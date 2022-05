Les annulations de la CW frappent à nouveau avec Dynasty, Charmed et d’autres émissions supprimées

Suite à l’annulation de Légendes de demain et BatwomanThe CW n’a pas autant balancé la hache mais a plutôt brandi une faux radicale avec l’annonce de l’annulation de plusieurs émissions de haut niveau, y compris la nouvelle série DC Noémie après une seule saison. Dans la foulée de l’annonce choc entourant le Arrowverse séries, fans de Dans le noirDynastie, 4400Roswell, Nouveau-Mexique et Charmé ont reçu un coup similaire car tous les cinq séries n’ont pas été renouvelés. Alors que les rumeurs d’une vente du réseau se poursuivent, avec des affirmations selon lesquelles The CW n’a jamais fait de profit depuis sa création en 2006, cette dernière vague d’annulation a supprimé près d’un tiers des émissions restantes, ne laissant que The Flash, Superman & Lois, Riverdale, Nancy Drew, Walker, All American et Kung Fu sur l’ardoise.

Après l’annulation des autres émissions de DC, il semblait que les autres Arrowverse les spectacles seraient en sécurité. Noémie n’est arrivé sur le réseau que cette année avec beaucoup de promesses en tant qu’émission autonome, sans véritables liens avec le reste de la Arrowverse séries. Cependant, aujourd’hui, la série de super-héros est devenue la première propriété supplémentaire à recevoir la côtelette. Pourtant, ce n’était certainement pas le seul alors que le Grim Reaper des émissions de télévision glissait sans pitié dans la liste des contenus scénarisés de The CW.

Série originale Dans le noir est peut-être la moins surprenante des annulations. Un ajout plus récent à la programmation de The CW, la série sur un détective aveugle a été créée sur le réseau en 2019 et sa quatrième et apparemment dernière saison devrait faire ses débuts le mois prochain. De l’autre série à être également pris dans l’abattage est Dynastie, basé sur le feuilleton classique des années 80, qui cherchait à être renouvelé pour une sixième saison, tandis que Charmé et Roswell, Nouveau-Mexique sont partis après quatre saisons, et 4400 a été abandonné après une seule saison.





Les fans doivent profiter de leur série CW préférée pendant qu’ils le peuvent





La CW

Alors que la nouvelle de cette purge d’émissions populaires sera un coup dur pour les fans, beaucoup de ces émissions n’ont pas encore diffusé leurs derniers épisodes. Tandis que 4400 et Noémie ont tous deux abouti sur le réseau, Dynastie et Charmé sont actuellement au milieu de leurs saisons désormais finales, avec plusieurs épisodes encore à montrer. En plus de ça, Roswell, Nouveau-Mexique et Dans le noir ont encore une saison complète à venir. Les fans doivent s’assurer qu’ils tirent le meilleur parti de ces épisodes, car même s’il est possible que certaines de ces émissions fassent un film sur une plateforme de streaming ou une autre, rien ne garantit que cela se produise.

Il y a encore plusieurs émissions en cours à The CW, dont certaines sont déjà renouvelées pour d’autres saisons, et bien sûr, elles ont aussi de nouvelles émissions telles que Gotham Knights, Les Winchester et le Marcheur préquelle à la fois en développement. Tandis que Super Girl’l’avenir n’a pas été annoncé, Le flash devrait se terminer après sa neuvième saison, qui ne laisserait que Superman et Loïs parmi les nombreux Arrowverse des émissions qui étaient autrefois l’une des plus grandes attractions du réseau. Avec si peu d’émissions scénarisées restantes, c’est presque comme si l’avenir de The CW lui-même avait déjà été décidé.









Green Lantern n’arrive pas de sitôt sur la CW

