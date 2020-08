Les appels vidéo sont arrivés sur Telegram, voici comment les activer

La nouveauté était attendue depuis longtemps parmi les utilisateurs de Télégramme, mais c’est enfin arrivé: sur la plateforme de messagerie instantanée à partir de ces heures, il est possible passer des appels vidéo, exactement comme cela se passe depuis un certain temps déjà sur des services tels que Facebook Messenger, WhatsApp, Skype, Zoom et bien d’autres. Les développeurs ont annoncé l’introduction de l’appel vidéo sur Telegram comme un acte dû, dans ce “2020 qui a mis en évidence la nécessité de communiquer en face à face”, et ils l’ont fait le jour du septième anniversaire de l’application. Cependant, pour commencer à appeler des amis par vidéo sur la plate-forme, vous avez besoin étapes préliminaires.

Comment activer les appels vidéo sur Telegram

La nouveauté vient d’être introduite dans la dernière version de l’application, et donc selon toute probabilité il n’est pas encore physiquement installé sur les smartphones des utilisateurs mais attend la prochaine mise à jour automatique. Pour l’avoir immédiatement disponible, il faut donc visiter la page des télégrammes sur l’App Store pour les iPhones ou sur le Play Store pour les téléphones Android, et vérifier s’il y a un nouvelle version à télécharger: si tel est le cas, il suffit d’appuyer sur le bouton de mise à jour pour amener les appels vidéo Telegram sur votre appareil; sinon, il est probable que la dernière version de l’application ait déjà été téléchargée.

Comment passer un appel vidéo sur Telegram

Puisqu’il s’agit d’une nouvelle arrivée, les appels vidéo passent pour le moment chercher soigneusement dans l’interface. Les trouver, cependant, n’est pas difficile: il suffit d’ouvrir le conversation active avec l’utilisateur à qui vous souhaitez passer un appel vidéo, puis appuyez sur le bouton avec trois points situé en haut à droite, dans la barre du haut qui contient également le nom et la photo du contact. Dans le menu qui s’ouvre au contact, il devrait y avoir le bouton Appel vidéo directement sous celui des appels vocaux; sinon, il peut s’agir du contact que vous essayez d’appeler n’a pas encore téléchargé la dernière version de Telegram qui active la fonctionnalité.

Pourquoi passer à Telegram pour les appels vidéo

Les appels vidéo sur Telegram sont protégé par un cryptage de bout en bout et bien que les développeurs les aient définis encore à perfectionner, ils se comportent déjà adéquatement pour des communications même de longue durée. L’interface est similaire à celle proposée par les applications qui offrent les mêmes fonctionnalités et avec le temps la qualité de l’expérience est vouée à s’améliorer. La question demeure de savoir pourquoi utiliser Telegram pour les appels vidéo alors que des services confortables et répandus vous permettent déjà de faire la même chose.

En fait, la nouveauté présentée par la plateforme de messagerie ne fera pas migrer des masses d’utilisateurs vers ses serveurs au détriment de WhatsApp, FaceTime et Facebook Messenger; tous ceux qui, pour des raisons techniques ou idéologiques, ont depuis longtemps abandonné le groupe Facebook et d’autres multinationales avides de données, trouveront désormais également dans Telegram un moyen de communiquer par vidéo, simple, confortable et respectueux de l’intimité.