Les appareils Android 14 sont tous prêts à prendre en charge la connectivité par satellite

2 septembre 2022 17:30:20 IST

La semaine dernière, SpaceX et la société de télécommunications américaine T-Mobile ont annoncé qu’ils commenceraient à travailler sur la fourniture d’une connectivité par satellite aux smartphones. Google a récemment annoncé qu’à partir d’Android 14, il s’agira d’une fonctionnalité qui sera ouverte à tous les appareils, à condition qu’ils aient mis en place les partenariats qui permettraient la connectivité par satellite.

Ce développement vient de Hiroshi Lockheimer, vice-président senior des plates-formes et des écosystèmes de Google, ce matin, qui a raconté à quel point il « était difficile de faire fonctionner la 3G + Wifi » sur le premier téléphone Android, en 2008.

L’équipe Android est désormais en train de « concevoir pour les satellites » et cette prise en charge est prévue pour la « prochaine version d’Android », que Google nous a confirmé comme étant Android 14. Cette version du système d’exploitation devrait arriver entre le milieu et la fin de 2023.

Lockheimer fait allusion à la façon dont les expériences des utilisateurs pour les téléphones pouvant se connecter aux satellites seront différentes des connexions LTE et 5G habituelles. Les utilisateurs doivent s’attendre à ce que les vitesses, la connectivité et même le temps d’interaction soient différents, car il n’y aura que deux à quatre mégabits de bande passante par zone cellulaire, a noté Space Explored la semaine dernière. Compte tenu de la bande passante disponible, Elon Musk a déclaré que la connectivité par satellite pourrait prendre en charge un à deux mille appels vocaux simultanés ou des centaines de milliers de messages texte pouvant être envoyés en fonction de la longueur du message texte.

La connectivité par satellite sur les téléphones est principalement destinée aux situations d’urgence et à l’élimination des zones mortes cellulaires. T-Mobile prévoit de prendre en charge la messagerie texte, les MMS et quelques applications de messagerie populaires. Le transporteur a déclaré qu’il devrait coopérer avec des partenaires pour séparer le trafic de messagerie de tout autre trafic de données.

SpaceX et Tesla n’ont pas encore commencé à travailler sur la technologie qui permettra cela et le feront au cours des prochains mois. À long terme, il verra à prendre en charge les données et la voix. La disponibilité bêta initiale de ce service sera vers la fin de 2023.

Les appareils iPhone et Android existants aujourd’hui seront pris en charge, mais l’expérience, en particulier celle de l’utilisateur final, devrait bénéficier d’une prise en charge supplémentaire au niveau du système d’exploitation. Pendant ce temps, T-Mobile et SpaceX encouragent d’autres opérateurs à adopter l’itinérance réciproque et le partage du spectre. Il est logique qu’Android fournisse un support natif à mesure que l’adoption augmente.

