Les archéologues trouvent une façade faite de crânes

Les archéologues ont mis au jour de nouvelles parties d’une célèbre tour aztèque de crânes humains datant de 1400, dans le centre de Mexico, ont déclaré des responsables.

En mars, l’équipe a découvert la façade et le côté est de la tour, ainsi que 119 crânes humains d’hommes, de femmes et d’enfants, s’ajoutant aux centaines trouvés précédemment, selon l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH).

La tour, d’environ cinq mètres de diamètre, a été découverte il y a cinq ans.

On pense qu’il fait partie du Huey Tzompantli, une grande variété de crânes qui ont effrayé les conquistadors espagnols lorsqu’ils ont capturé la ville sous Hernán Cortés en 1521.

La structure cylindrique est proche de l’immense cathédrale métropolitaine construite sur le Templo Mayor, l’un des principaux temples de la capitale aztèque, Tenochtitlán, actuellement Mexico.

«Le Templo Mayor continue de nous surprendre, et le Huey Tzompantli est sans aucun doute l’une des découvertes archéologiques les plus impressionnantes de ces dernières années dans notre pays», a déclaré la ministre mexicaine de la Culture, Alejandra Frausto, dans un communiqué de l’INAH.

Les archéologues ont identifié trois phases de construction de la tour, datant de 1486 à 1502.

La découverte originale de la tour a surpris les anthropologues, qui espéraient trouver des crânes de jeunes guerriers, mais ils ont également déterré des crânes de femmes et d’enfants, soulevant des questions sur le sacrifice humain dans l’empire aztèque.

« Bien que nous ne puissions pas dire combien de ces individus étaient des guerriers, certains étaient peut-être des prisonniers destinés à des cérémonies de sacrifice », a déclaré l’archéologue Raul Barrera.