Les Apple iMac (2021) sont renouvelés: ils disposent d’une puce M1, d’une webcam 1080p et d’un design externe surprenant et joyeux

Le nouvel iMac coloré est arrivé. Il le fait en profitant de la puce M1 d’Apple, mais surtout



surprend avec un design qui fait un saut radical



du modèle précédent et qui se distingue par sa finesse et ses tons gais.

Les nouveaux ordinateurs de bureau Apple bénéficient d’un curieux support pour régler l’inclinaison de l’écran de 24 pouces, tandis qu’à l’intérieur, nous trouvons



améliorations majeures de votre webcam



(1080p enfin) et sur votre système audio.

Un design surprenant et très, très coloré



Le minimalisme traditionnel de l’iMac cède la place à la couleur.



C’est presque un hommage à ces premiers iMac



cela a changé le cours de l’entreprise il y a près de 25 ans, et cela représente certainement un revirement remarquable.





Une évolution entière.



La couleur domine tout dans ce design externe qui surprend à la fois pour ces tons joyeux (sept différents) et pour son nouveau format d’écran, beaucoup plus fin et qui bénéficie de la puissante puce M1 sur laquelle l’équipe est basée.

Cette puce permet de réduire la carte mère à son strict minimum, mais cela aussi



impacts sur le refroidissement, qui est maintenant résolu avec deux petits ventilateurs



qui parviennent toujours à garder tous les composants au frais et avec seulement un niveau de bruit de 10 dB.

L’écran a un



seulement 11,5 mm d’épaisseur



«La plupart des téléphones portables du marché mesurent environ 7 ou 8 mm – et selon Apple, le résultat de ce nouveau design est un volume 50% inférieur à celui des modèles précédents.

L’affichage de ces modèles



a une diagonale de 24 pouces



Mais cette nouvelle conception ne rend la taille finale de ces iMac que légèrement plus grande que celle de l’iMac 21,5 pouces précédent.

Chez Apple, ils ont accordé une attention particulière à un élément clé de notre utilisation de cet équipement: ses capacités de visioconférence.



Le nouvel iMac fait le saut (enfin) vers une webcam 1080p



, qui dispose d’un capteur plus grand et est capable de bien fonctionner même dans des conditions de faible luminosité grâce à la puce M1 et au traitement vidéo.

Dans ce domaine, ils ont également travaillé sur la section sonore avec un



nouveau système avec six haut-parleurs



qui prennent en charge l’audio spatial avec Dolby Atmos.

Développement…