Les appels vidéo arrivent sur Telegram: voici comment ils fonctionnent

La plateforme de messagerie Télégramme est sur le point d’être enrichi d’une autre fonctionnalité inédite de l’application: les appels vidéo. La nouvelle a été annoncée par le fondateur de la plateforme dans ces heures et d’une part il vise à mettre enfin Telegram dans la lignée des autres géants du secteur qui offre déjà ce service, mais d’un autre côté cela fera de l’application l’une des plus complètes du paysage des communications numériques.

Les appels vidéo ne sont en fait pas une caractéristique particulièrement rare à trouver ailleurs. Des services tels que Google Meet et Skype existent depuis des années, et avec l’explosion de la pandémie de Covid-19, des dizaines d’autres grands noms du secteur de la technologie ont fait leurs débuts ou amélioré leurs offres à cet égard: allant de noms jusque-là inconnus tels que Zoomez sur le réel et ses géants comme le groupe Facebook, avec Messenger et WhatsApp. En ce sens, bref, Telegram arrive en retard pour une fois sur ses adversaires, mais il le fait avec un système qui semble déjà assez complet en fonctionnalités.

Comment fonctionnent les appels vidéo sur Telegram

Selon ce qui a été démontré par le numéro un de la société Pavel Durov, les appels vidéo sur Telegram seront une amélioration des conversations vocales qui existent déjà depuis un certain temps au sein de l’application. Le système fonctionnera sur toutes les versions de l’application – de celles pour smartphones et tablettes à celles pour Windows et macOS – et ajoutera à l’audio le flux vidéo des participants provenant de la caméra frontale du téléphone ou de la webcam du ordinateur, y compris également la prise en charge du partage d’écran, un système de cryptographie et algorithmes de annulation du bruit qui aident à maintenir le bon déroulement des conversations même dans des environnements moyennement bruyants. En bref, ce ne sera pas tant une fonction pour 1 à 1 appels vidéo, qu’une seule outil de visioconférence également utilisable par les professionnels.

L’arrivée de la nouveauté est prévue pour le mois de mai dans l’une des prochaines mises à jour de l’application et rejoint une série de nouvelles qui ces derniers mois ont commencé à arriver sur Telegram en rythme croissant: de la possibilité d’importer les chats WhatsApp entrants d’utilisateurs mécontents de la plate-forme Zuckerberg à un nouveau système de paiement qui vous permet d’acheter des biens et des services sans quitter les conversations, en passant par un système de chat audio en salle qui a approché Telegram sur le réseau social du Clubhouse plus tôt, ils ont réussi à faire de nombreux autres services.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂