Les applications Android plantent pour certains utilisateurs; Google dit qu’il travaille sur un correctif: tout ce que nous savons jusqu’à présent

U-Power Pantalon de travail hiver doublé micropolaire PIT U-Power

Un pantalon de travail anti-froid, coupe-vent, déperlant et doublé micropolaire, normé EN 14058. Ce pantalon de travail U-Power sera idéal en hiver grâce à son tissu softshell. Il est conçu dans un tissu stretch pour plus de confort. Il est renforcé sur certaines zones en Oxford 300D pour plus de résistance.