les annonces audio arrivent

YouTube ajoute un nouveau type d’annonces qui interfère à nouveau avec l’expérience utilisateur qui n’est pas premium.

La publicité inonde tout sur YouTube. Si ces mois-ci nous en avons assez de recevoir et de supprimer les pop-ups nous invitant à essayer YouTube Premium, ou de sauter les publicités vidéo dès que nous en avons la possibilité, nous devrons bientôt souffrir un autre nouveau attaque La publicité.

Comme la société elle-même l’a annoncé, un autre nouveau format publicitaire arrivera sur YouTube dans les semaines à venir: annonces audio uniquement. Ce sont fondamentalement destiné à ceux qui utilisent la plateforme pour écouter de la musique ambiante, donc la relaxation aura un nouvel ennemi.

Plus comme la radio que jamais

Avec l’inclusion d’annonces audio uniquement, sur YouTube, et non sur YouTube Music, la plate-forme vidéo la plus populaire au monde prend un certaine similitude avec le fonctionnement de la radio ou de Spotify. Et, franchement, il n’est pas étrange qu’il le fasse, car selon les données gérées par l’application elle-même, plus de 50% des téléspectateurs qui se connectent et consomment du contenu musical en une journée le font. plus de 10 minutes.

« Les publicités audio aideront les marques à élargissez efficacement votre portée et votre notoriété entre l’audience avec des créations audio et mêmes fonctions de mesure, l’audience et la sécurité de la marque que leurs campagnes vidéo », expliquent-ils depuis YouTube.

La la durée de ces spots publicitaires sera d’environ 15 secondes et ils seront accompagnés d’images, bien que de nature générique. La fonction est encore en version bêta mais avancée, donc si rien n’échoue, nous verrons bientôt sa vraie application.

En plus de cette nouvelle fonctionnalité, la plate-forme a lancé un nouvel outil « les files de musique dynamiques », qui sont essentiellement chaînes dédiées à la musique et quels sont divisé en genres musicaux les plus populaires. L’objectif est de permettre aux spécialistes du marketing d’approcher plus facilement des publics spécifiques et connexes.

