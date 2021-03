Les appareils photo des OnePlus 9 Pro et 9, expliqués: ces téléphones veulent tout donner en photographie, et leur pari est de se tourner vers une marque aussi emblématique que Hasselblad

Le nouveau smartphone phare de OnePlus est arrivé. Et, en plus, ça vient deux fois. Bien que les modèles 9 Pro et 9 aient beaucoup en commun, il existe quelques différences entre eux qui permettent à la version avec le nom de famille Pro d’acquérir le statut de le plus ambitieux des deux. Ces différences résident dans l’écran, les technologies de charge, l’enregistrement vidéo et également dans les caméras arrière (la caméra avant est identique dans les deux téléphones).

Cet article est dédié aux fonctionnalités photographiques de ces smartphones, et cet objectif nous invite à prendre comme point de départ l’accord de collaboration de trois ans qui ont accepté OnePlus et Hasselblad, une entreprise suédoise chevronnée spécialisée dans l’équipement photographique professionnel qui excelle depuis des décennies pour la haute qualité de ses appareils photo moyen format. Il est possible que la collaboration de ces deux marques nous apporte une agréable surprise.

OnePlus 9 Pro et 9: spécifications techniques

oneplus 9 pro oneplus 9 écran LTPO AMOLED 6,7 pouces (1440 x 3216 points), 525 ppp, 120 Hz, 20,1: 9, 10 bits et couverture Corning Gorilla Glass AMOLED 6,55 pouces (2400 x 1080 points), 402 dpi, 120 Hz, 20: 9 et couverture Corning Gorilla Glass processeur Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 888 mémoire principale 8/12 Go LPDDR5 8/12 Go LPDDR5 stockage secondaire 128/256 Go UFS 3.1 128/256 Go UFS 3.1 caméra frontale Capteur Sony IMX471 16 mégapixels, photodiodes 1 µm et valeur d’ouverture f / 2,4 Capteur Sony IMX471 16 mégapixels, photodiodes 1 µm et valeur d’ouverture f / 2,4 caméras arrière – Appareil photo principal: capteur Sony IMX789 48 mégapixels 1 / 1,43 « , photodiodes 1,12 µm, valeur d’ouverture f / 1,8, longueur focale équivalente à 23 mm et stabilisation optique – Ultra grand angle: capteur Sony IMX766 avec 50 mégapixels et 1 / 1,56 « , valeur d’ouverture f / 2,2 et distance focale équivalente 14 mm – Téléobjectif: capteur 8 mégapixels, photodiodes 1 µm et valeur d’ouverture f / 2,4 – Appareil photo monochrome: capteur 2 mégapixels – Double flash LED – Appareil photo principal: capteur Sony IMX689 de 48 mégapixels 1 / 1,43 « , photodiodes de 1,12 µm, valeur d’ouverture f / 1,8, distance focale équivalente à 23 mm et stabilisation électronique – Ultra grand angle: capteur Sony IMX766 avec 50 mégapixels et 1 / 1,56 « , valeur d’ouverture f / 2,2 et distance focale équivalente 14 mm – Appareil photo monochrome: capteur 2 mégapixels – Double flash LED connectivité USB 3.1 Gen 1 Type-C USB 3.1 Gen 1 Type-C connectivité sans fil Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC et GPS, GLONASS, Galileo, Beidou et positionnement A-GPS 5G SA et NSA Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC et GPS, GLONASS, Galileo, Beidou et positionnement A-GPS 5G SA et NSA sonner Haut-parleurs stéréo Dolby Atmos Haut-parleurs stéréo Dolby Atmos système opératif OxygenOS sur Android 11 OxygenOS sur Android 11 certification ip IP68 IP68 tambours 4500 mAh 4500 mAh technologie de charge Warp Charge 65T (10V / 6,5A) et Warp Charge 50 sans fil (50 watts) Warp Charge 65T (10V / 6,5A) et charge sans fil Qi 15 W couleurs Brume du matin, vert pin et noir stellaire Brume d’hiver, ciel arctique et noir astral capteurs Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, accéléromètre, boussole électronique, gyroscope, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, capteur laser, capteur de détection de clignotement et capteur avant RVB Lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran, accéléromètre, boussole électronique, gyroscope, capteur de lumière ambiante, capteur de proximité, capteur laser, capteur de détection de clignotement et capteur avant RVB vidéo 8K à 30 FPS, 4K jusqu’à 120 FPS et ralenti 720p à 480 FPS et 1080p à 240 FPS 8K à 30 FPS, 4K jusqu’à 60 FPS et ralenti 720p à 480 FPS et 1080p à 240 FPS dimensions 163,2 x 73,6 x 8,7 mm 160 x 74,2 x 8,7 mm poids 197 grammes 192 grammes le prix 8/128 Go: 909 euros

12/256 Go: 999 euros 8/128 Go: 709 euros 12/256 Go: 809 euros

Un pari dans lequel la caméra principale et la caméra monochrome se démarquent

Je suggère que nous commençons par nous familiariser avec les caméras que le modèle OnePlus 9 Pro intègre. Sur le devant de ce téléphone portable se trouve une seule caméra équipée de un capteur IMX471 Appareil photo 16 mégapixels fabriqué par Sony qui incorpore des photorécepteurs de 1 µm et fonctionne en tandem avec un objectif avec une valeur d’ouverture f / 2,4. Rien de particulièrement tape-à-l’œil jusqu’à présent.

Selon OnePlus, les objectifs de caméra ultra grand angle réduisent la distorsion sur les bords à 1% acceptable

L’arrière de ce mobile nous donnera beaucoup plus de jeu. Et c’est que son élégant module d’appareil photo réunit ces quatre unités: l’appareil photo principal, l’appareil photo ultra grand angle, un téléobjectif et une caméra monochrome. L’appareil photo principal utilise un capteur IMX789 de 48 mégapixels fabriqué par Sony qui intègre des photodiodes de 1,12 µm, une stabilisation optique et un objectif avec une valeur d’ouverture f / 1,8.

La deuxième unité, la caméra ultra grand angle, parie sur un capteur IMX766, également de Sony, 50 mégapixels et une taille respectable (1 / 1,56 « ), donc en théorie, il devrait garder le bruit sous contrôle même en basse lumière ambiante. Bien sûr, nous vérifierons dès que nous aurons l’occasion d’analyser en profondeur cela smartphone Un fait intéressant que OnePlus a partagé avec nous est que les objectifs de cet appareil photo parviennent à minimiser la distorsion sur les bords des prises de vue à 1% acceptable.

Le téléobjectif incorpore un capteur de 8 mégapixels avec des photodiodes de 1 µm et un objectif avec une valeur d’ouverture f / 2,4. Il intègre la stabilisation optique, comme vous vous en doutez, et le Zoom opticien qui nous propose est 3,3x. Sur le papier, ça n’a pas l’air mal du tout, mais il y a zooms des optiques plus ambitieuses, ce qui reflète assez clairement que OnePlus a décidé de ne pas s’engager dans la guerre du Zoom dans lequel d’autres marques sont débattues.

La quatrième caméra arrière proposée par le modèle 9 Pro est une unité monochrome qui intègre un capteur de 2 mégapixels. Il peut sembler que la résolution de ce capteur soit excessivement faible, mais a priori elle ne doit pas l’être si l’on prend en compte que cette caméra fonctionne en tandem avec la caméra principale pour aider cette dernière à capter un niveau de détail plus élevé. L’unité monochrome se charge également de restaurer avec la plus grande précision possible les niveaux de gris dans les captures noir et blanc que nous pouvons réaliser avec ce téléphone mobile.

La fourniture d’appareils photo du OnePlus 9 est similaire à celle du modèle Pro, mais on ne peut pas ignorer qu’il lui manque un téléobjectif

Passons maintenant au modèle OnePlus 9, celui qui ne porte pas le nom de famille Pro. Sa caméra frontale est identique à celle du mobile que nous venons de passer en revue, et la caméra principale du module arrière ne diffère que de celle du 9 Pro modèle en ce qu’il met en œuvre une stabilisation électronique, et non optique. Les caractéristiques de votre capteur Sony IMX689 ils sont essentiellement identiques à ceux de l’IMX789 du modèle Pro.

Les caméras ultra grand angle et monochromes du OnePlus 9 sont identiques à celles du modèle 9 Pro, donc tout ce que nous avons décrit dans les paragraphes précédents est également valable pour ce mobile. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer que le modèle OnePlus 9 manque de téléobjectif, une absence qui peut sérieusement conditionner certains scénarios de prise de vue et qui incitera sans aucun doute certains utilisateurs à poser les yeux sur le modèle Pro et non sur le OnePlus 9 un peu plus modeste.

La main de Hasselblad se cache derrière l’étalonnage des couleurs et le mode Pro

Les alliances que les fabricants de smartphones nouent avec des entreprises spécialisées dans le matériel photographique sont relativement fréquentes. Celui de Huawei et de Leica d’une part, et celui de Sony et Carl Zeiss, d’une durée de vie extraordinaire, d’autre part, en sont deux bons exemples. Dans cet esprit, il n’est pas surprenant que ce soit désormais OnePlus qui ait travaillé avec Hasselblad pour affiner les caméras de ses nouveaux modèles phares. Le plus important est de savoir dans quelle mesure sont intervenus dans la conception de ces mobiles ingénieurs Hasselblad.

OnePlus a confirmé que pour le moment la collaboration était étroite au développement logiciel liés aux caméras de ces mobiles, mais il nous a également assuré qu’à l’avenir il espère que les ingénieurs de la société suédoise pourront également intervenir dans le matériel photographique des prochains terminaux phares de OnePlus. La position de la marque chinoise semble raisonnable et nous invite à attendre ce que proposeront les successeurs des OnePlus 9 Pro et 9 dans lesquels nous enquêtons dans cet article.

L’un des domaines dans lequel, selon OnePlus, les techniciens Hasselblad ont donné le ton est l’étalonnage des couleurs des instantanés pris avec les nouveaux OnePlus 9 Pro et 9. Leur objectif est que ces téléphones mobiles ne récupèrent pas seulement le niveau de détail maximal possible et minimiser le bruit, mais aussi restaurer la couleur de manière fiable et précise. Cela semble bien, mais nous ne saurons pas si la main de Hasselblad se montre vraiment dans ce domaine jusqu’à ce que nous ayons l’occasion d’analyser en profondeur ces téléphones mobiles, ce que nous espérons pouvoir faire bientôt.

L’autre domaine dans lequel selon OnePlus les techniciens Hasselblad ont apporté leurs connaissances est la mise au point du logiciel qui nous permet d’agir sur les caméras. En fait, selon la marque chinoise, ils ont conçu une nouvelle interface utilisateur inspirée des caméras Hasselblad et un nouveau mode Pro qui permet un étalonnage avancé des couleurs et nous permet d’agir de manière intuitive et précise sur la sensibilité ISO, la mise au point, le temps d’exposition et la balance des blancs, parmi d’autres paramètres. Un dernier point intéressant: les deux smartphones nous permettent de filmer RAW 12 bits.

