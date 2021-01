Les astronautes de la marche dans l’espace rencontrent des problèmes de câble lors du raccordement d’un laboratoire européen

28 janv.2021 11:46:15 IST

Mercredi, les astronautes de la marche dans l’espace ont rencontré des problèmes de câble alors qu’ils tentaient d’apporter des améliorations au laboratoire européen de la Station spatiale internationale. Une seule des deux mises à niveau du laboratoire a été complètement réussie. Mike Hopkins et Victor Glover de la NASA ont installé une nouvelle antenne sur Columbus, l’un des trois laboratoires de haute technologie de l’avant-poste en orbite. Il a fallu quelques essais de la part de scientifiques européens pour le faire fonctionner correctement. Plus nécessaire, le couvercle de l’antenne carrée a été jeté par-dessus bord.

« Et c’est parti. Compte à rebours: 3-2-1 », a déclaré Glover par radio en l’éloignant en toute sécurité de la station spatiale.

Ailleurs dans le laboratoire, Glover n’a pas pu brancher tous les câbles d’alimentation et de données sur une plate-forme de recherche scientifique qui attendait son activation depuis près d’un an. Il a réussi à brancher quatre des six câbles. Ils ont bien vérifié avec la puissance qui circule, permettant une utilisation partielle de la plate-forme.

Mais les connecteurs sur deux câbles ne se ferment pas complètement, et ceux-ci doivent être bouchés. Les ingénieurs essaieront de trouver une solution de rechange pour une future sortie dans l’espace, de sorte que toute la plate-forme puisse accueillir des expériences.

SpaceX a livré la plate-forme nommée Bartolomeo à la station spatiale au printemps dernier. L’étagère a été installée avec le bras du robot de la station, mais a dû attendre la sortie dans l’espace de mercredi pour se connecter.

Airbus, qui a construit et exploite Bartolomeo, cherche à vendre de l’espace sur la plateforme pour des projets de recherche privés. C’est la première entreprise commerciale d’Europe en dehors de la gare.

.@Astro_Illini et @AstroVicGlover a terminé la sortie dans l’espace d’aujourd’hui à 13 h 24 HE après avoir installé une nouvelle antenne scientifique, puis préparé la station pour les futures mises à niveau du système électrique. Plus … https://t.co/31plsfOck2 pic.twitter.com/g1I3mlwJHE – Station spatiale internationale (@Space_Station) 27 janvier 2021

L’astronaute danois Andreas Morgensen a guidé les marcheurs de l’espace depuis Mission Control à Houston, où les contrôleurs portaient des masques et étaient assis à l’écart à cause de la pandémie. La sortie dans l’espace a duré sept heures.

Hopkins et Glover effectueront une deuxième sortie dans l’espace lundi pour terminer la mise à niveau des batteries du réseau solaire de la station. La dernière sortie dans l’espace était la troisième pour Hopkins et la première pour Glover.

Ils font partie du deuxième vol d’astronaute de SpaceX lancé en novembre. Leur capsule Dragon ancrée était visible sur la télévision de la NASA pendant la sortie dans l’espace.

