Les apparences peuvent être trompeuses sur la dernière photo de Vénus de la sonde Parker: pas spectaculaire à cause de l’image, mais à cause de ce que cela peut signifier

Nous avons trouvé la mission Parker fascinante depuis le début car son objectif était de « toucher le soleil », étant le véhicule fabriqué par l’être humain qui a été le plus proche de l’Astro Rey et aussi l’objet fabriqué par l’être humain qui a atteint le vitesse la plus élevée. Comme nous l’avons déjà expliqué, la sonde ne pouvait pas prendre de photos directes du Soleil, mais elle pourrait prendre des photos de la périphérie et la dernière image de Vénus a suscité l’intérêt car peut-être un instrument Parker pourrait être plus utile que prévu.

La raison pour laquelle Parker ne prendra pas de photos directes du soleil est essentiellement que leurs caméras ne fondent pas dans la tentative. De cette façon, la caméra et les instruments de l’engin spatial pointent vers les côtés et cela vous permet non seulement de mesurer le flux de particules qui composent le vent solaire, mais aussi de mieux connaître nos voisins planétaires.

Quelques super pouvoirs à découvrir peut-être

La sonde Parker est allée si loin pour tenter de faire la lumière sur le mystère de pourquoi l’atmosphère solaire est beaucoup plus chaude que la surface, mais les agences spatiales n’effectuent jamais de missions avec une seule tâche et dans ce cas il fallait en profiter pour jeter un œil sur d’autres étoiles dans l’environnement solaire. Il y a Mercure et Vénus, et cette dernière est le protagoniste de la récente publication de la NASA sur ce que Parker nous dit.

L’agence le décrit comme des « images à couper le souffle » (vue imprenable) et peut-être à première vue nous ne sommes pas trop impressionnés: la présentation de cela est une photo en noir et blanc, floue, dans laquelle la moitié de la planète est vue. Vénus n’est même pas complète, wow.

Mais l’œil astronomique va au-delà de la qualité de la photographie, qui dans les circonstances peut dire que ce n’est pas mal non plus à ce niveau. L’image, prise dans ce qui était la troisième assistance gravitationnelle de Vénus en juillet 2020, capture directement sur la surface de Vénus alors qu’ils s’attendaient à voir des nuages.

Si WISPR est capable de capter les ondes infrarouges, il sera possible d’étudier plus en profondeur la poussière qui entoure le Soleil et le système solaire.

De cette manière, WISPR (l’instrument d’imagerie grand champ de la sonde) a pu capturer émission thermique de la surface de la planète, ce à quoi ils ne s’attendaient pas car l’instrument est conçu pour les observations en lumière visible, et cela était plus proche du spectre infrarouge. Par conséquent, les espoirs sont désormais encore plus grands avec la mission, car si WISPR est capable de capturer les ondes infrarouges, il sera possible d’étudier plus en profondeur la poussière qui entoure le Soleil et le système solaire.

Et s’il s’avère impossible de capturer longueurs d’onde infrarouges? Ainsi, les images que vous nous envoyez sont, comme le décrit Michael Buckley du laboratoire Johns Hopkins de la NASA, «une fenêtre inconnue à travers l’atmosphère de Vénus».

En outre, sur la photo, nous voyons un anneau lumineux autour du bord de Vénus qui peut être La lueur de la nuit ou La lueur de la nuit, c’est-à-dire une lumière émise par des atomes d’oxygène haut dans l’atmosphère qui se recombinent en molécules du côté nuit. Une photographie prise à une distance de 12 381 kilomètres.

Il reste maintenant à voir dans quelle mesure WISPR peut être un supplément. L’équipe derrière cet instrument a planifié une série d’observations similaires pour le 20 février dernier, dont les résultats mettront encore longtemps à arriver.

Plus ou moins ils en auront des nouvelles vers le mois d’avril, quand ils espèrent pouvoir traiter les données et vérifier les super pouvoirs du générateur d’images. Selon Javier Peralta, chercheur de l’équipe de la mission Akatsuki, si WISPR s’avère capable de détecter l’émission thermique de la surface de Vénus et la lueur nocturne, « il pourra apporter de précieuses contributions aux études de la surface » de la planète. , nous verrons donc quelles sont les futures découvertes «collatérales» de la sonde Parker.