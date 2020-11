Les appels vidéo arrivent sur Fortnite: comment les utiliser

Le jeu de tir en ligne populaire Fortnite est sur le point de se doter d’une fonctionnalité qui rendra encore plus amusant de jouer avec des amis et des camarades de jeu réguliers: système d’appel vidéo en jeu cela vous permettra de discuter avec d’autres joueurs pendant les affrontements en gardant leurs visages toujours clairement visibles sur l’écran de jeu.

La nouvelle a été annoncée directement par les développeurs d’Epic Games, qui ont décidé d’équiper Fortnite avec le support d’une autre application au sein de l’entreprise, à savoir Ménagère. Ce dernier est une plate-forme de chat et d’appel vidéo acquise par Epic Games en 2019, qui en plus de fournir connectivité vidéo et audio permet à ses utilisateurs de démarrer de vrais jeux dans les sessions de conversation avec une petite sélection de jeux pris en charge par le logiciel. Parmi les jeux en question – qui jusqu’à présent étaient principalement des versions numériques de jeux à domicile comme Uno – figurent désormais Fortnite.

Ce dont vous avez besoin pour les appels vidéo dans Fortnite

Houseparty en proposera en effet un mode d’appel spécial pour les joueurs du shooter, qui projettera les visages des participants dans un spécial partie latérale de l’écran du jeu. Pour le moment, les appels vidéo dans Fortnite ne seront disponibles que sur les versions pour PC, PlayStation 4 et PlayStation 5 du jeu, mais arrivera bientôt ailleurs. Ce qui est nécessaire pour participer à des conversations vidéo, c’est un compte gratuit chez Houseparty qui sera lié à votre profil sur Fortnite et un smartphone avec l’application d’appel vidéo installé à bord: la caméra et le microphone utilisés pour les flux audio et vidéo sont en fait ceux du téléphone.

Comment fonctionnent les appels vidéo dans Fortnite

Après avoir connecté Houseparty à Fortnite et avoir rassemblé les playmates dans la même salle virtuelle pour démarrer le jeu, vous pouvez commencer à jouer tout en restant en relation avec vos compagnons. LA joueurs qui parlent s’afficheront sur le moniteur ou sur l’écran du téléviseur avec ceux de trois derniers autres compagnons qui ont parlé, tandis qu’un algorithme découpera les formes des visages pour les mettre Fonds d’écran colorés sur le thème de Fortnite pour garantir la confidentialité de chacun.