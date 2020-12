Les appels et les appels vidéo sont arrivés sur WhatsApp Web

Cela fait plusieurs mois maintenant que les rumeurs portaient sur Whatsapp parler de l’arrivée de appels vidéo sur vérification Web de la plate-forme, mais enfin les nouvelles semblent maintenant arriver. Pour le signaler, c’est le site WABetaInfo qui peut être considéré comme très fiable au regard de la plateforme de messagerie. Selon le blog, un petit cercle d’utilisateurs a commencé ces derniers jours à recevoir une mise à jour de WhatsApp Web qui a apporté à l’interface les boutons et graphiques nécessaires pour démarrer et effectuer des appels et des appels vidéo. depuis PC, Mac et tablette.

Comme mentionné précédemment, je touches pour démarrer les appels ils seront hébergés dans la barre supérieure, à côté de l’en-tête de discussion ou de groupe; les appels réels et les appels vidéo devraient plutôt avoir lieu dans des fenêtres distinctes de celles des discussions principales. Dans le cas des appels vocaux, une barre de contrôle de taille compacte vous permettra de raccrocher ou de passer à un appel vidéo. Dans le cas d’un appel reçu, cependant, la fenêtre s’agrandira pour accueillir la photo de profil de l’appelant et vous permettra de rejeter l’appel, de répondre en vidéo ou de recevoir la communication en utilisant uniquement le microphone.

Les appels et les appels vidéo depuis l’interface Web sont parmi les rares fonctions qui manquent encore à WhatsApp pour rendre la plate-forme de messagerie instantanée vraiment complète. Ces deux éléments sont en fait disponibles depuis des années à bord des versions smartphone de l’application, mais la variante accessible par navigateur a jusqu’à présent inexplicablement manqué de fonctionnalité d’appel en direct. Le défaut est devenu encore plus évident dans ce Pandémie 2020, où des centaines de millions de personnes pour rester en contact les unes avec les autres ont dû se tourner vers des services d’appel vidéo ne vous obligeait pas à tenir votre smartphone Pendant des heures.

L’absence de WhatsApp dans l’industrie des appels vidéo informatiques a incité des millions de personnes à rechercher des alternatives telles que Zoom, Google Meet et son rival interne Facebook Messenger. Maintenant que les premiers utilisateurs ont confirmé qu’ils avaient mis la main sur la nouveauté, il est facile de supposer que ses débuts officiels auront lieu. dans les jours ou semaines à venir; l’espoir des développeurs est qu’il n’est pas trop tard pour convaincre les utilisateurs de donner à la version Web de WhatsApp une chance également pour les appels vidéo.