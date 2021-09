Les applications Google ne fonctionnent plus sur certains smartphones : vérifiez si votre appareil figure dans la liste

in

Applications Google populaires telles que Gmail, Youtube et Google Maps cessera bientôt de fonctionner sur un certain nombre de smartphones. Lisez la suite pour savoir si votre appareil sera également affecté par cela.

Interdiction de l’application Google sur certains téléphones

Google a révélé que les personnes utilisant des smartphones fonctionnant sous Android 2.3 alias Gingerbread ou plus ancien ne pourront plus accéder Gmail, Youtube et Google Maps sur leurs appareils. Cela est déjà entré en vigueur le 27 septembre.

Par conséquent, si votre smartphone exécute Android version 2.3.7 ou antérieure, vous ne pourrez pas vous connecter aux applications Google susmentionnées. Si vous essayez de vous connecter, Google renverra une erreur et continuera de le faire jusqu’à ce que l’appareil soit mis à jour. Pour les non-initiés, ces applications Google obligent les utilisateurs à se connecter à leurs comptes Google pour y accéder facilement, ainsi qu’à l’historique de leurs applications.

Google, dans une déclaration précédente, a déclaré : « Dans le cadre de nos efforts continus pour assurer la sécurité de nos utilisateurs, Google n’autorisera plus la connexion sur les appareils Android exécutant Android 2.3.7 ou une version antérieure à partir du 27 septembre 2021. Si vous vous connectez sur votre appareil après le 27 septembre, vous risquez d’obtenir des erreurs de nom d’utilisateur ou de mot de passe lorsque vous essayez d’utiliser des produits et services Google tels que Gmail, Youtube, et Plans« .

Bien que les utilisateurs puissent toujours accéder à ces applications sur des téléphones plus anciens via le navigateur intégré, ils ne pourront pas profiter des fonctionnalités spécifiques aux applications. Par conséquent, il serait plus logique pour eux de mettre à niveau leurs appareils.

Ces utilisateurs peuvent mettre à jour le système d’exploitation Android sur leur téléphone en mettant à jour le logiciel (accessible via le menu Paramètres) sur leur smartphone. Au cas où le smartphone ne prendrait plus en charge une version mise à jour d’Android, il serait préférable pour eux de passer à un smartphone plus récent.

Une chose à noter est que ce changement n’affectera pas beaucoup d’utilisateurs, car peu utilisent encore un téléphone avec un système d’exploitation Android de 10 ans.

