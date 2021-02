Les arbres tués à Valheim dépassent n’importe quel boss

Si vous avez peur des dragons, vous devriez toujours avoir peur de vous cacher dans les bois. Un arbre tue à Valheim en flèche.

L’un des jeux vidéo qui nous a le plus surpris ces dernières semaines est Valheim. Le jeu RPG de survie en monde ouvert d’Iron Gate a récemment été lancé en accès anticipé sur la plate-forme Valve, vendant plus d’un million de jeux. Et il nous laisse déjà ses premières curiosités. Le plus notable est que décès par arbre à Valheim montez en flèche avec des figures astronomiques.

Lorsqu’un arbre est abattu, il tombe, et si nous ne calculons pas sa chute, le résultat est la mort écrasante. L’un des grands ennemis de Valheim ne sont pas les monstres ou les boss que l’on peut trouver sur sa carte. Ce sont les arbres.

Non, nous ne sommes pas devenus fous: en abattant un arbre, il tombe d’un côté et si on ne calcule pas correctement sa chute, le résultat est la mort par écrasement. Cela donne des moments curieux et certains joueurs les ont partagés.

Nous vous laissons quelques exemples dans lesquels, forcément, vous devez rire du résultat, mais cela sert d’avertissement si vous songez à vous aventurer dans ce jeu vidéo.

Les gens ont peur des serpents, des araignées ou des hauteurs extrêmes. J’ai peur des arbres. Jouer plus valheim https://t.co/CtjD3ZItfU pic.twitter.com/jgZEP9GALb – Inx (@InxanityOCE) 14 février 2021

Si vous êtes amoureux du genre, nous vous recommandons de jeter un coup d’œil car le jeu a des mécanismes très bien implémentés et a beaucoup de contenu malgré son accès anticipé.

Si vous êtes curieux de commencer dans le monde cruel de Valheim, allez-y, mais vous devez être clair que c’est un match très difficile. Vous pouvez jouer seul ou avec des amis, et de cette façon vous vous amuserez sûrement encore plus si possible, et ce sera un peu plus facile pour vous de survivre.