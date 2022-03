Les applications Google pour iOS sont mises à jour avec des nouvelles intéressantes

Nouveaux widgets Google Translate et Google Drive et améliorations des notifications Gmail et Chat.

En plus d’annoncer les nouvelles fonctionnalités qui arrivent sur les smartphones Android du monde entier, Google a également récemment publié une entrée sur son blog officiel détaillant chacune des nouveautés qui seront disponibles, très bientôt, dans ses applications pour iOS.

Nouveau widget Google Traduction

L’une des applications Google à mettre à jour sur iPhone et iPad est la Traducteur de Googlequi aura un nouveau widget qui intégrera des fonctionnalités telles que prendre une photo pour traduire un texte, utiliser le mode conversation pour discuter en deux langues ou traduire un texte copié d’une simple pression.

Nouveau widget XL Google Drive pour iPad

La deuxième nouveauté qui vient des applications Google sur les appareils Apple concerne Google Drive, une application qui aura un nouveau widget XL qui sera exclusif aux iPads.

Comme vous pouvez le voir dans l’image sous ces lignes, ce nouveau widget Google Drive XL pour iPad vous montrera plus de fichiers sur l’écran d’accueil et il aura plus de raccourcis pour que vous puissiez un accès plus rapide à la fois à vos fichiers prioritaires et à vos dossiers partagés.

En plus de la taille XL que vous pouvez voir dans l’image ci-dessus, ce widget a différentes tailles afin que vous puissiez le personnaliser en ajoutant uniquement les fonctionnalités de Drive qui vous sont les plus utiles.

Améliorations des notifications des applications Gmail et Chat

Google a également annoncé que, d’ici la fin du mois, il mettra à jour les applications Gmail et Chat sur iOS afin que la photo de profil de l’expéditeur apparaît dans votre notification de chat, vous permettant de voir qui vous a envoyé un message.

De plus, cette mise à jour vous donnera également plus de contrôle sur les notifications Gmail et Chat, car ceux-ci passeront désormais par Focus sur votre iPhone et votre iPad.

C’est une chose très utile à faire si vous essayez de réduire le temps d’écran, mais vous ne voulez pas manquer un message important. Pour ce faire, il vous suffit de sélectionner les contacts dont vous souhaitez recevoir les notifications lorsque Focus est activé et à la fois Gmail et Chat ils ne vous enverront que des notifications des messages de ces utilisateurs.

