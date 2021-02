Les astronautes de la marche dans l’espace préparent la Station spatiale internationale pour de nouveaux panneaux solaires

Deux astronautes en voyage dans l’espace ont commencé à préparer le Station spatiale internationale (ISS) pour de nouveaux panneaux solaires dimanche (28 février), aux prises avec des boulons difficiles pour lancer une mise à niveau majeure de l’alimentation du laboratoire en orbite.

Ingénieurs de bord Expedition 64 Kate Rubins et Victor Glover – les deux astronautes de la NASA – ont passé plus de sept heures à travailler à l’extérieur de la station pendant la sortie dans l’espace pour installer des kits de modification pour les nouveaux panneaux solaires. Ils ont travaillé sur le bord bâbord de la station pour installer un support et des entretoises de support sur deux cartouches de mât à la base des ailes solaires actuelles de l’avant-poste, mais n’ont pu installer qu’un des kits tout en en assemblant un second et en le stockant pour plus tard.

« Ils ont terminé la construction du matériel de support supérieur et l’ont fixé à la structure extérieure de la station spatiale jusqu’à ce que les travaux puissent être terminés lors de la prochaine sortie dans l’espace le vendredi 5 mars », ont déclaré des responsables de la NASA dans une mise à jour.

En rapport: Les astronautes de la marche dans l’espace terminent une mise à niveau de la batterie de la station spatiale

L’ISS, dont certaines parties sont en orbite depuis 1998, se prépare pour de nouveaux panneaux solaires. La NASA dit que le plus ancien ensemble de panneaux fonctionnent sans interruption depuis décembre 2000 et se portent toujours bien malgré leur durée de vie annoncée de 15 ans. (Les autres paires ont été livrées en septembre 2006, juin 2007 et mars 2009.) Mais les tableaux ne génèrent plus autant d’énergie qu’auparavant, d’où une série de sorties dans l’espace qui commence maintenant.

Les nouveaux panneaux seront plus petits que les anciens en raison des progrès de la technologie solaire. Ils seront installés pour se déployer devant les six baies actuelles, permettant aux nouvelles installations d’utiliser l’infrastructure déjà en place pour l’ensemble existant, selon la NASA. Boeing (le maître d’œuvre des opérations de la station spatiale) fournira les baies, avec l’aide de sa filiale Spectrolab et d’un fournisseur majeur, Deployable Space Systems.

Les astronautes de la NASA Kate Rubins (au premier plan en bandes rouges) et Victor Glover travaillent sur la base d’une cartouche de mât sur les panneaux solaires à treillis Port 6 de la Station spatiale internationale le 28 février 2021 pour installer des supports pour de nouveaux panneaux solaires qui seront installés plus tard cette année . (Crédit d’image: NASA TV)

L’objectif des marcheurs de l’espace était d’installer de nouvelles structures de support de réseau aux 4B et 2B de la station à l’aide d’un kit de modification de panneaux solaires et de plusieurs outils, livrés dans un énorme sac d’environ 8 pieds (2,5 mètres) de long et 1 pied (0,3 m) de large. et profond. Rubins et Glover ont transporté le kit et les entretoises du panneau solaire pour leur travail vers le bord droit de la station, en utilisant un dispositif spécial «fronde» pour utiliser les attaches de sécurité de l’équipage loin du noyau de l’ISS.

« Malheureusement, ce kit de mod est très volumineux et il ne rentre pas dans son état actuel », a déclaré l’officier de la sortie dans l’espace Art Thomason dans un conférence de presse mercredi (24 février). « Nous devons donc le sortir en morceaux, un peu comme assembler des meubles. »

Thomason a noté que la masse de l’équipement est d’environ 330 livres. (150 kilogrammes), et les membres de l’équipage devront être prudents lorsqu’ils amèneront tout aux extrémités de la station spatiale, où se trouvent les panneaux solaires.

« Même si nous n’avons pas de gravité à gérer dans l’espace, nous avons toujours de l’inertie et de la masse. L’équipage sait qu’il faut faire attention à cela », a-t-il déclaré. « Pendant qu’ils traduisent [moving] là-bas, ils vont y aller doucement et s’assurer que lorsqu’ils tournent les coins, et des choses comme ça, ils aident à guider le sac parce que c’est une chose plus grande que ce à quoi ils sont habitués. «

En rapport: Station spatiale internationale à 20 ans: une visite photo

L’équipage espérait installer deux ensembles d’entretoises sur deux sites de travail à proximité des panneaux solaires, a déclaré Thomason. Sur chaque site, ils devaient utiliser un repose-pied portable et des attaches pour ancrer en place, avant d’installer une jambe gauche, une jambe droite et une jambe médiane. Les astronautes prévoyaient de fixer des couvertures thermiques sur chacune des entretoises. Rubins a également porté une nouvelle caméra vidéo haute définition sur sa combinaison spatiale, une première pour les sorties dans l’espace aux États-Unis, afin de fournir des vues plus claires.

Dans la pratique, cependant, le Glover et le Rubin ont pris du retard après que l’un des boulons de la première jambe de force ne s’est pas complètement engagé au début.

« L’un des boulons ne s’est pas complètement engagé lors de la première tentative, donc Rubins a utilisé une perceuse électrique pour le retirer et le remettre en place, puis a utilisé une clé à cliquet pour serrer le boulon, atteignant une configuration sûre », ont écrit des responsables de la NASA dans la mise à jour. . « Le verrou devra probablement être sécurisé davantage avant d’installer l’un des nouveaux panneaux solaires qui seront livrés à la station spatiale plus tard cette année à bord de la 22e mission de services de ravitaillement commercial de SpaceX. »

Les astronautes ont ensuite réussi à assembler le support supérieur du deuxième ensemble de tableaux, puis l’ont fixé à leur chantier afin qu’il puisse être installé lors d’une prochaine sortie dans l’espace le 5 mars.

Rubins et l’astronaute japonais Soichi Noguchi s’aventureront à l’extérieur de la station lors de cette prochaine excursion, qui devrait terminer le travail commencé lors de la sortie dans l’espace d’aujourd’hui. Il comprendra également un ensemble de tâches de maintenance: la ventilation de l’ammoniac, le retrait et le remplacement d’un ensemble d’émetteur-récepteur vidéo sans fil et l’installation d’un «raidisseur» sur le couvercle thermique du sas Quest pour empêcher le couvercle de souffler pendant les sorties dans l’espace (lorsque de l’air résiduel de la station spatiale s’échappe dans l’espace.) Pour cette excursion, Rubins sera EV 1 et Noguchi EV 2.

Les panneaux solaires se dégradent naturellement avec le temps et le nouvel ensemble de panneaux augmentera les niveaux de puissance actuels de la station de 20% à 30%, ramenant l’ISS à peu près à ce qui était disponible lorsque le laboratoire en orbite a été construit pour la première fois il y a des décennies. La NASA a déclaré dans un communiqué . (Les batteries sont également un facteur de puissance de la station, en particulier pour les capacités de stockage; les équipes de marche dans l’espace ont passé environ quatre ans à mettre à niveau les anciennes batteries vers des versions plus récentes et plus efficaces, a finalement terminé ce travail en janvier .)

Les huit panneaux solaires actuellement en place fournissent environ 160 kilowatts d’énergie; la moitié est stockée lorsque la station est dans l’obscurité orbitale, ce qui se produit environ 15 fois par jour. Une fois que les nouveaux panneaux solaires sont en place sur les anciens, l’ajout de la nouvelle puissance de matrice à ce qui reste des anciens panneaux devrait fournir jusqu’à 215 kilowatts d’énergie, en fonction de facteurs tels que si la station est exposée au soleil ou à l’obscurité, a déclaré la NASA. .

«Les panneaux solaires seront livrés à la Station spatiale internationale par paires dans le coffre non pressurisé du vaisseau spatial cargo SpaceX Dragon au cours de trois missions de réapprovisionnement à partir de 2021, lorsque la deuxième paire de panneaux actuels atteindra la 15e année de sa durée de vie.» Ajout de la NASA dans la déclaration. « L’installation de chaque panneau solaire nécessitera deux sorties dans l’espace: une pour préparer le chantier avec un kit de modification et une autre pour installer le nouveau panneau solaire. »

Le panneau solaire 4B a une histoire intéressante. En 2007, les astronautes de la station spatiale et d’une navette spatiale déployaient le réseau nouvellement livré lorsqu’ils ont remarqué une déchirure se développant. Ils ont arrêté le déploiement et ont consulté le contrôle de mission de la NASA à Houston pour un correctif.

Le résultat a été une sortie dans l’espace épique – les procédures pour lesquelles ont été mises en œuvre en quelques jours – qui a vu astronaute Scott Parazynski Spacewalking au sommet du bras robotique Canadarm2 et une rallonge pour une réparation. Parazynski a utilisé des outils fabriqués en orbite pour coudre soigneusement la déchirure dans le réseau entièrement alimenté. Le travail délicat de Parazynski, ses coéquipiers et contrôleurs au sol en novembre a permis à la baie endommagée de terminer le déploiement . Le correctif est toujours en place aujourd’hui.

Suivez Elizabeth Howell sur Twitter @howellspace. Suivez nous sur Twitter @Spacedotcom et sur Facebook.