Les ARMYs coréennes lancent un boycott du concert conjoint BigHit Entertainment « 2021 New Year’s Eve Live »

Auparavant, il a été signalé qu’en raison des prix élevés et du choix de l’emplacement insatisfaisant pour le Réveillon du Nouvel An 2021 en direct, Fans coréens de Divertissement BigHitLes artistes de l’entreprise étaient en colère contre l’entreprise. Le 13 novembre 2020, le Union des fans de la galerie BTS a mis en ligne une pétition pour boycotter le concert.

Le syndicat a annoncé que «le syndicat des fans de la BTS Gallery boycottera le concert du label BigHit prévu pour le 31 décembre 2020«. Suite à quoi, les raisons du boycott ont été énumérées ci-dessous.

1. Ce serait le premier concert hors ligne depuis covid19

En raison de la pandémie mondiale, BTS n’a pas pu organiser de concerts hors ligne pendant environ un an. Les fans attendent avec impatience depuis longtemps, un concert hors ligne capable de connecter le chanteur et les fans. En tant que tel, les fans ne peuvent pas accepter le fait que non seulement le concert est à une échelle plus petite que d’habitude, mais c’est aussi un concert conjoint plutôt qu’un concert solo.

2. La pertinence du concert du label BigHit

Les chanteurs sous le label ne sont actuellement plus actifs «sous la même compagnie» depuis longtemps, contrairement aux chanteurs d’autres compagnies. Ce sont simplement des chanteurs qui se sont rassemblés dans le but de développer l’entreprise. Les chanteurs et les fans n’ont pas encore senti qu’ils étaient vraiment sous la même compagnie. Par conséquent, un concert de label à ce stade semble que ce soit juste pour le plaisir des médias à ce stade. Les fans sont particulièrement abasourdis de voir à quel point la société envisage déjà d’organiser ce concert familial chaque année.

3. Les prix des billets extrêmement chers

Les fans sont en colère contre le prix des billets. Le prix de cette année pour le concert conjoint est de 270 000 KRW (242 USD). Ni les billets de concert de BTS ni les billets d’autres chanteurs, même pour les concerts en famille, n’ont été tarifés en tant que tels. Il n’y a pas non plus d’informations sur la durée totale du concert ou l’ordre des artistes qui se produisent.

4. La surprenante billetterie aléatoire

Obtenir les billets en soi se fait par tirage au sort, et il est limité uniquement au fan-club officiel. Cependant, pour les chanteurs sans fan clubs officiels tels que Lee Hyun et Beom Joo, comment leurs fans assisteront-ils au concert?

Le syndicat déclare également s’opposer à ce que BTS fasse partie de la Réveillon du Nouvel An 2021 en direct concert. Avec l’ouverture prochaine de la billetterie, BigHit Entertainment n’a pas encore répondu à la pétition officielle du syndicat.