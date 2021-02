Les applications de rencontre se suspendent en toute confidentialité avec Tinder et Grindr en tête

Tinder et Grindr sont des applications très dangereuses pour votre vie privée car elles négocient avec vos données personnelles.

Il existe de nombreuses applications mobiles pour flirter mais, sans aucun doute, deux des plus connues et utilisées par un grand nombre d’utilisateurs à la fois sur Android et iOS sont Tinder et Grindr. L’une ou l’autre de ces deux applications est le choix préféré de certains de vos amis célibataires qui veulent cesser d’être célibataires et même l’un d’entre eux a rencontré son partenaire actuel via l’une de ces deux plates-formes.

À présent, la fondation Mozilla, propriétaire du logiciel gratuit de navigateur Web Firefox, a publié un rapport sur la confidentialité des applications de rencontres analyser jusqu’à 24 d’entre eux Parmi lesquels figurent Tinder, OKCupid, Coffee Meets Bagel, Hinge, Happn, Christian Mingle, BlackPeopleMeet, Grindr, Lex, eHarmony ou Elite Singles entre autres.

Les résultats de ce rapport montrent que les applications de rencontres les moins respectueuses de votre vie privée ce sont précisément Tinder et Grindr et de la fondation Mozilla, ils recommandent aux utilisateurs qui souhaitent protéger leurs données personnelles et privées désinstallez l’une de ces deux applications dès que possible.

Ce sont les raisons pour lesquelles Tinder n’est pas sécurisé

Tinder est une application qui a été lancé en 2012 et qu’elle est devenue l’une des applications de rencontres les plus connues au monde, grâce au fait que son fonctionnement est vraiment simple: lorsque les utilisateurs voient vos photos, ils peuvent les faire glisser vers la droite pour leur donner un « J’aime » ou à gauche pour indiquer que vous ne l’aimez pas. Dans le cas où l’autre personne a également donné un « j’aime » à votre photo, déjà Vous pouvez commencer à envoyer des messages via l’application afin que, à l’avenir, vous puissiez avoir un rendez-vous.

Tinder vous permet de vous connecter via Facebook, de lier votre compte Spotify et d’ajouter votre compte Instagram. En ce sens, nous devons vous avertir que lorsque vous connectez le compte d’un réseau social comme Facebook avec Tinder, ils collectent tous deux plus d’informations ensemble que séparément.

Cette application de rencontres recueille une grande quantité de données personnelles des utilisateurs et a un bilan plutôt négatif en matière de protection des données, comme, par exemple, 70000 photos de femmes Tinder ont été partagées avec un site Web peu fiable et connu pour ses activités criminelles. De plus, on sait que les informations personnelles de ses utilisateurs sont partagées illégalement avec des sociétés de publicité et à plusieurs reprises, ils ont subi des failles de sécurité à travers lesquelles des attaquants pourraient surveiller les mouvements d’un utilisateur d’application.

Un autre aspect à prendre en compte concernant la protection que Tinder fait de nos données est que cette application appartient à Groupe de match, qui possède au moins 45 autres applications de rencontres, telles que Hinge, OKCupid et Plenty of Fish, et lorsque vous vous inscrivez à l’un de ces sites, leur politique de confidentialité stipule que peut partager vos informations personnelles avec l’un de ces 45 sites propriété de Match Group. Cela signifie que vos données personnelles sont partagées dans plusieurs applications de rencontres sans votre permission, avec le risque sérieux que cela pose pour votre vie privée.

Voici les raisons pour lesquelles Grindr ne respecte pas votre vie privée

Grindr est une application qui a été lancé en 2012 et c’est la plus grande application de rencontres destinée aux personnes gays, bisexuelles et transgenres. Cette application connecte ses utilisateurs en fonction de leur emplacement en utilisant la localisation du terminal mobile.

Cette application de rencontres est totalement gratuite et tout utilisateur peut accéder à toutes les fonctions de cette plateforme il suffit de regarder beaucoup d’annonces ou de payer pour la version premium qui supprime les publicités, active les notifications push, vous permet de voir plus de matchs et d’avoir des favoris et des blocs illimités.

Comme Tinder, Grindr recueille de nombreuses informations personnelles des utilisateurs et a de très mauvais antécédents en matière de protection des données privées des utilisateurs. Ainsi, par exemple, l’Autorité norvégienne de protection des données lui a infligé une amende de 11,7 millions de dollars pour avoir partagé illégalement des informations personnelles privées avec les agences de publicité.

D’autre part, en 2018, il a été découvert que cette application de rencontres a divulgué des informations sensibles sur ses utilisateurs, par exemple sur le VIH, à des agences de publicité.

Étant une application basée sur la localisation, elle peut suivre les mouvements de ses utilisateurs et, de cette manière, recueillir beaucoup d’informations à leur sujet et si de telles informations sont divulguées, elles peuvent poser un risque sérieux pour la vie privée des utilisateurs.

