Les appels vidéo de Zoom arrivent sur des écrans intelligents de Google, Amazon et Facebook

Bientôt pour en faire un appel vidéo sur Zoom vous n’aurez pas nécessairement besoin d’un téléphone ou d’un ordinateur. Le service devenu immensément populaire en raison du verrouillage imposé pour l’endiguement du coronavirus a en effet conclu un accord avec Google, Amazon et Facebook pour intégrer sa plateforme à bord des écrans intelligents des trois géants de la Silicon Valley, ou des produits de la ligne Google Nest Hub et Amazon Echo Show, plus le Portail Facebook par le groupe de Mark Zuckerberg.

L’accord n’était pas pris pour acquis

Le mouvement ça peut sembler naturel aux utilisateurs qui ont déjà utilisé Zoom et qui connaissent le fonctionnement des écrans intelligents. Ces appareils sont en effet constamment allumés et placés sur des meubles ou des tables, prêts à recevoir les entrées vocales des propriétaires, à afficher des informations et à passer des appels: une application si populaire ces derniers mois semble apparemment un complément parfait.

Pourtant, l’accord n’a pas été tenu pour acquis: si d’une part Amazon ne dispose pas d’une application pour les appels vidéo, d’autre part Facebook et Google ils utilisent déjà les applications Messenger et Meet sur leurs gadgets. Malgré cela, les entreprises de Menlo Park et Mountain View ont décidé de faire de la place dans leurs appareils également pour Zoom, probablement sur la vague de l’appréciation que les utilisateurs du monde entier ont montré pour l’application: l’exclure en la laissant uniquement sur les gadgets opposés aurait aurait pu se révéler être un boomerang.

Appareils compatibles

Le premier gadget à accueillir les appels vidéo de Zoom est le moins répandu en Italie, c’est-à-dire Portail Facebook. Sur l’appareil du groupe Facebook, le service débutera à septembre, alors que pour l’avoir disponible sur les écrans intelligents Amazon et Google, il faudra encore quelques semaines. Google Nest Hub est Amazon Echo Show 8 (qui ouvrira la voie aux écrans intelligents d’Amazon) offrira cependant l’activation des appels via des commandes vocales et intégration des réunions virtuelles avec le calendrier, pour devenir de véritables outils de travail intelligents.