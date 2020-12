Les archéologues trouvent un vaste réseau de villages amazoniens disposés comme le cosmos

Des milliards de lasers tirés depuis un hélicoptère survolant la forêt amazonienne brésilienne ont détecté un vaste réseau de villages circulaires et rectangulaires abandonnés depuis longtemps, datant de 1300 à 1700, selon une nouvelle étude.

Les villages ronds avaient tous des dispositions remarquablement similaires, avec des monticules allongés encerclant une place centrale, comme des marques sur une horloge.

«Ces derniers monticules allongés, vus d’en haut, ressemblent aux rayons du soleil, ce qui leur donne le nom commun de« Sóis »», le mot portugais pour «soleils», ont écrit les chercheurs dans l’étude.

La découverte fait partie d’une nouvelle focalisation archéologique sur l’Amazonie précolombienne. Au cours des 20 dernières années, les chercheurs ont appris que le bord sud de la forêt tropicale abritait une grande diversité de cultures de sculpture du sol qui ont façonné le paysage avant l’arrivée des Européens. Au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont découvert les vestiges de soi-disant «villages à monticules», qui ont la forme de cercles ou de rectangles et sont reliés par des réseaux routiers.

Les archéologues, cependant, n’avaient pas encore recherché des villages de monticules dans l’État brésilien d’Acre, alors un groupe international de chercheurs s’est associé pour étudier la zone avec lidar – ou détection et télémétrie par la lumière. Avec cette technique, des milliards de lasers tirés depuis le ciel (dans ce cas, depuis un hélicoptère) pénètrent dans la canopée de la forêt tropicale et cartographient le paysage ci-dessous.

L’enquête lidar, combinée aux données satellitaires, a révélé un remarquable 25 villages à monticule circulaire et 11 villages à monticule rectangulaire, ont déclaré les chercheurs. 15 autres villages montagnards étaient si mal préservés qu’ils ne pouvaient être classés comme circulaires ou rectangulaires, a ajouté l’équipe.

Image 1 sur 5 Une vue de la forêt amazonienne depuis l’hélicoptère lors de l’enquête lidar. (Crédit d’image: Université d’Exeter) Image 2 sur 5 Vue d’ensemble des villages ronds de l’Amazonie. (Crédit d’image: Université d’Exeter; Iriarte, J, et al.2020; CC BY 4.0) Image 3 sur 5 Deux routes reliant les villages de l’actuel Acre, au Brésil. (Crédit d’image: Université d’Exeter; Iriarte, J, et al.2020; CC BY 4.0) Image 4 sur 5 Exemples de villages circulaires qui ressemblent au visage d’horloges. Barre d’échelle = 50 m. (Crédit d’image: Université d’Exeter; Iriarte, J, et al.2020; CC BY 4.0) Image 5 sur 5 Une route principale (en rouge) reliant les villages reliant Caboquim et Boa Esperança. Barre d’échelle = 100 m. (Crédit d’image: Université d’Exeter; Iriarte, J, et al.2020; CC BY 4.0)

Les villages à monticules circulaires avaient un diamètre moyen de 282 pieds (86 mètres), tandis que les villages rectangulaires avaient tendance à être plus petits, avec une longueur moyenne de 148 pieds (45 m). Une analyse plus approfondie des villages «soleil» a révélé qu’ils avaient des routes soigneusement planifiées; chaque village à monticule circulaire avait deux «routes principales» qui étaient larges et profondes (jusqu’à 20 pieds ou 6 m de diamètre) avec des berges élevées et des «routes secondaires» plus petites qui menaient à des ruisseaux à proximité.

La plupart des villages étaient proches les uns des autres, distants d’environ 4,4 km, selon les chercheurs. Les routes principales reliaient souvent un village à un autre, créant un vaste réseau communautaire dans la forêt tropicale, ont déclaré les chercheurs.

La façon distincte et cohérente dont les peuples autochtones ont organisé ces villages suggère qu’ils avaient des modèles sociaux spécifiques pour la façon dont ils organisaient leurs communautés, ont déclaré les chercheurs. Il est même possible que cette configuration soit censée représenter le cosmos, ont-ils noté.

Image 1 sur 2 Le co-chercheur de l’étude Mark Robinson monte le capteur lidar sur l’hélicoptère. (Crédit d’image: Université d’Exeter) Image 2 de 2 Mark Robinson intègre le capteur lidar à l’hélicoptère. (Crédit d’image: Université d’Exeter)

Le réseau routier complexe, cependant, « n’est pas une surprise pour les archéologues amazoniens », ont écrit les chercheurs dans l’étude. « Les premiers récits historiques attestent de l’omniprésence des réseaux routiers à travers l’Amazonie. Ils sont mentionnés depuis le récit du XVIe siècle sur [the Spanish Dominican missionary] Frère Gaspar de Carvajal, qui a observé de larges routes menant des villages riverains à l’intérieur. « Plus tard, au 18ème siècle, le colonel Antonio Pires de Campos, » a décrit une vaste population habitant la région, avec des villages reliés par de larges routes droites qui étaient constamment maintenus propres », ont ajouté les chercheurs.

On sait peu de choses sur la culture pratiquée par les habitants de ces villages montagneux. Mais des recherches préliminaires suggèrent que les céramiques de cette culture étaient «plus grossières» que celles de la culture qui les a précédées, connues sous le nom de géoglyphes, qui vivaient dans cette région d’environ 400 avant JC à 950 après JC.

L’étude a été publiée en avril dans le Journal des applications informatiques en archéologie , et vient d’être présenté sur Channel 4 « Jungle Mystery: Lost Kingdoms of the Amazon », au Royaume-Uni, qui présentait également d’autres découvertes anciennes de l’Amazonie, dont un tentaculaire « toile » d’art rupestre de 8 miles de long en Colombie datant de la dernière période glaciaire.

