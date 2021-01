Les arches de glace imposantes de l’Arctique fondent, mettant la «  dernière zone de glace  » en danger de disparaître

La glace de mer la plus épaisse et la plus ancienne du monde risque d’être perdue car les arches de glace imposantes qui la maintiennent en place fondent rapidement, deux fois plus vite que le reste de l’Arctique.

L’étendue de glace de mer pluriannuelle entre l’archipel arctique canadien et Groenland – qui peut atteindre environ 1 million de miles carrés (1,6 million de kilomètres carrés) et reste gelé pendant plus d’une saison de fonte – est connue comme la «dernière zone de glace» par les scientifiques. Comme toutes les glaces de mer, elle croît et rétrécit avec les saisons, mais elle a jusqu’à présent duré même les étés les plus chauds jamais enregistrés et devrait supporter des températures de réchauffement plus longues que partout ailleurs dans l’Arctique.

On espérait auparavant que la région deviendrait un refuge vital dans les décennies à venir pour Ours polaires , morses et autres animaux qui dépendent de la glace de mer, selon la World Wildlife Foundation (WWF) .

Mais cela n’est peut-être pas possible.

« La dernière zone de glace perd de la masse de glace deux fois plus vite que tout l’Arctique, » Kent Moore, professeur de physique atmosphérique à l’Université de Toronto à Mississauga et auteur principal d’une nouvelle étude, dit dans un communiqué . « Nous avons réalisé que ce domaine n’était peut-être pas aussi stable que les gens le pensent. »

Moore et son équipe ont concentré leurs recherches sur les arches de glace qui relient la dernière zone de glace au continent et la maintiennent en place. De telles arches se forment de façon saisonnière lorsque le temps se refroidit au début de l’hiver et de multiples coulées de glace convergent vers un étroit canal d’eau, créant des structures géantes qui ressemblent à des «supports de pont tournés sur les côtés», selon le communiqué. Les arcs fondent généralement à l’arrivée de l’été.

En particulier, ils ont surveillé les arches qui se forment le long du détroit de Nares, un chenal de 25 milles de large (40 km) qui s’étend sur 373 milles (600 km) entre le Groenland et l’île d’Ellesmere. Deux décennies d’images recueillies par le satellite Sentinel-1 ont montré que les arches de glace dans le détroit restent de plus en plus courtes.

« Chaque année, la réduction de la durée est d’environ une semaine », a déclaré Moore dans un communiqué. «Ils persistaient pendant environ 200 jours, et maintenant ils persistent pendant environ 150 jours. Il y a une réduction assez remarquable.

Il a ajouté: « Nous pensons que c’est lié au fait que la glace est juste plus mince et que la glace plus mince est moins stable. »

Les arches de glace se formant plus tard et fondant plus tôt, la dernière zone de glace devient moins stable et pourrait commencer à se briser davantage dans les années à venir. Si les arches deviennent si minces qu’elles commencent à s’effondrer pendant l’hiver, alors toute la plaque de glace de mer pourrait commencer à se déplacer vers le sud.

Cela aurait des implications massives, pas seulement pour les animaux photogéniques comme les ours polaires qui dépendent de la glace. Les proliférations d’algues sous la glace de mer, ainsi que dans les canaux d’eau de mer salée qui traversent ses fissures et fissures, fournissent carbone , oxygène et les nutriments qui sous-tendent tout un écosystème.

Sans parler des dommages potentiels causés par la glace lors de son voyage vers le sud – qui pourraient avoir des implications similaires pour l’Iceberg A68-a dans l’océan Austral, qui a failli entrer en collision avec l’île de Géorgie du Sud, comme récemment rapporté par 45Secondes.fr – ainsi que sa contribution à l’élévation du niveau de la mer.

En 2019, le Canada a désigné une partie de la dernière zone de glace comme zone de protection marine – ironiquement nommée Tuvaijuittuq, qui est en inuktut pour «l’endroit où la glace ne fond jamais» – dans le but d’aider à la protéger. (L’inuktut est la langue inuite parlée par les habitants du territoire du Nunavut). Mais Moore croit qu’une solution globale est nécessaire.

« L’échelle est si énorme et la région est si éloignée », a-t-il déclaré dans le communiqué. « La seule chose que nous pouvons faire est de refroidir la planète. Ensuite, nous espérons que les arches se reformeront naturellement. »

L’étude a été publiée le 4 janvier dans la revue Communications de la nature .

