé toutes les tâches principales définies pour l’événement et sont passés à des tâches «aller de l’avant», ou à des objectifs supplémentaires qui seraient autrement accomplis lors d’une sortie dans l’espace ultérieure.

Au cours de ce dernier tronçon de la sortie dans l’espace, Hopkins a retiré un autre appareil H et a pris des photos de l’extérieur de la station spatiale pour documenter son état actuel. Glover a préparé la configuration de retenue de pied (qu’il utilisait auparavant pour le tour du bras robotique) pour une future sortie dans l’espace. Glover a également retiré et remplacé un aimant de sas, une plaque métallique qui aide à maintenir la couverture thermique du sas de joint de quête de la station spatiale fermé.

L’astronaute de la NASA Kate Rubins (à droite) et l’astronaute de la JAXA Soichi Noguchi (à gauche) regardent et attendent que les astronautes de la NASA Mike Hopkins et Victor Glover reviennent d’une sortie dans l’espace le 1er février 2021. (Crédit d’image: NASA)

Cinq heures et 20 minutes après leur début, à 13 h 16 HNE (18 h 16 GMT), les astronautes ont commencé à repressuriser le sas et la sortie dans l’espace était officiellement terminée.

«Je veux juste dire merci à tout le monde… Fermier et Vincent et tout le monde, bravo… je pense que nous avons passé une très très très bonne journée… Merci à tous», a déclaré Hopkins à la fin de la sortie dans l’espace.

Après la sortie dans l’espace d’aujourd’hui, les astronautes de l’Expédition 64 effectueront deux sorties supplémentaires dans un avenir proche, selon la NASA. Ensuite, Glover et Rubins prépareront le système d’alimentation de la station spatiale pour l’installation de nouveaux panneaux solaires et, lors de la sortie dans l’espace après cela, Rubins et Noguchi continueront de mettre à niveau les composants de la station spatiale, selon la NASA . Les dates exactes de ces sorties dans l’espace n’ont pas encore été fixées.

La sortie dans l’espace d’aujourd’hui coïncide avec le premier jour du Mois de l’histoire des Noirs. Glover, qui a terminé la sortie dans l’espace d’aujourd’hui avec Hopkins, est le premier astronaute noir à participer à une mission de longue durée sur la station, restant pendant plus de six mois dans le cadre de l’Expédition 64 et de l’Expédition 65. Glover, qui s’est lancé vers la station spatiale le 15 novembre 2020, dans le cadre de la mission Crew-1 de SpaceX, n’est que le 15e astronaute noir à atteindre l’espace.

« C’est quelque chose à célébrer une fois que nous l’avons accompli, et, vous savez, je suis honoré d’être à ce poste et de faire partie de cette équipe formidable et expérimentée, » Glover a déclaré lors d’une conférence de presse de 2020 avant de se lancer vers la station spatiale. «Et j’ai hâte d’y aller et de faire de mon mieux pour m’assurer que, vous savez, nous sommes dignes de tout le travail qui a été mis en place pour nous préparer à cette mission.

Cette sortie dans l’espace coïncide également avec l’anniversaire de la perte du STS-107, la mission de la navette spatiale Columbia qui, le 1er février 2003, s’est terminée par une tragédie, la navette s’est rompue en revenant sur Terre, tuant les sept astronautes à bord: Rick Husband, Michael Anderson, David Brown, Kalpana Chawla, Laurel Clark, William McCool et Ilan Ramon. L’équipage avait réussi à atteindre l’espace, où ils ont passé 16 jours et effectué environ 80 expériences avant de tenter de revenir sur Terre.

Une enquête a déterminé que lors du lancement, un gros morceau de mousse est tombé du réservoir externe de la navette et a heurté l’aile du vaisseau spatial. Ces dommages ont causé l’échec de la rentrée de la navette. Cet événement tragique a poussé la NASA à examiner de près ses protocoles de sécurité et sa culture de travail interne pour donner la priorité à la sécurité des futurs astronautes.

