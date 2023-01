Les artistes VFX sont prêts à se syndiquer pour riposter

Après quelques conflits liés aux conditions de travail de Marvel Studios, les artistes VFX veulent se syndiquer. Marvel Studios/Disney+

Il y a quelques mois, vers l’été 2022, certains artistes VFX se sont exprimés et ont mis en lumière un problème dont personne ne connaissait l’existence. Pourtant, cela est devenu un gros problème lorsque les conditions extrêmes dans lesquelles ils ont dû travailler pour créer les superproductions à succès que nous apprécions à la télévision et dans les salles de cinéma sont apparues.

Avec Marvel non seulement brillant avec ses films mais développant maintenant une énorme quantité de séries destinées à être diffusées en première sur Disney +, la demande de productions a augmenté. Là où on pouvait voir 3 ou 4 films en un an, maintenant, Marvel Studios sort environ 3 ou 4 films, plus 3 ou 4 séries TV, ce qui signifie un double travail en coulisses, notamment pour les départements VFX.

Mais, comme cela a été révélé par les artistes en 2022, l’augmentation de la charge de travail s’est accompagnée de plus d’heures, moins de temps de repos, de délais impossibles et de mettre la quantité sur la qualité, ce qui a été un point critique pour Marvel Studios ces derniers temps. quelques années, même selon les fans, qui ont remarqué un manque de qualité dans l’image et le développement de leurs histoires et personnages bien-aimés. Donc, pour l’instant, les fans ne peuvent qu’espérer que les conditions des travailleurs VFX s’améliorent, ce qui se traduira également par une meilleure expérience au théâtre.