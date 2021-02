Les appareils des séries Samsung Galaxy Z, S, Note, A, M et Tab lancés après 2019 bénéficieront désormais d’au moins quatre ans de mises à jour de sécurité

24 févr.2021 09:26:40 IST

Samsung a adopté une position ferme sur la sécurité et prolonge le support de sécurité de quatre ans. Le nouveau changement sera applicable à plus de 40 smartphones et tablettes Galaxy lancés depuis 2019. La société fournissait auparavant des mises à jour de sécurité pendant au moins deux ans pour la plupart de ses appareils, mais les mises à jour seront désormais fournies sur une base mensuelle ou trimestrielle. La liste des appareils éligibles aux mises à jour de sécurité de quatre ans comprend 31 smartphones.

Smartphone et tablettes Samsung éligibles aux mises à jour de sécurité de quatre ans

Appareils Galaxy Foldable: Plier, plier 5G, plier en Z2, plier en Z2 5G, basculer en Z, basculer en Z 5G

Série Galaxy S: S10, S10 +, S10e, S10 5G, S10 Lite, S20, S20 5G, S20 +, S20 + 5G, S20 Ultra, S20 Ultra 5G, S20 FE, S20 FE 5G, S21 5G, S21 + 5G, S21 Ultra 5G

Série Galaxy Note: Note10, Note10 5G, Note10 +, Note10 + 5G, Note10 Lite, Note20, Note20 5G, Note20 Ultra, Note20 Ultra 5G

Série Galaxy A: A10, A10e, A10s, A20, A20s, A30, A30s, A40, A50, A50s, A60, A70, A70s, A80, A90 5G, A11, A21, A21s, A31, A41, A51, A51 5G, A71, A71 5G , A02s, A12, A32 5G, A42 5G

Série Galaxy M: M10s, M20, M30, M30s, M40, M11, M12, M21, M31, M31s, M51

Série Galaxy XCover: XCover4s, XCover FieldPro, XCover Pro

Série Galaxy Tab: Tab Active Pro, Tab Active3, Tab A 8 (2019), Tab A avec S Pen, Tab A 8.4 (2020), Tab A7, Tab S5e, Tab S6, Tab S6 5G, Tab S6 Lite, Tab S7, Tab S7 +

Les critères de déploiement des mises à jour de sécurité varient en fonction du modèle, par exemple, le modèle Galaxy Note ou Galaxy S recevra des mises à jour de sécurité tous les mois, mais ce ne sera pas le cas avec un modèle Galaxy A à petit budget ou un produit phare antérieur comme le Galaxy S8 qui recevra des mises à jour de sécurité trimestrielles.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂