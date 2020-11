Les appareils HomeKit d’Eve bénéficient d’une technologie réseau plus stable via une mise à jour

Le fabricant de maisons intelligentes Eve a annoncé une prise en charge étendue des threads pour ses produits. Les appareils bénéficient d’une connexion meilleure et plus fiable – pratique compte tenu de la sortie du mini haut-parleur intelligent HomePod d’Apple.

Eve adapte ses produits HomeKit à la technologie de filetage la plus avancée. Le fabricant l’annonce dans un communiqué de presse. Tous les appareils domestiques intelligents équipés de Bluetooth prendront à l’avenir en charge la technologie Thread Mesh, à partir de novembre avec une mise à jour du micrologiciel pour la génération actuelle d’Eve Door & Window et Eve Energy. Eve Thermo et Eve Aqua recevront également la mise à jour à une date ultérieure.

Interaction parfaite avec Apple HomePod mini

Gros plus: l’interaction idéale avec le nouveau haut-parleur intelligent HomePod mini d’Apple. La communication entre les appareils Eve et le haut-parleur intelligent a ensuite lieu via le fil réseau maillé. Avantages: les appareils compatibles utilisent automatiquement le fil pour l’échange de données avec le centre de contrôle et entre eux – une configuration spéciale n’est pas nécessaire, c’est pourquoi la technologie est particulièrement adaptée aux débutants. En combinaison avec le HomePod mini, les ponts ou les passerelles ne sont plus nécessaires – sinon, généralement une condition préalable à la communication entre les appareils de la maison intelligente.

Déploiement pour Eve Door & Window en novembre

Dans le même temps, la technologie de réseau maillé est plus économe en énergie et, surtout, plus sûre. Les appareils d’autres fabricants peuvent également utiliser Thread pour se connecter les uns aux autres et former un réseau transparent. Contrairement aux solutions de pont courantes, cette variante avancée n’a pas de point de défaillance unique. En cas de défaillance d’un périphérique, le thread du réseau maillé se guérit en choisissant automatiquement une route alternative pour les paquets de données. La mise à jour logicielle pour Eve Door & Window sera déployée ce mois-ci, et d’autres produits suivront plus tard.