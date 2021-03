Les appels vidéo WhatsApp arrivent dans la version de bureau: comment appeler depuis votre PC

Enfin, les appels WhatsApp Desktop et les appels vidéo ne sont plus en « bêta » … Vous pouvez désormais appeler avec WhatsApp depuis votre PC et c’est aussi simple que cela!

Après nous avoir présenté les appels et les appels vidéo pour WhatsApp Web, la vérité est que nous attendons tous l’arrivée de cette fonctionnalité tant attendue dans l’application de bureau WhatsApp, qui nous a fait attendre quelques mois mais annonce enfin son départ de bêta officiellement.

Et c’est que oui les amis, ces derniers temps nous avons vu comment certains utilisateurs pouvaient profiter des appels et des appels vidéo sur WhatsApp Desktop comme un test fermé, bien que les applications WhatsApp pour macOS et Windows ils ont la possibilité d’appeler nos contacts directement depuis le PC.

Les responsables du service de messagerie le plus populaire de la planète disent que l’année dernière, ils avaient remarqué un augmentation significative du nombre d’appels sur WhatsApp, ainsi que sa durée. Même le dernier réveillon du Nouvel An, il y avait un nouveau record, avec plus de 1400 millions d’appels fabriqué directement à partir d’applications mobiles.

Donc, avec la pandémie toujours avec nous, les développeurs de Facebook se sont mis au travail pour accélérer l’expansion des appels vidéo vers les versions PC, être au courant de un écran plus grand facilite le travail et la communication. Son arrivée ensuite à Bureau Activer le cycle après les appels vidéo la toile.

Les appels WhatsApp atteignent leur version Web: appelez depuis votre PC

La nouvelle fonctionnalité est disponible dans les deux orientations verticales et horizontales, et ouvre une fenêtre séparée qui sera toujours visible sur notre bureau au premier plan. Évidemment, nous pouvons redimensionner et déplacer cette fenêtre à notre guise.

Un détail important est que, heureusement, les appels sont totalement privés et sécurisés avec chiffrement de bout en bout, même si le mauvais est que ils ne travaillent qu’individuellement pour l’instant, en réservant les appels de groupe pour plus tard.

La nouvelle fonctionnalité est déjà disponible, mais elle nécessitera une mise à jour vers la dernière version de l’application WhatsApp, en plus d’avoir macOS 10.13 ou Windows 10 64 bits (version 1903) au minimum. Il est également important, logiquement, que vous aurez besoin d’une connexion Internet et un PC avec caméra, microphone et haut-parleurs configuré et fonctionnel.

Comment passer des appels avec WhatsApp Desktop

Le processus d’appel via l’application WhatsApp n’est pas très compliqué, comme vous vous en doutez, et c’est cela il suffira de faire Cliquez sur sur le bouton avec un téléphone ou un appareil photo respectivement si nous voulons passer un appel ou un appel vidéo, toujours depuis la fenêtre de discussion du contact choisi.

L’expérience est satisfaisante et les appels sont vus et entendus sans aucun problème, du moins dans nos tests, même si nous avons en effet averti problèmes de connexion en cliquant sur le bouton d’appel.

Une fois la conversation ouverte, tout s’améliore, et là vous pouvez accéder au menu des paramètres d’appel vidéo à partir du bouton habituel avec les trois points, avec accès à toutes les caméras, microphones ou haut-parleurs détectés pour échanger des périphériques. Vous pouvez également activer ou désactiver l’option pour toujours afficher les conversations au-dessus des autres applications.

Comme vous le verrez, ce n’est pas que les options sont écrasantes et que la courbe d’apprentissage n’est pas excessivement raide, mais plutôt que la fonctionnalité est limitée aux bases pour commencer à grandir à partir d’ici… Voyons si les appels de groupe arrivent bientôt!

