Les annonces les plus folles et les plus originales du Samsung Galaxy Z Flip4

On sait que Les campagnes publicitaires de Samsung ne passent jamais inaperçues, avec diverses moqueries d’Apple incluses. Cependant, il semble qu’avec les annonces du Samsung Galaxy Z Flip 4 5G, ils soient partis un pas de plus en termes d’originalité. Si vous descendez dans la rue et que vous tombez sur l’une de ces publicités, la chose la plus normale est que vous vous arrêtiez pour regarder de quel mobile il s’agit, car elles sont particulièrement frappantes.

Samsung lui-même a été responsable de la collecte sur son site Web les publicités les plus créatives avec le nouveau mobile pliant comme protagoniste. On peut vous dire qu’ils sont les plus curieux, même avec certains d’entre eux vous pouvez vous asseoir au terminal lui-même. Il n’apparaît pas sur cette liste, mais la campagne marketing pour le Galaxy Z Flip 4 5G a également percé Apple avec une publicité épicée.

Sièges à un arrêt de bus

Attendre debout à un arrêt de bus n’est pas agréable, alors Samsung a pensé à créer les sièges les plus originaux que nous avons vu à ce jour. S’inspirant du design pliable du Samsung Galaxy Z Flip 4 5Gla firme a modifié les sièges de cette escale en Belgique pour leur donner une touche… différente.

Comme vous pouvez le voir, les deux sièges ont la forme du Galaxy Z Flip 4 5G. si tu veux t’asseoiril vous suffit de faire la même chose que lorsque vous allez utiliser le mobile, c’est-à-dire ouvrir le couvercle. Dans ce cas, le haut de l’écran servira de dos. Lorsque vous partez, il vous suffit de fermer le couvercle et de laisser le terminal complètement plié, comme lorsque vous le transportez dans votre poche.

Selon Samsung, cette campagne a débuté le 26 août et était disponible pendant environ un mois. Cela s’est passé en cinq endroits différentsde Bruxelles à Anvers.

Un Samsung Galaxy Z Flip 4 géant au Brésil

Une autre des annonces les plus marquantes concernant le Samsung Galaxy Z Flip 4 5G a eu lieu à Rio de Janeiro et São Paulo, les deux villes brésiliennes. Avec le slogan « La vie vue sous le meilleur angle », Samsung a placé plusieurs maquettes du terminal réalisées à grande échelle dans les zones les plus fréquentées. D’un côté, l’un des téléphones a montré les selfies que les utilisateurs ont téléchargé sur le réseau en utilisant le hashtag #GalaxyExperienceRJ.

D’autre part, il y avait plusieurs Samsung Galaxy Z Flip 4 5G situé dans les horloges répartis dans toute la ville ouvert et fermé automatiquement pour montrer le fonctionnement du mobile pliant. Les deux formes de publicité sont très curieuses, elles ont sûrement attiré les regards des passants.

Photographies dans l’eau pour montrer la résistance

Comme nous l’avons expliqué dans l’examen du Samsung Galaxy Z Flip 4 5G, le téléphone est résistant à l’eau. Pour le prouver, les responsables de la campagne marketing au Japon ont décidé deIntroduisez-le dans un réservoir d’eau avec plusieurs poissons. Les résultats ont été si belles et artistiques photos comme ceux que vous voyez dans l’image ci-dessus.

Selon Samsung, cette annonce a attiré l’attention de milliers de personnes, avec quelque 240 000 « j’aime » en seulement 20 jours. La campagne publicitaire a rempli avec succès sa mission, obtenir le public aimerait essayer le Galaxy Z Flip 4 5G.

Un Galaxy Z Flip 4 5G qui voyage avec vous

Les campagnes publicitaires sur les bus sont très courantes, même si elles ne sont pas toutes aussi originales que celle du Samsung Galaxy Z Flip 4 5G. Concrètement, l’idée est promouvoir la fonction Flex Campermettant prendre des photos lorsque le téléphone est à moitié plié et appuyé sur une surface. De cette façon, vous pouvez prendre des photos plus stables et prendre un selfie au loin lorsque vous êtes seul.

En plaçant l’écran mobile directement sur la vitre du bus, l’annonce du Z Flip 4 afin que les passagers eux-mêmes sont focalisés par la caméra de la borne. C’est l’idée de cette publicité, qui a débuté le 22 août à Prague (République tchèque).

500 drones dans le ciel pour le Galaxy Z Flip 4 le plus spécial

Les drones sont également devenus des éléments courants en matière de publicité, et le Samsung Galaxy Z Flip 4 5G ne pourrait pas en être moins. A Taïwan, ils ont orchestré une activité avec 500 drones qui ont attiré les nouveaux Galaxy Flip et Galaxy Fold dans le ciel. C’était dans le lac du Soleil et de la Lune et cela se passait la nuit pour profiter de le beau reflet de la lumière des drones dans l’eau.

En plus de former la silhouette des deux téléphones pliables de Samsung, les drones ont également écrit le mot Galaxy dans le ciel. Bien que nous l’ayons déjà vu plusieurs fois, toute activité impliquant l’organisation de centaines de drones dans le ciel toujours aussi impressionnant.

