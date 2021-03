Les astronautes de la marche dans l’espace terminent les travaux de maintenance de la station spatiale

Deux astronautes se sont attaqués à une liste de tâches de maintenance restantes à l’extérieur de la Station spatiale internationale samedi 13 mars, achevant le travail qui devait initialement être effectué lors de précédentes sorties dans l’espace.

Les coéquipiers de l’expédition 64 Victor « Ike » Glover et Mike « Hopper » Hopkins, tous deux de la NASA, se sont aventurés hors du sas Quest de la station spatiale dimanche 13 mars pour l’activité extravéhiculaire (EVA) de 6 heures et 47 minutes. La sortie dans l’espace, qui a commencé à 8 h 14 HNE (13 h 14 GMT), a marqué leur troisième sortie ensemble depuis leur arrivée à la station en novembre sur le vaisseau spatial Dragon de SpaceX «Resilience».

La première tâche des deux astronautes, reportée d’une sortie dans l’espace au début du mois, consistait à évacuer l’ammoniac restant de deux câbles volants qui étaient utilisés pour alimenter en liquide de refroidissement le système de contrôle thermique de la station. Travaillant à l’extrémité gauche de la structure de l’épine dorsale du complexe orbital, Glover et Hopkins ont libéré l’ammoniac de la paire de tuyaux, puis ont rangé un cavalier en place et déplacé l’autre sur le côté du sas s’ils étaient nécessaires pour aider à trouver des fuites de liquide de refroidissement. à l’avenir.

« Je vois une ventilation », a déclaré Hopkins après avoir libéré l’ammoniac du premier sauteur. « Oh ouais, regarde ça! »

«C’est plus que ce que je pensais», dit-il quelques instants plus tard alors que le liquide de refroidissement continuait à se répandre dans l’espace.

L’astronaute de la NASA Victor Glover, vu ici sur une photographie prise par l’astronaute de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale (JAXA) Soichi Noguchi depuis l’intérieur de la Station spatiale internationale, effectue une sortie dans l’espace avec l’astronaute de la NASA Michael Hopkins le samedi 13 mars 2021. (Crédit d’image: NASA TV)

Parce que l’ammoniac est toxique, les deux marcheurs de l’espace se sont arrêtés pour inspecter les combinaisons spatiales de l’autre pour s’assurer qu’aucun cristal de glace d’ammoniac n’était attaché.

« Je peux voir le haut de votre casque, vos lumières, le PLSS [portable life support system], vos épaules, vos bras – je ne vois rien qui est coincé « , a rapporté Glover à propos de la combinaison spatiale de Hopkins. » Il a l’air propre. «

Après avoir rangé les cavaliers et nettoyé les outils utilisés pour évacuer l’ammoniac, Glover et Hopkins se sont séparés pour continuer des tâches séparées à l’extérieur de la station spatiale.

Glover, qui a été désigné membre d’équipage extravéhiculaire 1 (EV1) et portait une combinaison spatiale avec des rayures rouges pour identification, s’est dirigé vers le nœud Unity pour remplacer un émetteur-récepteur de caméra sans fil défectueux par un nouveau.

Pendant ce temps, Hopkins, vêtu d’une combinaison spatiale sans rayures comme EV2, est passé au laboratoire Columbus de l’ESA (Agence spatiale européenne), où il a travaillé pour faire passer des câbles électriques à la plate-forme d’expérimentation externe Bartolomeo du module. Glover et Hopkins avaient installé le même gréement lors d’une sortie dans l’espace le 27 janvier, mais se sont heurtés à des problèmes de connexion de certains des câbles, empêchant la plate-forme de devenir pleinement opérationnelle.

« Accouplé! » s’exclama Hopkins après avoir connecté avec succès le premier des connecteurs gênants. « Et la foule est en délire! »

« Joli! » répondit Glover.

« Bon travail! Wow! Excellente. Bonne nouvelle », a déclaré l’astronaute de l’ESA Andreas (Andy) Mogensen, qui guidait Hopkins et Glover dans leur travail depuis Mission Control à Houston.

Dans une vue de la caméra de casque haute définition de l’astronaute de la NASA Michael Hopkins, l’astronaute de la NASA Victor Glover est vu en train de travailler à l’extérieur de la Station spatiale internationale lors d’une sortie dans l’espace le samedi 13 mars 2021. (Crédit d’image: NASA TV)

Alors que Hopkins continuait à travailler sur le deuxième et le troisième des quatre câbles Bartolomeo, Glover a terminé le remplacement de l’émetteur-récepteur sans fil et est passé à l’installation d’un « raidisseur » sur le couvercle thermique du sas Quest pour fournir une intégrité structurelle supplémentaire et pour empêcher la trappe en tissu d’être bousculée. lorsqu’il n’est pas utilisé.

«Hopper, il y a quelque chose dans mon œil droit», a dit Glover à Hopkins. « Je peux voir, mais c’est irritant d’essayer de le garder ouvert. »

Glover a continué à travailler sur le raidisseur de la trappe, mais a décrit le problème avec son œil plus en détail à Mission Control.

« C’est irrité si je le garde ouvert. Si je le ferme, je vais bien, légèrement irrité et c’est aqueux. Alors des larmes, ça crée des larmes », a déclaré Glover, ajoutant que cligner des yeux semblait aider.

Quelques minutes plus tard, Glover a déclaré que son œil droit était revenu à la normale.

Dans une vue de la caméra du casque de l’astronaute de la NASA Michael Hopkins, on peut voir du liquide de refroidissement à l’ammoniac se répandre dans l’espace (à droite) dans le cadre des tâches de Hopkins et Victor Glover lors d’une sortie dans l’espace le samedi 13 mars 2021 à l’extérieur de la Station spatiale internationale. (Crédit d’image: NASA TV)

Hopkins, quant à lui, n’avait aucune joie à verrouiller le quatrième connecteur sur la plate-forme Bartolomeo. Malgré tous ses efforts, y compris l’utilisation d’une attache comme poignée de fortune pour abaisser son mécanisme de verrouillage, Hopkins n’a pas pu amener le câble à s’asseoir et le contrôle de mission lui a conseillé de se retirer.

Au lieu de cela, Hopkins a continué à reconfigurer une antenne radio amateur sur le module Columbus. Les astronautes utilisent la radio amateur pour se connecter avec des passionnés et des étudiants du monde entier comme un outil éducatif et de sensibilisation du public.

L’astronaute de la NASA Victor Glover travaille à l’extérieur du sas Quest de la Station spatiale internationale lors d’une sortie dans l’espace du samedi 13 mars 2021 avec l’astronaute Michael Hopkins (non illustré). (Crédit d’image: NASA TV)

En guise de dernière tâche pour la sortie dans l’espace, Glover et Hopkins se sont réunis pour commencer à acheminer deux câbles Ethernet pour les caméras haute définition sur le treillis du port.

La sortie dans l’espace a pris fin à 15 h 01 HNE (2001 GMT) avec la repressurisation du sas Quest.

Glover a maintenant passé un total de 26 heures et 7 minutes sur quatre sorties dans l’espace. Hopkins a maintenant enregistré 32 heures et 1 minute sur ses cinq EVA. Il s’agissait de la 237e sortie dans l’espace à l’appui de l’assemblage et de la maintenance de la Station spatiale internationale, pour une durée totale de 62 jours, 3 heures et 54 minutes.

