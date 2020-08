Les anti-masques obligés de se masquer par un utilisateur bisexuel de TikTok

Spence Logan. 21, décrit le moment où il a rencontré un homme démasqué dans une épicerie. (Captures d’écran via TikTok)

Un utilisateur bisexuel de TikTok a trouvé une raison convaincante de forcer les anti-masques fragiles à se couvrir le visage.

À présent, tout le monde connaît l’exercice: portez un masque facial, sauvez des vies. Mais certains – principalement, selon les chercheurs, des hommes – considèrent la notion de porter un visage couvrant, encore une fois, sauver la vie des gens, une atteinte non seulement à leurs libertés, mais aussi à leur masculinité.

Une étude récente a révélé que les hommes sont moins susceptibles de porter un masque facial que les femmes car ils se sentent «honteux, pas cool, signe de faiblesse et de stigmatisation», tandis que les dirigeants mondiaux ont affirmé que les masques faciaux étaient «trop gays».

Mais l’utilisateur de TikTok, Spence Logan, a inventé dimanche 23 août probablement l’initiative de soins de santé la plus efficace de tous les temps: ne pas porter un masque gay.

Dans la vidéo, un Logan masqué a décrit le moment où il a vu un homme ne portant pas de masque facial dans son épicerie locale.

«Alors, je me suis approché de lui et je lui ai dit: ‘Hé, tu sors ce soir?’», Se souvient-il.

Le gars était suffisamment perplexe par la question de Logan, en ajoutant: «Tu viens au trou ce soir?

«Et il était comme: ‘Je ne sais pas de quoi vous parlez’, et je me suis dit: ‘Oh, vous n’êtes pas… Je comprends, désolé. C’est juste que je suis gay et dans notre communauté, nous ne portons pas de masques pour que les autres sachent que nous sommes prêts à être branchés.

«Et il a mis son masque. C’est comme ça que nous gagnons ce match, les gars, nous devons utiliser la masculinité toxique contre eux.

@spencelogan _ ## checkmate ♬ son original – spencelogan_

OK, mais pourquoi les hommes ne portent-ils pas de masques?

Aux États-Unis en particulier, les masques faciaux sont devenus un point d’éclair de la guerre culturelle entourant le COVID-19.

Les anti-masques ont organisé des manifestations généralisées contre des morceaux de tissu qui protègent non seulement le porteur, mais tous ceux qui l’entourent d’un virus mortel, parce que, vous savez, la liberté.

Il y a eu de nombreux rapports selon lesquels des hommes se sont lancés dans des rages homophobes, racistes et généralement idiots après avoir été invités à se couvrir le visage dans des contextes tels que les supermarchés, bien que la loi le fasse dans de nombreuses régions du monde.

De nombreux hommes estiment que le port d’un masque facial mettra leur masculinité en péril, les chercheurs qui ont enquêté sur le problème citant une croyance non fondée sur la science, que les hommes sont moins touchés par le COVID-19, ainsi que le fait que le port d’un masque n’est tout simplement pas cool”.

L’exemple le plus notable de cette réflexion est peut-être venu du président brésilien Jair Bolsonaro, qui a refusé de porter un masque facial parce qu’ils étaient «trop gays». Il a ensuite été testé positif au COVID-19, devenant l’un des plus de 3,5 millions au Brésil à acquérir le virus.