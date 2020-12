Les armes anciennes les plus cool découvertes en 2020

Des épées anciennes, des poignards élaborés, même des premières artilleries – 2020 a révélé un certain nombre d’armes anciennes intrigantes qui racontent l’histoire de la violence du passé. Ces découvertes couvrent des centaines de milliers d’années d’histoire humaine, allant de la période glaciaire à l’époque médiévale.

Un bâton de jet de l’âge de glace

(Crédit d’image: Alexander Gonschior / Université de Tübingen)

La première étape de notre visite des armes nous emmène à l’ère glaciaire, où l’espèce humaine aujourd’hui disparue Homo heidelbergensis utilisé des outils pour chasser. Mesurant environ 64,5 centimètres de long, ce bâton de jet trouvé en Allemagne a été rapporté pour la première fois en avril dans le journal. Écologie de la nature et évolution . Il remonte à 300000 ans et aurait été utilisé pour blesser ou tuer de petites proies, comme des lapins, des cygnes et des canards, selon le Université de Tübingen . Homo heidelbergensis a également utilisé des lances et de longues lances pour chasser. La plupart de ces armes en bois ont disparu depuis longtemps, mais le site allemand de Schöningen conserve des exemples exceptionnels de cette ancienne tradition de chasse.

Une très vieille épée

(Crédit d’image: Elif Siebenpfeiffer)

Ce que l’on pensait être une épée médiévale posée dans un musée obscur est en fait l’une des plus anciennes épées jamais découvertes .

L’arme simple a été repérée dans le monastère de San Lazzaro degli Armeni par l’archéologue alors étudiante Vittoria Dall’Armellina. Bien que l’épée n’ait été étiquetée que comme vieille de quelques centaines d’années, Dall’Armellina a reconnu qu’elle ressemblait beaucoup plus à une arme de l’âge du bronze qu’à un artefact médiéval. Elle et ses collègues ont analysé l’épée et ont découvert qu’il s’agissait bien d’un alliage cuivre-arsenic du début de l’âge du bronze, il y a environ 5000 ans. L’épée est originaire d’Anatolie, ou de ce qui est maintenant la Turquie orientale, où les épées ont été inventées pour la première fois.

Une belle poignée

(Crédit d’image: Musée de Silésie, République tchèque)

Un chasseur de champignons en République tchèque était dans les bois ce printemps quand il a découvert bien plus que de délicieux champignons.

Un morceau de métal sortait du sol. Le chasseur de champignons Roman Novák lui a donné un coup de pied et s’est rendu compte que c’était le lame d’épée . Il a commencé à creuser et a trouvé non seulement l’épée, mais une hache en bronze.

La poignée et le pommeau de l’épée sont décorés de délicates sculptures circulaires et en forme de croissant. Les archéologues du musée de Silésie à proximité ont examiné les artefacts et les ont rattachés à l’âge du bronze, il y a environ 3300 ans. On ne savait pas pourquoi l’épée était au milieu des bois, bien que la pluie récente ait pu emporter suffisamment de terre pour la rendre visible pour la première fois depuis des milliers d’années. Les archéologues prévoient d’étudier davantage la région environnante.

4. Une découverte grave

(Crédit d’image: Branche sibérienne de l’Académie russe des sciences)

Il y a environ 2500 ans, dans ce qui est aujourd’hui la Sibérie, un homme, deux femmes et un bébé ont été mis au repos. Dans la tombe avec eux se trouvait une cache de trésors, y compris poignards, couteaux et haches en bronze .

Les personnes enterrées dans la tombe faisaient partie de la culture Tagar. Les armes se trouvaient aux côtés de l’homme et de la jeune femme. Il n’était pas inhabituel pour les femmes Tagar d’être enterrées avec des armes, bien qu’elles possédaient généralement des arcs et des flèches, pas la hache trouvée dans cette tombe. L’homme et la femme étaient probablement dans la trentaine ou la quarantaine lorsqu’ils sont morts. Le corps d’une femme dans la soixantaine était recroquevillé à leurs pieds. Et dispersés dans la tombe, les archéologues ont trouvé les os d’un enfant de moins d’un mois, dont les restes ont peut-être été dérangés par des rongeurs après l’enterrement.

Armes d’os

(Crédit d’image: WIN-Initiative via )

Un manche de couteau en os découvert sur l’île de Man, près de l’Angleterre, révèle la créativité des peuples anciens en matière d’armement. Déterré pour la première fois dans les années 1970, le pommeau en os a finalement été analysé cette année, avec un rapport dans la revue Antiquité en octobre. L’artefact a été trouvé dans une tombe contenant les os incinérés de quatre personnes, dont au moins un adolescent et un bébé. En plus des os partiellement brûlés, qui avaient été recueillis dans deux urnes, les archéologues ont trouvé des perles d’os et un pommeau de couteau en os, probablement fabriqués à partir de l’os d’une vache ou d’un cheval. La lame avait disparu, mais le pommeau aurait tenu un couteau de la taille d’un couteau de table moderne, ont rapporté les chercheurs.

Peut-être encore plus intrigant que l’arme de cet enterrement était une série d’autres artefacts: des os travaillés en formes rectangulaires d’environ 30 millimètres de long, avec des coins arrondis. Rien de tel que les rectangles en os n’a jamais été trouvé auparavant, et on ne sait pas à quoi ils auraient servi.

Un poignard romain richement décoré

(Crédit d’image: Elif Siebenpfeiffer)

Il a fallu neuf mois de nettoyage et de restauration pour transformer ce qui ressemblait à un morceau de métal peu impressionnant en ce poignard romain richement décoré.

Le poignard, qui mesure environ 13 pouces (35 cm) de long, a été trouvé dans la tombe d’un soldat romain à Haltern, le site d’une base militaire romaine entre 27 avant JC et 14 après JC. Le poignard a été trouvé dans le cimetière de la base et est l’une des rares armes découvertes sur le site.

La lame du poignard est en fer et son manche est incrusté d’argent. Son fourreau était somptueux, tapissé de bois de tilleul et décoré de verre rouge et d’émail, d’argent et de nielle (un mélange noir, souvent de soufre, de cuivre, d’argent et de plomb). Les Romains n’étaient généralement pas enterrés avec leurs armes, donc la présence du poignard dans la tombe est un peu un mystère, L’archéologue Bettina Tremmel a déclaré à 45Secondes.fr .

Une épée pour «l’au-delà du miroir»

(Crédit d’image: Ellen Grav Ellingsen / NTNU University Museum; CC BY-NC-ND 4.0)

Lorsque les archéologues ont découvert la tombe vieille de 1100 ans d’un guerrier viking en Norvège, ils n’ont pas été surpris de trouver une épée à l’intérieur; Les hommes vikings étaient souvent enterrés avec leurs armes. Mais ce qui rendait la tombe étrange, c’était que l’épée était du côté gauche du guerrier; Les épées vikings sont presque toujours retrouvées enterrées à la droite du défunt.

Dans la vie, un guerrier droitier porterait une épée à gauche pour pouvoir la dessiner facilement. Le fait que les guerriers vikings soient enterrés avec leurs épées à droite suggère qu’ils croyaient en un « miroir après la mort », dans lequel tout était retourné. Le guerrier enterré dans la tombe norvégienne était peut-être gaucher, ses découvreurs ont spéculé , ce qui signifie qu’il aurait porté son épée à droite dans la vie. Ainsi, son épée a été placée à sa gauche en préparation pour l’au-delà du miroir.

Une épée dans un lac

(Crédit d’image: Photo par A. Matiukas)

Au XVIe siècle, le corps d’un guerrier médiéval s’est installé au fond d’un lac lituanien. Il a été retrouvé, aux côtés des armes du soldat, à la fin de cette année lors d’une inspection de pont .

On ne sait pas pourquoi l’homme s’est retrouvé au fond du lac; les sédiments s’étaient déposés naturellement sur le corps, l’enterrant dans du limon à 9 mètres sous la surface de l’eau. Près du corps se trouvaient deux couteaux à manche en bois et une épée en fer, le tout dans un état de conservation étonnamment bon.

Artillerie ancienne

(Crédit d’image: Krka NP)

Un artefact découvert dans le parc national de Krka en Croatie ressemble, à première vue, à un thermos particulièrement résistant – mais il s’agit en fait d’une arme de siège datant du 17e ou 18e siècle.

L’appareil est une mačkula, une sorte de mortier utilisé pour assiéger une forteresse ou un château. Selon Semaine de la Croatie , l’artefact en bronze a été trouvé près de la forteresse de Nečven, une ruine archéologique datant du début du 14ème siècle. La mačkula a été trouvée dans l’un des murs de la forteresse. Il peut avoir eu une valeur à la fois cérémoniale et défensive, selon les responsables du parc; les éclats d’une mačkula sont traditionnellement utilisés pour célébrer les festivals d’hiver et la victoire dans une compétition équestre traditionnelle, la Sinjska alka, qui a lieu chaque année à Sinj, en Croatie.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.