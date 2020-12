Les artistes métallurgistes qui ont construit le monolithe de Californie partagent leur histoire et pourquoi il est de retour

Les artistes du métal derrière le monolithe découvert en Californie le 2 décembre se sont manifestés pour révéler leur identité et expliquer comment la structure en acier inoxydable de près de 10 pieds de haut et 200 livres a fait son chemin jusqu’au sommet de Pine Mountain, ainsi que comment et pourquoi il est maintenant de retour à sa place.

La photo de l’Atascadero ci-dessous a été prise tard dans la soirée du 4 décembre, après que des membres de la communauté étroitement unie se soient réunis pour restaurer non seulement le troisième monolithe lui-même, mais aussi l’esprit exubérant et joyeux qui avait été si grossièrement arraché sous eux la journée. avant.

Le monolithe Atascadero – techniquement un obélisque – a été le troisième découvert le mois dernier.

Le premier monolithe a été trouvé par des agents de la sécurité publique dans un désert reculé de l’Utah le 18 novembre. Bien qu’il semble y avoir été pendant des années avant sa découverte, il a disparu presque aussi soudainement que le monde l’a appris le 27 novembre.

Le même jour, un deuxième monolithe est apparu en Roumanie, pour disparaître de son emplacement au sommet de la montagne en dehors de la ville de Piatra Neamt le 2 décembre.

Le même jour, un troisième monolithe est apparu au sommet de Pine Mountain dans Stadium Park.

Qui est responsable du monolithe trouvé en Californie?

Les quatre hommes qui ont créé et installé le troisième monolithe sont Travis Kenney, son père Randall Kenney, Wade McKenzie et Jared Riddle.

McKenzie et les Kenney résident depuis toujours à Atascadero, une ville endormie sur la côte centrale de la Californie. Travis Kenney et McKenzie ont été des amis exceptionnellement proches pendant quasiment toute leur vie. Riddle est le cousin de Kenney. Tous se considèrent comme des frères. Ce sont des fabricants et des artistes qui partagent une profonde appréciation les uns des autres et de leur communauté locale.

Comme pour nous tous, 2020 a secoué leur monde de la pire des manières.

Les affaires ont été difficiles. La tranquillité d’esprit a été difficile à trouver. Et il y a quelques semaines à peine, McKenzie a subi la perte de son père, Gary, décédé subitement en raison de complications liées au COVID-19.

Après avoir appris le deuxième monolithe, Travis eut une pensée: il y avait trois monolithes dans 2001: Une odyssée de l’espace. Pourquoi ne pas construire le troisième eux-mêmes et compléter la triade?

L’équipe soudée a travaillé rapidement, construisant leur obélisque en acier en l’espace de quelques heures.

Randall était ami avec le père de McKenzie. Le temps que les quatre hommes ont passé ensemble ce soir-là à donner vie à leur vision a offert à chacun un but, du réconfort et des rires cruellement nécessaires.

Travis Kenney et Wade McKenzie alors que leur projet commençait.

Photo: Wade McKenzie

Une fois que cela a été fait, McKenzie, Riddle et Kenney ont rassemblé leur sculpture, l’ont conduite au Stadium Park voisin et l’ont transportée sur le sentier de 2 miles et 1300 pieds jusqu’au sommet de Pine Mountain.

Wade McKenzie, Jared Riddle et Travis Kenney soutiennent leur création après l’avoir parcourue au sommet de Pine Mountain aux premières heures du 2 décembre.

Photo: Wade McKenzie

Le monolithe a été découvert par des randonneurs locaux le lendemain matin.

La nouvelle de son apparition a plongé les principaux médias, Twitter et Reddit dans une frénésie.

Mais le monolithe nouvellement installé a apporté quelque chose de plus significatif à la communauté côtière dans laquelle il se trouvait: le bonheur.

S’adressant à la journaliste locale Alexa Bertola ce matin-là, Brian Jeffrey, résident d’Atascadero, a exprimé sa gratitude pour la diversion amusante.

« Je pense que dans des moments comme celui-ci, c’est vraiment agréable de ne pas penser aux choses, et quiconque a fait ça, merci », a déclaré Jeffrey.

Tous les remerciements dont ces hommes avaient vraiment besoin ont été livrés dans l’énergie positive qui s’est rapidement emparée de leur ville natale. La présence de cet objet mystérieux désormais internationalement suivi a apporté avec lui une fierté locale édifiante, ainsi qu’un sentiment d’émerveillement enfantin.

« Le but de ce projet était de créer un environnement positif et encourageant dans un 2020 plutôt négatif, une année qui a été en proie à des problèmes de santé, politique avec séparation politique et surtout racisme systémique », a déclaré Riddle. « Cet événement a séparé tout cela! »

Les créateurs du monolithe ont tranquillement fait la randonnée pour observer les réactions des gens tout au long de la journée. Lorsqu’ils arrivaient au sommet à chaque fois, ils se retrouvaient trempés dans la lueur des nombreux sourires qu’ils rencontraient sur les visages des visiteurs. certains ont conduit pendant des heures pour voir par eux-mêmes l’obélisque brillant.

Soucieux de la sécurité après avoir regardé quelques visiteurs tapageurs sur le site tenter de renverser le monolithe, ils ont choisi de risquer de sortir eux-mêmes en remontant la colline après la tombée de la nuit pour le fixer plus soigneusement.

Photo: Wade McKenzie

Le matin du 3 décembre, le troisième monolithe avait disparu.

Malheureusement, quelques barres d’armature supplémentaires ne suffisaient pas pour sauver le monolithe d’un groupe d’hommes bizarrement déclenchés.

Comme Vice l’a bientôt rapporté, un groupe de jeunes hommes a conduit au moins cinq heures sur la côte au milieu d’une pandémie dans le seul but de détruire le monolithe, se diffusant en direct sur le site de partage de fichiers blockchain DLive en cours de route.

Dans la vidéo complète, qui a depuis été supprimée, on pouvait les voir vapoter, se menacer mutuellement et faire des déclarations racistes. Certains portaient des casques de combat avec des lunettes de vision nocturne, et au moins un était orné de treillis militaires et de peinture faciale de camouflage.

Un court clip capture l’un des hommes alors qu’il déclare: «Le Christ est roi dans ce pays. Nous ne voulons pas d’étrangers illégaux du Mexique OU de l’espace. Alors déchirons cette salope.

Le groupe continue à chanter « Le Christ est roi » alors qu’ils balancent le monolithe d’avant en arrière, seulement temporairement frustrés dans leurs efforts par les mesures de sécurité ajoutées peu de temps avant leur arrivée.

Avant de rentrer chez eux, les hommes ont enfoncé une grande croix en bois dans le sol, ont posé pour des photos avec les fruits de leur destruction et ont traîné la sculpture métallique en bas de la colline.

«C’était une expérience d’apprentissage», a déclaré l’un d’eux. « Personne n’a été arrêté. C’était bien parce que c’était drôle. »

Peut-être auraient-ils dû dire: « Personne n’a encore été arrêté. »

Les habitants d’Atascadero n’ont jusqu’à présent pas vu l’humour.

«Nous sommes contrariés que ces jeunes hommes aient ressenti le besoin de conduire cinq heures pour venir dans notre communauté et vandaliser le monolithe», a déclaré la mairesse d’Atascadero, Heather Moreno. «Le monolithe était quelque chose d’unique et d’amusant à une époque autrement stressante.»

La ville d’Atascadero possède et entretient 75 acres de la zone Stadium Park. L’entrée de cinq acres appartient et est entretenue par l’Atascadero Land Preservation Society (ALPS). Le département de police d’Atascadero a déclaré qu’ils examinaient la vidéo, publiée sous le titre «Monolith Raid», et qu’ils examinaient l’incident plus en détail.

Quant aux hommes qui ont construit le monolithe, ils ont décidé de se présenter maintenant dans l’espoir que l’apparition d’un troisième monolithe restera dans les mémoires comme un acte d’amour.

Bien que vous puissiez considérer ces monolithes comme un autre carré sur votre carte de bingo 2020, il convient de noter que le but des monolithes dans 2001: Une odyssée de l’espace était de favoriser l’avancement de la vie intelligente.

Les cyniques peuvent dire que cela semble ringard, mais dans un souci de divulgation complète, je connais personnellement McKenzie et je peux affirmer sans aucun doute ni ironie qu’ils ne voulaient rien de plus que d’offrir à leurs semblables une lumière joyeuse en ces temps sombres.

« Il n’y avait pas d’agenda ésotérique », a déclaré McKenzie.

« Notre ligne du dessus », a ajouté Jedusor, « sortons et rions. »

Pas le genre de personnes à encourager ou à intimider facilement, et déterminées à ne pas laisser se souvenir du monolithe de la ville pour l’acte haineux qui l’a fait tomber, les quatre hommes, le fils de McKenzie, Chance, et une équipe complète d’amis locaux sont retournés à la boutique pour reconstruire leur obélisque en acier.

Cette fois-ci, le soudage est devenu sérieux (surtout).

Toutes les photos ci-dessus: Wade McKenzie

Et donc, le troisième monolithe est maintenant de retour là où il devrait être – sur Pine Mountain.

Après avoir pris la décision de se manifester et de risquer un scrunt public à une époque où tant de gens semblent avoir faim de démolir les autres à la vue d’un défaut ou d’un faux pas perçu, les quatre hommes qui ont construit à l’origine le troisième monolithe disent que cette fois-ci, c’était une communauté qui s’est réunie pour ériger un obélisque qui résisterait à quiconque cherche à les abattre avec des intentions négatives.

En espérant que le monolithe restauré continue d’apporter du plaisir, de l’espoir et de l’unité aux habitants d’Atascadero et à tous ceux qui choisissent de partager leur ambiance positive californienne.

Déclaration de Travis Kenny, l’un des artistes qui ont créé le monolithe californien:

«Je fais partie du groupe de quatre hommes (trois amis et un père) qui aimeraient expliquer pourquoi nous avons placé le monolithe sur Pine Mountain.

Nous sommes des habitants qui sont des randonneurs, des motards, des artistes, des fabricants et des pères, tous élevant nos enfants dans cette communauté.

Après avoir vu l’intérêt public positif, l’enthousiasme et, surtout, le sentiment de plaisir que le monolithe de l’Utah a créé, et connaître la base du film 2001: Une odyssée de l’espace comprend trois monolithes et deux étaient déjà apparus, nous avons pensé en installer un troisième serait un excellent moyen d’amener les gens à l’extérieur et d’explorer. C’était censé être quelque chose d’amusant, un changement de rythme par rapport au genre de conversations dont 2020 a été en proie – tant de négativité et de séparation parmi les gens de notre pays.

Nous comprenons les deux côtés de la controverse entourant le monolithe de l’Utah. Nous avons nos propres problèmes locaux avec nos plages en proie aux déchets et l’incapacité des gens à quitter la nature telle qu’ils l’ont trouvée. Mais nous croyons toujours aux humains qui essaient d’être de bonnes personnes, c’est pourquoi nous avons choisi de le faire.

Cela a commencé comme une idée amusante lors du déjeuner du mardi – 11 heures plus tard, nous l’avons fait placer.

Nous avons passé le lendemain matin à faire de la randonnée dans la région, à croiser des gens qui avaient tous des choses positives à dire et un sourire sur leur visage. C’était formidable d’entendre des gens qui sont sortis juste pour venir voir le monolithe. Il y avait tellement de bonnes histoires et de rires. Au cours des 24 heures qui ont suivi, nous n’avons pas vu un seul morceau de détritus tomber dans la région.

Je peux vous dire que trois types ont porté cette structure sur une colline de 1 300 pieds pour la placer là-bas.

Nous savions que cela tomberait et nous nous sommes moqués de toutes les idées de qui il serait, quand et ce qu’ils allaient faire ensuite.

Ce que nous n’avions pas l’intention était de créer une plate-forme pour que quelqu’un propage son propre agenda en utilisant le monolithe pour attirer l’attention. Après la destruction, ils ont jeté le monolithe sur le flanc d’une colline, le laissant là sans plan pour s’en débarrasser en toute sécurité.

Tout ça pour leurs 150 followers? Triste.

Nous ne laisserons pas ces gens qui cherchent à créer plus de division entre les gens réussir dans leur programme tordu.

Nous avons récupéré et reconstruit le monolithe.

Pour répéter ce que le maire a dit, personne n’a besoin de conduire cinq heures pour gâcher le plaisir des gens de la région. Ils peuvent rester dans leur propre ville s’ils veulent promouvoir leur programme. Nous n’avons pas besoin d’un autre événement essayant de diviser notre grand pays et notre communauté locale.

Nous apprécions le temps et le soutien de ceux qui ont partagé leur énergie positive et leur soutien. «

La rédactrice adjointe Arianna Jeret, MA / MSW, a été présentée dans Cosmopolitan, The Huffington Post, Yahoo Style, MSN, Fox News, Bustle, Parents et plus encore. Trouve-la sur Twitter et Instagram pour en savoir plus.