Les associations américaines de camionnage lancent une série pour une représentation «  sourde  » de l’industrie

Créé par David E. Kelly de la série HBO primée aux Emmy Awards, Gros petits mensonges, ABC Grand ciel se concentre sur les disparitions étranges de plusieurs jeunes femmes d’une petite ville du Montana. Après deux épisodes, la série a déjà été critiquée pour avoir utilisé le traumatisme comme intrigue de divertissement. En outre, les associations américaines de camionnage ont appelé la série pour leur portrait «sourd» de leur industrie dans un long article de blog.

«Big Sky» d’ABC met en vedette Valerie Mahaffey comme Helen Pergman, Katheryn Winnick comme Jenny Hoyt, Brian Geraghty comme Ronald Pergman, John Carroll Lynch comme Rick Legarski, Ryan Phillippe comme Cody Hoyt, Dedee Pfeiffer comme Denise Brisbane, Jesse James Keitel comme Jerrie, Kylie Bunbury comme Cassie Dewell, Jade Pettyjohn comme Grace Sullivan et Natalie Alyn Lind comme Danielle Sullivan | Kharen Hill

Un kidnappeur en série dans « Big Sky » est un camionneur solitaire

Basé sur le roman «The Highway» de CJ Box, série dramatique procédurale ABC Grand ciel tourne autour des disparitions mystérieuses de jeunes femmes d’une petite ville du Montana.

Dans l’émission, les détectives privés Cassie Dewell (Kylie Bunbury) et Cody Hoyt (Ryan Phillippe) sont copropriétaires d’une agence d’enquête et ont noué une relation amoureuse alors qu’ils étaient séparés de sa femme.

Après la disparition de deux sœurs (Natalie Alyn Lind et Jade Pettyjohn) dans leur ville, les détectives se rendent compte que d’autres femmes ont disparu dans la région et doivent faire équipe avec l’ex-épouse Jenny (Katheryn Winnick), une ancienne flic, pour localiser le ravisseur. .

Denise (Dedee Pfeiffer), la secrétaire de l’agence d’enquête privée, et Rick (John Carroll Lynch), un patrouilleur routier du Montana qui semble en savoir plus qu’il ne le laisse entendre, complètent également le casting principal.

Le coupable est un seul camionneur long-courrier nommé Ronald (Brian Geraghty), dont la mère (Valerie Mahaffey) ne respecte pas son occupation malgré sa ferme conviction qu’il «fait le travail du Seigneur».

Dans le premier épisode, il a kidnappé une jeune femme (Jesse James Keitel) «travaillant» dans un relais routier. Même si environ 3 millions de téléspectateurs ont regardé le premier, un nombre qui a doublé au bout de trois jours, certains ne se souciaient pas de l’émission, à savoir les camionneurs qui avaient l’impression que la série les représentait sous un mauvais jour.

Les associations américaines de camionnage fustigent « Big Sky » pour une représentation « sourde »

L’une des plus grandes guildes commerciales nationales de l’industrie du camionnage, American Trucking Associations (ATA), a publié un article de blog intitulé «#BigSkyLies: The Truth About America’s Highway Heroes», et a critiqué le spectacle pour la façon dont il dépeignait les chauffeurs de camion dans le séries.

L’ATA a appelé Grand ciel une «honte» pour avoir dépeint les camionneurs comme des tueurs en série et «les relais routiers comme des plaques tournantes de la prostitution et de la traite des êtres humains». La coalition a également fait savoir qu’elle n’appréciait pas le portrait «insipide» et pensait que la série aurait dû montrer comment les camionneurs ont aidé à fournir des produits cruciaux au milieu de la pandémie COVID-19.

De plus, l’ATA a déclaré qu’elle croyait que les camionneurs «méritent les éloges d’une nation reconnaissante» comme les autres travailleurs de première ligne. Ils ont également noté que les camionneurs livraient les fournitures malgré des aires de repos fermées qui laissent les chauffeurs de camion sans endroit pour s’arrêter et manger, dormir ou utiliser la salle de bain.

Il est venu à notre attention que le 17 novembre, ABC diffusera une émission intitulée Big Sky. À partir des remorques produites par ABC, nous sommes extrêmement préoccupés par la façon dont les chauffeurs de camion sont représentés. Pour en savoir plus sur notre équipe de direction, cliquez ici: https://t.co/TWZbAhYwPM#BigSkyLies – brun intégré (@BrownIntegrated) 16 novembre 2020

Notant un événement que le président Donald Trump a organisé à la Maison Blanche au cours duquel il a honoré les camionneurs, les qualifiant de «pierre angulaire de notre économie», l’ATA a affirmé que les autres avaient enfin commencé à reconnaître l’importance des chauffeurs routiers pour le «niveau de vie». «

En conséquence, les camionneurs représentés ont trouvé la série ABC incroyablement «insultante et démoralisante». Grand ciel diffusé les mardis à 10 / 9c sur ABC.