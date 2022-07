Les appels vidéo WhatsApp vont très bientôt être remplis d’avatars virtuels

in

WhatsApp travaille sur une fonctionnalité qui vous permettra de créer votre propre avatar virtuel et de l’utiliser dans les appels vidéo.

Peu à peu, nous commençons à voir les premières conséquences de L’incursion de Facebook dans le métaverse et son changement de nom ultérieur en Metapuisque nous venons d’apprendre, grâce au média spécialisé WABetaInfo, que Les appels vidéo WhatsApp vont très bientôt se remplir d’avatars virtuels.

Selon cette fuite, la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, avec un numéro de version 2.22.16.11cache une fonction grâce à laquelle vous pouvez créer un avatar virtuel dans le style de Facebook Bitmoji à utiliser dans les appels vidéo.

L’arrivée des avatars virtuels dans les appels vidéo WhatsApp se rapproche

Lorsque nous vous avons parlé de la mise à jour WhatsApp pour Android Beta avec le numéro de version 2.22.15.5, nous vous avons déjà dit que le client de messagerie travaillait sur une fonction qui vous permettrait de créer votre propre avatar virtuel à utiliser dans les appels vidéo et maintenant, nous peut confirmer que ces ils seront très similaires aux avatars 3D de Facebook et qu’en plus, cette nouvelle fonctionnalité vous permettra également de créer des autocollants à partir dudit avatar virtuel.

Comme vous pouvez le voir dans la capture d’écran que nous laissons sous ces lignes, une fois cette nouvelle fonctionnalité disponible, vous verrez une nouvelle option dans les paramètres de WhatsApp appelée Avatar à partir duquel vous pouvez créer votre propre avatar en cliquant sur le bouton Créez votre avatar.

Lors de la création d’un avatar, vous pouvez en personnaliser certains aspects, tels que le teint, les vêtements, la couleur des cheveux, la coiffure, la posture et même les expressions faciales.

Bien sûr, vous devez garder à l’esprit que cette nouvelle fonction WhatsApp est encore à ses premiers stades de développement et nous ne savons toujours pas quand il commencera à être déployé pour les utilisateurs bêta.

WhatsApp travaille sur une fonction qui vous permettra de réagir aux états avec des emojis

Quoi qu’il en soit, si vous voulez testez à la fois cette nouvelle fonctionnalité et d’autres à venir dans le futur avant le reste Nous vous recommandons de vous inscrire au programme WhatsApp Beta dès que possible.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂