Les applications les plus téléchargées sur Google Play jusqu’à présent en 2022

Au cours des premiers mois de 2022, 37 000 applications ont été téléchargées sur Google Play et l’App Store. Ceux-ci ont été les plus populaires.

Le téléchargements d’applications et de jeux augmenté de 1,4 % sur les trois premiers mois de 2022, atteignant le 36,9 milliards de téléchargements Dans le monde entier. Sur le total des téléchargements, 28,3 milliards ont été effectués via le Google Play Store.

Ces données ont été partagées par SensorTower dans son rapport trimestriel sur les téléchargements d’applications, où sont révélées les statistiques des principaux magasins d’applications et les habitudes des utilisateurs en matière de télécharger des applications et des jeuxy compris les titres les plus téléchargés de chaque magasin tout au long du premier trimestre de l’année.

Instagram a été l’application la plus téléchargée sur Google Play au premier trimestre 2022

Même si TikTok redevient l’application la plus téléchargée au monde si l’on ajoute les chiffres de Google Play et App Store, tout semble indiquer que Les utilisateurs d’Android préfèrent toujours Instagram. En Europe et en Asie, TikTok est le leader de Google Play, mais les utilisateurs asiatiques ont réussi à booster le réseau social appartenant à Meta en Top 1 du classement,

Ainsi, le « top 3 » est complété par Facebook et TikTok, suivis par Shopee, WhatsApp et Télégramme. En ce sens, et comme nous l’avons examiné il y a quelques jours, Telegram semble être sur le point de dépasser WhatsApp en termes de nombre de téléchargements, bien que l’application de messagerie Meta ait toujours un base d’utilisateurs actifs très supérieur.

Garena Free Fire, le jeu le plus populaire au monde

Dans la catégorie jeux, Garena Free Fire arrive en tête grâce au grand nombre de téléchargements en provenance d’Asie, dépassant la barrière de 40 millions d’installations tout au long des trois premiers mois de 2022 pour atteindre un total de environ 65 millions de téléchargements.

Surfeurs du métro reste en deuxième position dans le classement mondial des téléchargements de jeux sur Google Play, ajoutant encore plus de téléchargements bien qu’il ait déjà le titre du premier jeu de l’histoire à atteindre 1 milliard de téléchargements sur Google Play. Il l’a obtenu en 2018.

Le « top 5 » est clôturé par trois autres titres très populaires dans le monde : Merge Master, Ludo King et le légendaire Candy Crush Saga.

