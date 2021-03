Les astronautes de la marche dans l’espace s’attaquent à des entretoises tenaces pour amorcer la station spatiale de nouveaux panneaux solaires

Vendredi 5 mars, deux astronautes ont finalement mis en place des installations de barres solaires délicates à l’extérieur de la Station spatiale internationale, qui ont bloqué un groupe précédent de marcheurs dans l’espace quelques jours auparavant.

Les astronautes de l’expédition 64 Kate Rubins de la NASA (portant une combinaison spatiale à rayures rouges) et Soichi Noguchi de l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale) ont passé 6 heures et 56 minutes à travailler dans le vide de l’espace, la plupart de ce temps à se balancer exceptionnellement loin du cœur de la Station spatiale internationale (ISS).

Ils ont travaillé à un endroit éloigné du côté bâbord de la station pour poursuivre les travaux de mise à niveau des panneaux solaires vieillissants 4B et 2B. Les panneaux ont été installés pour la première fois lors de la mission de la navette spatiale STS-97 en 2007 et se sont naturellement dégradés avec le temps.

L’objectif de la NASA est d’ajouter à terme un nouvel ensemble de panneaux fabriqués par Boeing au-dessus de chacune des huit baies de la station pour augmenter les niveaux de puissance actuels de la station de 20% à 30%. Ces panneaux solaires seront expédiés lors d’une future mission cargo SpaceX Dragon, mais d’abord, les astronautes devaient mettre en place les supports de soutien.

Les astronautes sont passés à la batterie de la combinaison spatiale à 6 h 37 HNE (11 h 37 GMT) – commençant officiellement la sortie dans l’espace – et sont sortis du sas US Quest. De là, les marcheurs de l’espace ont fait un virage serré à gauche et se sont déplacés main dans la main le long de la structure P6.

« Nous irons lentement », a dit joyeusement Noguchi après que la NASA ait donné l’autorisation de s’aventurer loin du côté bâbord de la station. Ce fut un long voyage, qui a pris plusieurs minutes aux astronautes. « Garder mes attaches dégagées, » rapporta Noguchi en se faufilant soigneusement le long de la poutre, attachée à la station spatiale avec des lignes de sécurité.

Les ingénieurs de vol de l’Expédition 64 Kate Rubins et Soichi Noguchi préparent la Station spatiale internationale pour une grande mise à niveau du panneau solaire lors d’une sortie dans l’espace le 5 mars 2021. (Crédit d’image: NASA TV)

Là, ils ont continué à travailler depuis la sortie dans l’espace dimanche dernier (28 février), par Rubins et l’astronaute de la NASA Victor Glover. Rubins a lutté pour se mettre elle-même et un repose-pied articulé portable (APFR) dans la bonne position pour regarder le premier chantier, le panneau solaire 4B.

«Je suis dans la position idéale du corps pour cet APFR maintenant», a-t-elle déclaré au contrôle de mission.

Rubins et Francisco Rubio, le «membre d’équipage intravehicular» à Houston envoyant des instructions de Mission Control, ont comparé ses efforts à travailler dans «la piscine». Cette piscine est le Laboratoire de flottabilité neutre à Houston, une installation de natation où les astronautes pratiquent des sorties dans l’espace avant le vol.

« Malheureusement, je pense que nous obtenons les positions les plus faciles dans la piscine », a plaisanté Rubio de Mission Control.

« Ce n’est pas si mal », a plaisanté Rubins, travaillant en microgravité bien avant sa quatrième sortie dans l’espace.

Un problème est apparu presque immédiatement pour Rubins, alors qu’elle travaillait pour boulonner les entretoises «triangle supérieur» déjà assemblées d’un kit de modification en place, au panneau solaire 4B. Trois des quatre boulons se sont déplacés en douceur avec son outil de poignée de pistolet – une sorte de foret spatial modifié – mais le quatrième ne coopérait pas. Rubins déplaça et déplaça le boulon et dit qu’elle ne le voyait pas se fixer correctement.

Rubio a consulté ses collègues sur le terrain pour voir ce qu’il fallait faire ensuite, et le consensus de Mission Control semblait être que le dernier boulon n’était pas nécessaire après tout. « Nous sommes bons avec trois des quatre boulons [secured], nous allons donc appuyer et appeler cela une bonne installation », a-t-il rapporté.

Cette vue de la caméra du casque de Kate Rubins montre Soichi Noguchi brandissant un outil de poignée de pistolet pour installer un kit de modification de panneau solaire. (Crédit d’image: NASA TV)

La tâche suivante de Rubins était de se retirer du repose-pied pour recevoir plus de jambes de force de Noguchi. Se retirer de son emplacement fixe a demandé un certain effort. «Et je suis hors d’ici», déclara-t-elle joyeusement après plusieurs minutes d’efforts supplémentaires.

Les astronautes ont eu moins de problèmes à mettre en place les autres entretoises sur 4B, et se sont régulièrement remerciés de garder une trace de toutes les pièces. Ensuite, ils ont déménagé sur un deuxième chantier pour dépanner un boulon collant sur le kit de modification de matrice de 2B qui a retardé certains de ses travaux d’installation prévus de près d’une semaine.

En procédant avec précaution, le contrôle de mission et les astronautes ont enfoncé les boulons requis et ont finalement fixé tous les entretoises du kit mod 2B à l’ISS, terminant le travail à partir de dimanche. Le seul problème mineur au travail a été lorsque Rubins a repéré une abrasion « ponctuelle » sur son gant droit. Aucune fuite n’a été détectée, mais Rubins a demandé qu’elle reste proche de son collègue pour le reste de la sortie dans l’espace – juste au cas où.

Le gant de l’astronaute de la NASA Kate Rubins est représenté au premier plan de cette vue de l’astronaute de la JAXA Soichi Noguchi, capturée par la caméra du casque de Rubins lors d’une sortie dans l’espace le 5 mars 2021. (Crédit d’image: NASA TV)

À l’approche de la marque des six heures d’une sortie planifiée de 6,5 heures dans l’espace, la NASA a examiné les niveaux restants d’oxygène et d’eau dans les combinaisons spatiales pour déterminer s’il fallait poursuivre les tâches «aller de l’avant» que les marcheurs de l’espace pourraient poursuivre s’ils en avaient le temps. L’agence a finalement décidé de ne pas aller de l’avant et d’assumer les tâches supplémentaires d’une future équipe de marche dans l’espace. Ces tâches non urgentes comprenaient le câblage de la nouvelle plate-forme externe Bartolomeo de l’Agence spatiale européenne pour les expériences scientifiques, ainsi que le retrait et le remplacement d’un système recevant la vidéo des marcheurs de l’espace.

Le travail principal de la sortie dans l’espace étant terminé, Noguchi et Rubins ont nettoyé le site de travail du réseau 2B, ont fait le long voyage de retour vers le cœur de la station le long de la poutre P6, puis sont remontés à l’intérieur du sas Quest pour la repressurisation. La sortie dans l’espace s’est terminée à 13 h 33 HNE (18 h 33 GMT).

L’astronaute de la JAXA Soichi Noguchi est photographié à l’extérieur de la Station spatiale internationale lors d’une sortie dans l’espace le 5 mars 2021. (Crédit d’image: NASA TV)

La sortie dans l’espace de vendredi était la 236e sortie dans l’espace à l’appui de l’assemblage de la station spatiale; c’était le quatrième pour Rubins et Noguchi, avec Noguchi battant le record de la plupart des sorties dans l’espace japonaises. La sortie dans l’espace de dimanche avait vu Noguchi et Akihiko Hoshide chacun à égalité pour le record japonais, avec trois sorties dans l’espace chacun, selon des remarques sur la NASA Television.

Le plus grand nombre de sorties dans l’espace pour une femme est de sept, un record partagé entre les astronautes de la NASA Peggy Whitson et Sunita Williams; Whitson a presque trois heures de plus de temps cumulatif « à l’extérieur » que Williams, avec un total de 53 heures et 22 minutes sur l’activité extra-véhiculaire.

L’équipe de soutien au sol comprenait Rubio, capcom et l’astronaute record de la NASA Christina Koch, le directeur de vol Chris Edelen et l’officier principal de la sortie dans l’espace Art Thomason. Les astronautes de l’Expédition 64 de la NASA Glover et Mike Hopkins (le chef du costume) ont aidé les astronautes depuis l’intérieur de la station spatiale.

